Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?

Najbolj relevantne podatke za Evropo zagotavlja ADAC, ki vsako leto analizira milijone intervencij pomoči na cesti. Njihova statistika za leto 2025 temelji na več kot 3,6 milijona primerov okvar, kar velja za enega najbolj zanesljivih virov v Evropi. Po teh podatkih se med modeli z nadpovprečno pogostimi okvarami pojavljajo: - Toyota RAV4 (različni letniki) - Ford S-MAX (2016–2018) - Opel Insignia (več generacij) - Hyundai Ioniq 5 (2022) V kompaktnem razredu pa izstopajo: - Toyota C-HR - Ford Kuga (2021) - Nissan Qashqai (2019) - Renault Mégane in Scénic - Mazda 3 in CX-30 Gre za modele, pri katerih so zaznali večje število klicev za pomoč na cesti v primerjavi s konkurenco.

Presenetljiv obrat: tudi "zanesljive" znamke na dnu

Zanimivo je, da se na seznamu pogosto pojavljajo tudi znamke, ki so tradicionalno veljale za zelo zanesljive. Toyota, ki je dolgo veljala za sinonim zanesljivosti, ima po najnovejših podatkih več modelov z nadpovprečnim številom okvar, kar potrjujejo analize ADAC. Po drugi strani raziskava portala What Car kaže, da med manj zanesljivimi znamkami v Evropi trenutno izstopajo: - MG - Nissan - Fiat Lastniki teh vozil so najpogosteje poročali o težavah z elektroniko, sistemi za razvedrilo in baterijami.

Električni avtomobili: manj okvar kot klasični motorji

Ena največjih sprememb v zadnjih letih je razlika med električnimi in klasičnimi avtomobili. Čeprav se pogosto domneva, da so električna vozila manj zanesljiva, podatki kažejo nasprotno. Analiza ADAC razkriva, da imajo električni avtomobili bistveno manj okvar: - 4,2 okvare na 1.000 vozil (električni) - 10,4 okvare na 1.000 vozil (bencinski in dizelski) Strokovnjaki poudarjajo, da imajo električni avtomobili manj mehanskih delov, kar zmanjšuje možnost okvar, hkrati pa proizvajalci hitro odpravljajo začetne težave.

Najpogostejši vzrok okvar

Ne glede na znamko ali tip pogona je najpogostejši razlog za okvaro presenetljivo preprost - v skoraj polovici primerov je kriva 12-voltna baterija. To pomeni, da veliko okvar ni posledica kompleksnih mehanskih napak, temveč osnovnega vzdrževanja, kar potrjujejo tudi strokovnjaki iz avtomobilskih raziskav.

Kako razumeti te podatke pri nakupu

Pomembno je poudariti, da noben avtomobil ni popolnoma nezanesljiv ali popolnoma brezhiben. Kot navajajo analitiki avtomobilskega trga, je stopnja okvar odvisna tudi od: - starosti vozila - načina uporabe - rednega vzdrževanja Raziskave so zato predvsem vodilo pri izbiri, ne pa absolutno pravilo. Čeprav nekateri modeli izstopajo po pogostejših okvarah, splošni trend v Evropi kaže izboljšanje zanesljivosti vozil. Hkrati se kaže jasen premik v smeri električnih avtomobilov, ki postajajo vse bolj zanesljiva izbira. Pri nakupu pa ostaja ključno pravilo enako: redno vzdrževanje in preverjena zgodovina vozila sta pomembnejša od same znamke.

