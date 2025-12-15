Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Preproge so izdelane iz gumijastih zmesi in plastike, ki se zelo počasi razgrajujejo.
Visoki obrati

Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?

E.R.
15. 12. 2025 02.00
0

Rabljene avtomobilske preproge ne sodijo med komunalne odpadke. Odkrijte, kam jih pravilno odvreči, kako jih reciklirati in kreativno ponovno uporabiti.

Avtomobilske preproge niso zgolj estetski dodatek – imajo ključno vlogo pri zaščiti notranjosti vozila pred umazanijo, vlago in obrabo. Prispevajo k urejenosti kabine, olajšajo vzdrževanje in podaljšujejo življenjsko dobo tal. Ne glede na to, ali so gumijaste ali izdelane iz sodobnih sintetičnih materialov, se sčasoma obrabijo in jih je treba ustrezno odstraniti.

Težava z odlaganjem

Preproge so izdelane iz gumijastih zmesi in plastike, ki se zelo počasi razgrajujejo. Če jih odvržemo v navaden zabojnik, končajo na odlagališču, kjer lahko ostanejo desetletja. Kot opozarjajo strokovnjaki, preproge niso komunalni odpadki, zato jih ne smemo odvreči skupaj z drugimi smetmi. Dobra novica pa je, da jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti pri proizvodnji novih materialov.

Preproge so izdelane iz gumijastih zmesi in plastike, ki se zelo počasi razgrajujejo.
Preproge so izdelane iz gumijastih zmesi in plastike, ki se zelo počasi razgrajujejo. FOTO: Shutterstock

Kam odvreči rabljene avtomobilske preproge?

Zbirališča komunalnih odpadkov: Najboljša rešitev je, da obrabljene gumijaste preproge odpeljete na lokalno zbirališče, kjer sprejemajo problematične vrste odpadkov, kot so pnevmatike, gumijasti deli ali avtomobilska oprema. Tam jih posredujejo v recikliranje ali ustrezno nevtralizacijo.

Postaje za razstavljanje vozil: Če v bližini ni zbirališča, lahko preproge odnesete na postajo za razstavljanje vozil. Tam jih obravnavajo kot del opreme avtomobila, čeprav je odvoz včasih doplačljiv.

Avtoservisi: Nekateri servisi omogočajo, da stare predpražnike pustite ob nakupu novih. Servisi sodelujejo s podjetji, ki se ukvarjajo z odvozom avtomobilskih odpadkov, kar je praktična rešitev za voznike.

Avtomobilski servisi: 7 fraz, s katerimi vas mehaniki prinašajo okoli
Preberi še
Avtomobilski servisi: 7 fraz, s katerimi vas mehaniki prinašajo okoli

Kako podaljšati življenjsko dobo preprog?

Kakovostne preproge lahko uporabljate več sezon, če zanje ustrezno skrbite.

Redno čiščenje: Gumijaste preproge je najbolje oprati pod pritiskom in jih temeljito posušiti.

Posebna nega: Če so izdelane iz termoplastične gume (TPE), uporabite posebne pripravke za nego in regeneracijo.

Izogibajte se agresivnim sredstvom: Močne kemikalije lahko poškodujejo površino in skrajšajo življenjsko dobo.

Kreativne ideje za ponovno uporabo

Preden se odločite, da jih zavržete, razmislite o ponovni uporabi. Rabljene preproge lahko služijo kot:

- zaščitni predpražniki v garaži,

- podstavki za lonce na vrtu,

- zaščita tal v počitniški hiši.

Na ta način podaljšate njihovo uporabno dobo in hkrati zmanjšate količino odpadkov.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: kurir.rs

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
avtomobilske preproge rabljene avtomobilske preproge odpadki ločevanje odpadkov avto avtomobil vozilo recikliranje odpadkov avtomobilski materiali ekološko ravnanje z odpadki ponovna uporaba
Varni v prometu

Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?

Varni v prometu

Če ste mislili, da s tako vožnjo prihranite z gorivom, se motite

SORODNI ČLANKI
Tako lahko sami naredite tekočino za vetrobransko steklo

Tako lahko sami naredite tekočino za vetrobransko steklo

Te znamke avtomobilov so najboljše

Te znamke avtomobilov so najboljše

Zato avtomobila ne bi smeli voziti v bundi

Zato avtomobila ne bi smeli voziti v bundi

So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

Dizel izgublja bitko: hibridi in električna vozila prevzemajo evropske ceste

Dizel izgublja bitko: hibridi in električna vozila prevzemajo evropske ceste

Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje

Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje

Leglo bakterij in virusov: To so najbolj umazani deli v taksiju

Leglo bakterij in virusov: To so najbolj umazani deli v taksiju

Kako podaljšati življenjsko dobo baterije električnega vozila?

Kako podaljšati življenjsko dobo baterije električnega vozila?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Pogonska goriva so se pocenila
Pogonska goriva so se pocenila
šport
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
popin
Madonna in Guy Ritchie prvič po 17 letih skupaj v javnosti
Madonna in Guy Ritchie prvič po 17 letih skupaj v javnosti
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
okusno.je
Božanski piškoti po navdihu slavne torte
Božanski piškoti po navdihu slavne torte
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Bibaleze.si
Sin Anđe Marić v zaporu: alkoholik od 12. leta
Sin Anđe Marić v zaporu: alkoholik od 12. leta
Cekin.si
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Dominvrt.si
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Zadovoljna.si
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356