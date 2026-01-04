Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?

Rezultati naše ankete razkrivajo presenetljive razlike med moškimi in ženskami.

Na portalu Moški svet smo izvedli obsežno anketo, v kateri smo bralce povprašali, kaj jim je najpomembnejši dejavnik pri nakupu avtomobila. Izbirali so lahko med petimi ključnimi kriteriji: cena, varnost, izgled, udobje in poraba goriva. V anketi je sodelovalo kar 5.494 bralcev, rezultati pa razkrivajo zanimive razlike med moškimi in ženskami ter jasno kažejo, kaj je slovenskim voznikom resnično pomembno.

Skupni rezultati: cena in varnost vodita prepričljivo

Ko pogledamo celotno sliko, je jasno, da kupci avtomobilov razmišljajo predvsem racionalno. Največ glasov je prejela cena, takoj za njo pa varnost.

Skupni rezultati ankete

Cena: 1.764 glasov (32%) Varnost: 1.539 glasov (28%) Izgled: 926 glasov (16%) Udobje: 711 glasov (12%) Poraba goriva: 554 glasov (10%) Kupci torej najprej gledajo na to, koliko bodo za avto odšteli, nato pa jih zanima, kako varen je. Estetika in udobje sta pomembna, a očitno ne odločilna. Najmanj glasov je prejela poraba goriva, kar je presenetljivo, glede na to, da so stroški goriva pogosto visoki.

Rezultati moških: cena je kralj, izgled pa pomembnejši kot varnost

Moški so v anketi pokazali nekoliko drugačne prioritete kot ženske. Pri njih je cena še bolj izrazito na prvem mestu, zanimivo pa je, da je izgled avtomobila pomembnejši kot pri ženskah.

Odgovori moških

Cena: 1.139 glasov (33%) Varnost: 722 glasov (21%) Izgled: 703 glasov (20%) Udobje: 503 glasov (14%) Poraba goriva: 331 glasov (9%) Moški torej razmišljajo pragmatično, a hkrati želijo, da njihov avto nekaj pove o njih. Estetika jim pomeni skoraj toliko kot varnost, kar potrjuje stereotip, da moški radi izbirajo avtomobile tudi z očmi.

Rezultati žensk: varnost daleč pred vsemi drugimi kriteriji

Pri ženskah je slika precej drugačna. Čeprav je cena še vedno pomembna, je varnost prepričljivo na prvem mestu skoraj 40 % vseh glasov.

Odgovori žensk

Varnost: 817 glasov (38%) Cena: 625 glasov (29%) Izgled: 223 glasov (10%) Poraba goriva: 223 glasov (10%) Udobje: 208 glasov (9%) Ženske torej pri nakupu avtomobila razmišljajo predvsem o zaščiti sebe in svojih bližnjih. Estetika in udobje sta pri njih manj pomembna, kar kaže na bolj racionalen pristop, kot ga pogosto pripisujemo moškim.

Kaj nam povedo rezultati?

1. Cena je najpomembnejša za večino kupcev

Ne glede na spol je cena ključni dejavnik. V času draginje to ni presenetljivo.

2. Ženske dajejo prednost varnosti

Pri ženskah je varnost skoraj dvakrat pomembnejša kot pri moških.

3. Moški več pozornosti namenjajo izgledu

Moški avtomobil vidijo tudi kot podaljšek osebnega sloga, zato jim je estetika pomembnejša.

4. Poraba goriva presenetljivo nizko

Čeprav je gorivo drago, je ta kriterij pri obeh spolih na zadnjem mestu.

Zaključek: kupci avtomobilov razmišljajo racionalno, a razlike med spoloma ostajajo

Anketa jasno kaže, da Slovenci pri nakupu avtomobila najprej gledajo na denar in varnost, šele nato na udobje in izgled. Moški in ženske pa se pri tem odločanju vseeno razlikujejo. Moški želijo lep avto po dostopni ceni, ženske pa iščejo predvsem varnost in zanesljivost. Takšne ankete lepo pokažejo, kako raznolike so potrebe kupcev in kako pomembno je, da avtomobilski proizvajalci ponujajo modele, ki zadovoljijo različne profile voznikov.