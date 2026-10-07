To ni več Jaguar, kot smo ga poznali: novi Type 01 obrača glave

Jaguar Type 01 začenja novo poglavje

Jaguar je Type 01 uradno predstavil v New Yorku. Gre za prvi serijski model, zasnovan na namenski električni arhitekturi JEA. Po podatkih Jaguar Land Roverja bo avtomobil izdelan v Združenem kraljestvu, proizvodnja pa se bo začela leta 2027 v Solihullu. Ime Type 01 je povezano z novo usmeritvijo znamke. Beseda Type se navezuje na zgodovinske Jaguarjeve modele, ničla predstavlja električni pogon, številka ena pa dejstvo, da gre za prvi model nove generacije. Jaguar je ime potrdil že maja, ko je napovedal tudi prihod prototipov.

Trije elektromotorji in 1.030 konjskih moči

Največ pozornosti vzbuja pogonski sklop. Type 01 ima tri elektromotorje in štirikolesni pogon, sistemska moč pa doseže 1.030 konjskih moči oziroma približno 757 kilovatov. Največji navor znaša 1.365 njutonmetrov, do 100 kilometrov na uro pa avtomobil pospeši v 3,2 sekunde, navaja Jaguar. Po poročanju italijanskega avtomobilskega medija Quattroruote sta dva elektromotorja nameščena na zadnji osi, eden pa na sprednji. Sistem lahko zato zelo natančno razporeja navor in prilagaja obnašanje avtomobila posameznim voznim razmeram.

icon-expand Jaguar Type 01 začenja novo poglavje FOTO: Profimedia

118-kilovatna baterija in do 720 kilometrov dosega

Pri bateriji je pomembna natančnost. Jaguar za serijski Type 01 navaja 118 kilovatnih ur uporabne kapacitete, ne 120 kilovatnih ur. Baterija uporablja 850-voltno električno arhitekturo, kar omogoča zelo hitro polnjenje. Po podatkih Jaguarja lahko Type 01 po merilnem ciklu WLTP prevozi do 720 kilometrov. Pri hitrem polnjenju z enosmernim tokom z močjo do 350 kilovatov lahko v približno 13 minutah pridobi do 321 kilometrov dosega.

Drzna oblika in nenavadna notranjost

icon-expand Rawdon Glover, direktor Jaguarja, je poudaril, da je znamka potrebovala veliko preobrazbo. FOTO: Profimedia

Type 01 je dolg več kot pet metrov in s svojo obliko precej odstopa od običajnih električnih limuzin. Nizka strešna linija, dolg sprednji del in široka karoserija poudarjajo njegovo usmerjenost v razred velikih luksuznih potovalnikov. Posebnost je tudi zadek brez klasičnega zadnjega stekla. Dogajanje za vozilom spremlja kamera, slika pa se prikazuje v notranjosti. Quattroruote pri tem izpostavlja tudi nenavadno zasnovo kabine, v kateri osrednji vzdolžni element prostor vizualno razdeli na štiri ločene sedežne površine. V notranjosti je med drugim 24-palčni zaslon OLED pred voznikom, dodatni sedempalčni zaslon med voznikom in sovoznikom ter velik zvočni sistem.

Jaguar stavi na ekskluzivnost

Type 01 predstavlja precej več kot zgolj nov električni model. Jaguar želi z njim spremeniti svojo podobo in se pomakniti proti bolj ekskluzivnemu delu avtomobilskega trga. Rawdon Glover, direktor Jaguarja, je ob predstavitvi poudaril, da znamka za novo obdobje ni potrebovala postopnih sprememb, temveč veliko preobrazbo. Tudi Financial Times je ob premieri izpostavil Jaguarjevo usmeritev v manjše število avtomobilov in višji položaj na trgu. Začetna cena v Veliki Britaniji bo približno 130.000 evrov. Jaguar bo naročila začel sprejemati v začetku leta 2027, prve dobave pa so predvidene v drugi polovici istega leta.

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