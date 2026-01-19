Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane

Mnogi vozniki po zagonu motorja najprej pritisnejo gumb, ki izklopi sistem start-stop. Ta tehnologija je danes vgrajena v skoraj vsak nov avtomobil, njen namen pa je zmanjševanje porabe goriva in emisij. Kljub temu je postala ena najbolj nepriljubljenih funkcij sodobnih vozil. A medtem ko se zdi ročno izklapljanje neškodljivo, lahko trajna deaktivacija povzroči resne mehanske in elektronske težave, opozarja net.hr.

Zakaj start-stop sploh obstaja?

Sistemi start-stop niso nastali zaradi želje po udobnejši vožnji, temveč zaradi strogih okoljskih predpisov. Evropska unija in ZDA so proizvajalcem naložile ambiciozne cilje glede zmanjšanja emisij CO2, zato je tehnologija postala hiter in cenovno ugoden način za doseganje teh standardov. Proizvajalci so z njo pridobili tako imenovane kredite za prihranek goriva, kar jim je omogočilo izpolnjevanje zakonodaje brez dragih sprememb motorjev. A prav ta regulativna bližnjica je ustvarila funkcijo, ki jo mnogi vozniki dojemajo kot vsiljivo. Ameriška EPA je celo zapisala, da gre za sistem, ki ga "vsi sovražijo", in zato ukinila spodbude za njegovo uporabo.

Koliko goriva start-stop dejansko prihrani

Teoretično je logika jasna: motor, ki ne deluje, ne porablja goriva. Pri mestni vožnji s pogostimi ustavitvami lahko prihranki dosežejo od pet do deset odstotkov. Neodvisni testi, kot jih je izvedel ameriški AAA, so potrdili prihranke med pet in sedem odstotkov. Po ocenah so ti sistemi globalno preprečili več kot 50 milijonov ton izpustov CO2. A številni vozniki menijo, da koristi ne odtehtajo slabosti. Najpogostejše pritožbe vključujejo tresljaje ob ponovnem zagonu, slabše delovanje klimatske naprave v vročini, oklevanje pri speljevanju in občutek izgube nadzora. Na forumih se pogosto pojavlja stavek: "Prva stvar, ki jo naredim, ko zaženem avto, je, da izklopim sistem start-stop."

Zakaj trajna deaktivacija ni dobra ideja?

Sodobni avtomobili so zasnovani tako, da sistem start-stop deluje kot del celote. To pomeni, da so številne komponente prilagojene pogostim vžigom. Zaganjalniki so ojačani in zdržijo več sto tisoč ciklov, baterije pa niso več klasične svinčeno-kislinske, temveč dražje AGM ali EFB baterije, ki prenesejo globoka praznjenja. Njihovo delovanje nadzira napreden sistem BMS, ki optimizira polnjenje in ščiti elektroniko. Trajna izključitev sistema start-stop lahko to ravnovesje poruši. Posebej kritično je pri motorjih s turbopolnilnikom. Po dinamični vožnji se turbina močno segreje, zato je sistem programiran tako, da motor ne ugasne, dokler se olje in hladilna tekočina ne ohladita. Če voznik sistem start-stop trajno izklopi, lahko pride do pregrevanja in ogljičenja olja v turbini, kar vodi v drago okvaro. Strokovnjaki opozarjajo: "Prisilna zaustavitev motorja prekine proces hlajenja turbine, kar lahko povzroči resne poškodbe."

Možne pravne posledice

V nekaterih državah, med njimi v Nemčiji, je sistem start-stop del homologacije vozila. Njegova trajna izključitev se šteje za nepooblaščeno spremembo. To lahko povzroči težave na tehničnem pregledu, globe ali celo zaplete pri zavarovalniških zahtevkih.

Zaključek: izklop vas lahko drago stane

Sistem start-stop ni popoln in gre mnogim voznikom na živce. A kljub temu je postal ključni del zasnove sodobnih avtomobilov. Njegova trajna deaktivacija lahko sproži verigo težav – od okvar baterije in elektronike do poškodb turbine. Kot poudarjajo strokovnjaki: "Reševanje majhne nadloge lahko ustvari veliko dražjo težavo." Preden se odločite za trajni izklop, je zato smiselno premisliti, ali je res vredno tveganja.

