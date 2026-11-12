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Frankie Muniz
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Huda nesreča zvezdnika: reševalci so morali razrezati streho dirkalnika, da so ga rešili

B.R.
12. 11. 2026 10.50
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Frankie Muniz, ki je zaslovel z glavno vlogo v priljubljeni humoristični seriji Malcolm v sredini, je doživel hudo nesrečo na dirkališču v ameriški zvezni državi Florida. Po trčenju so ga odpeljali v bolnišnico, reševalci pa so morali za njegovo rešitev razrezati streho dirkalnika.

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Frankie Muniz doživel nesrečo med treningom

Ameriški igralec Frankie Muniz, ki ga številni gledalci poznajo kot Malcolma iz priljubljene serije Malcolm v sredini, je doživel nesrečo na dirkališču Daytona International Speedway na Floridi.

Štiridesetletni igralec se je pripravljal na posebno dobrodelno dirko Proud to Honor Veterans Day Classic, ko je med treningom izgubil nadzor nad dirkalnikom in trčil. Nesreča se je zgodila med vožnjo po dirkališču, še pred začetkom tekmovanja.

Po poročanju ameriške televizijske mreže Fox 13 so morali posredovati reševalci, ki so zaradi poškodovanega vozila razrezali njegovo streho, da so lahko Muniza varno rešili iz avtomobila. Igralca so nato prepeljali v zdravstveno ustanovo na dodatne preglede.

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Njegova ekipa sporočila, v kakšnem stanju je

Novico o nesreči je potrdila tudi njegova dirkaška ekipa Team Reaume. Sporočili so, da je bil igralec po trčenju pri zavesti in da se je odzival na okolico.

Njihova izjava je nekoliko pomirila oboževalce, ki so po prvih informacijah o hudi poškodbi avtomobila zaskrbljeno čakali na novice.

Kot je poročala tiskovna agencija Associated Press, Muniz zaradi nesreče ni mogel nastopiti na načrtovani dobrodelni dirki. Njegovo mesto je prevzel mladi dirkač Jenson Altzman.

Dobra novica je sledila kmalu zatem. Muniza so po nekaj urah opazovanja odpustili iz bolnišnice. V izjavi za medije je povedal, da ga nekoliko boli, vendar se zaveda, da ga je avtomobil dobro zaščitil.

Zahvalil se je tudi reševalcem, zdravstvenemu osebju, organizatorjem in vsem, ki so mu po nesreči poslali spodbudna sporočila.

Frankie Muniz
Frankie Muniz FOTO: Profimedia

Iz igralca postal profesionalni dirkač

Frankie Muniz je svetovno prepoznavnost dosegel kot glavni igralec humoristične serije Malcolm v sredini, ki je bila na televiziji predvajana med letoma 2000 in 2006. V njej je upodobil izjemno inteligentnega dečka Malcolma, ki se je vsak dan spopadal z nenavadnimi družinskimi prigodami.

Za svojo igro je prejel nominacijo za nagrado emmy in dve nominaciji za zlati globus. Nastopil je tudi v filmih, kot so Veliki lažnivec, Agent Cody Banks in Dirkači.

Toda igranje ni ostalo njegova edina strast. Že leta 2006 se je začel resneje posvečati avtomobilskemu športu, pozneje pa je svojo igralsko kariero za nekaj časa postavil na stranski tir.

Preizkusil se je v različnih dirkaških tekmovanjih, med drugim tudi v prvenstvu NASCAR. V zadnjih letih je redno nastopal v seriji NASCAR Craftsman Truck Series, kjer je vozil za ekipo Team Reaume.

Nedavno se je vrnil tudi k priljubljeni seriji

Ljubitelji serije Malcolm v sredini so ga letos znova lahko videli v vlogi, ki mu je prinesla svetovno slavo. Igralska zasedba se je namreč vrnila v nadaljevanju z naslovom Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, v katerem sta se ponovno združila tudi Bryan Cranston in Jane Kaczmarek.

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Viri: Associated Press, Fox 13 News, The Independent, NBC Sports, Entertainment Weekly

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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