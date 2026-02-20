Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj

Ne gre za nostalgijo, temveč za varnost in uporabnost. In če pogledamo raziskave ter odziv voznikov, se zdi, da se industrija vrača k rešitvi, ki jo večina voznikov sploh nikoli ni želela zapustiti.

Kitajska uvaja nova pravila

Kot poroča portal CarNewsChina, kitajsko ministrstvo za industrijo pripravlja nova pravila, po katerih bodo morali avtomobili imeti fizične gumbe ali stikala za ključne funkcije, na primer smerokaze, odpiranje oken ali vklop vozniških asistenčnih sistemov. Ta zahteva naj bi veljala za nove modele že od leta 2026. Podobno piše Road & Track: predlagani standardi zahtevajo fizične kontrolnike za osnovne funkcije, kot so smerniki, varnostne utripalke, izbira prestav ali klic v sili, določena pa naj bi bila celo najmanjša dovoljena velikost gumbov. Gre za odziv na trend modernih notranjosti vozil, kjer je vse več funkcij skritih v digitalnih menijih na zaslonih. To lahko otežuje uporabo med vožnjo in poveča tveganje v nevarnih situacijah. Kitajska je že uvedla podobne varnostne ukrepe tudi na drugih področjih, denimo prepoved skritih vratnih kljuk, saj naj bi to reševalcem olajšalo dostop do potnikov ob prometnih nesrečah.

Vozniki imajo raje gumbe - to potrjujejo tudi raziskave

Spremembe v avtomobilski industriji niso nastale kar tako. Raziskave kažejo, da številnim voznikom pretirano digitalizirane notranjosti vozil preprosto niso všeč. Po raziskavi revije What Car? skoraj 90 odstotkov voznikov raje uporablja fizične gumbe kot zaslone na dotik. Podobne ugotovitve navaja tudi Driving Instructors Association: 89 odstotkov voznikov daje prednost klasičnim tipkam, kar 60 odstotkov pa bi dobro premislilo, ali bi kupili avtomobil brez njih. Kot poudarjajo pri reviji Wired, so nekateri proizvajalci, med drugim Volkswagen, Mazda in Hyundai, že začeli vračati fizične kontrolnike. Razlog je preprost: pritisk kupcev in varnostnih organizacij postaja vse večji.

Težava je v varnosti, ne v videzu

Glavni razlog za spremembe ni nostalgija po starih časih, temveč vpliv takšnih rešitev na varnost vožnje. Raziskava organizacije Transport Research Laboratory je pokazala, da lahko uporaba zaslona na dotik podaljša reakcijski čas voznika tudi za do 57 odstotkov v primerjavi z vožnjo brez motenj. Podobne ugotovitve so dali simulatorji Univerze Washington in Toyota Research Institute, kjer so zaznali 58-odstotni padec natančnosti upravljanja ter več kot 40-odstotno večje odstopanje vozila z voznega pasu med uporabo zaslonov. Fizični gumb lahko pritisneš tudi brez gledanja, medtem ko zaslon zahteva, da se nanj osredotočiš in brskaš po menijih. Zato strokovnjaki opozarjajo, da pretirana digitalizacija pomeni več odvračanja pozornosti od vožnje in s tem večje tveganje za prometne nesreče.

Podoben trend se kaže tudi v Evropi

Kitajska pri tem ni izjema, podobno razmišljanje se pojavlja tudi drugod. Program ocenjevanja varnosti vozil Euro NCAP je že napovedal, da bodo morali avtomobili od leta 2026 za najvišje varnostne ocene imeti fizične kontrolnike za ključne funkcije. Analitiki ocenjujejo, da ima danes zaslone že približno 97 odstotkov novih avtomobilov. Glavni razlog je nižji strošek proizvodnje, saj en velik zaslon lahko nadomesti več mehanskih stikal. Težava pa je, da upravljanje prek zaslona od voznika zahteva več pozornosti in časa, kar lahko pomeni dodatno tveganje med vožnjo. Zato prihodnost najverjetneje ne bo popolnoma digitalna. Bolj verjeten je kompromis, zasloni tam, kjer prinašajo prednosti, in fizični gumbi tam, kjer je pomembna hitra, intuitivna uporaba.

Kaj to pomeni za voznike in kupce

Za povprečnega voznika je ta trend pravzaprav dobra novica. Več fizičnih gumbov pomeni bolj ergonomsko uporabo, manj brskanja po menijih in hitrejši dostop do funkcij, ki jih uporabljaš vsak dan. To lahko prinese tudi večjo varnost v stresnih ali nepredvidljivih situacijah, saj je upravljanje bolj intuitivno in ne zahteva toliko odvračanja pogleda s ceste. Za proizvajalce pa takšen premik pomeni spremembo pristopa pri oblikovanju notranjosti vozil. Minimalističen videz, ki je dobro deloval v oglasih in poudarjal tehnološko naprednost, bo moral narediti prostor bolj praktičnim rešitvam. V ospredje tako vse bolj prihaja ravnotežje med privlačnim videzom in dejansko uporabnostjo.

