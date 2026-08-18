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Gumb za recirkulacijo zraka
Visoki obrati

Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja

N.R.A.
18. 08. 2026 02.55
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Majhen gumb na armaturni plošči lahko izboljša hlajenje, zmanjša neprijetne vonjave in pomaga zaščititi potnike pred onesnaženim zrakom. A veliko voznikov ga uporablja napačno ali pa sploh ne ve, čemu je namenjen.

Ko se poleti usedemo v razgret avtomobil, večina voznikov naredi isto: vklopi klimatsko napravo in nastavi čim nižjo temperaturo. Toda mnogi pozabijo na funkcijo, ki je že desetletja v skoraj vsakem avtomobilu – gumb za kroženje zraka oziroma notranjo recirkulacijo zraka.

Majhen simbol avtomobila s puščico, ki kroži znotraj kabine, ima pomembno nalogo. Omogoča, da klimatska naprava ponovno uporablja zrak iz notranjosti vozila, namesto da ves čas dovaja vroč zunanji zrak. Prav ta funkcija lahko poleti občutno pohitri hlajenje avtomobila, vendar jo številni vozniki ignorirajo.

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Kaj pravzaprav naredi gumb za recirkulacijo zraka?

Ko je recirkulacija izklopljena, avtomobil zajema zunanji zrak, ga filtrira in nato hladi ali segreva. Ko jo vključimo, sistem začne uporabljati že ohlajen zrak iz kabine. Prednosti so očitne:

- notranjost avtomobila se hitreje ohladi,

- klimatska naprava porabi manj energije,

- v kabino pride manj izpušnih plinov in neprijetnih vonjav iz okolice,

- vožnja v prometnih zastojih je prijetnejša.

To je še posebej uporabno v poletni vročini, ko se notranjost avtomobila lahko segreje na zelo visoke temperature.

Gumb za recirkulacijo zraka
Gumb za recirkulacijo zraka FOTO: AdobeStock

Najpogostejša napaka voznikov: napačno nastavitev pustijo vključeno ves čas

Čeprav je recirkulacija zelo uporabna, je veliko voznikov ne uporablja pravilno. Nekateri jo pustijo vključeno ves čas, tudi kadar to ni priporočljivo. Če je v avtomobilu več ljudi in se zrak dolgo časa samo vrti po kabini, se lahko poveča količina vlage in zmanjša dotok svežega zraka. Zato strokovnjaki priporočajo, da jo uporabljamo predvsem:

- ob začetku hlajenja vročega avtomobila,

- v zastojih,

- v tunelih,

- na območjih z veliko onesnaženega zraka.

Ko je kabina že ohlajena, jo je občasno smiselno izključiti in omogočiti dovod svežega zraka.

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Pozimi lahko naredi več škode kot koristi

Marsikdo uporablja recirkulacijo tudi pozimi, vendar lahko takrat povzroči težave. Ker se zrak v notranjosti ponovno uporablja, se lahko hitreje nabira vlaga. Posledica so lahko:

- zarosena stekla,

- slabša vidljivost,

- neprijeten zrak v kabini.

Pri odroševanju vetrobranskega stekla je zato praviloma bolje uporabiti dovod svežega zraka.

Gumb za recirkulacijo zraka
Gumb za recirkulacijo zraka FOTO: AdobeStock

Zakaj je ta gumb postal še pomembnejši?

Sodobni avtomobili so vse bolj izolirani od zunanjega sveta. To pomeni več udobja, manj hrupa in boljšo temperaturno stabilnost, vendar tudi večjo odvisnost od pravilne uporabe klimatskega sistema. Poleg tega se vozniki vsakodnevno srečujejo z onesnaženjem v prometu, predvsem v mestnih središčih in kolonah. Recirkulacija lahko pomaga zmanjšati vdor zunanjega zraka, ko se na primer vozite za tovornjakom ali stojite v gostem prometu.

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Še ena stvar, ki jo vozniki pogosto zanemarjajo: filter kabine

Če klimatska naprava slabo hladi ali iz prezračevalnih rež prihaja neprijeten vonj, težava ni vedno v sami klimatski napravi. Pogost razlog je umazan kabinski filter. Ta filter zadržuje:

- prah,

- cvetni prah,

- delce iz prometa.

Če je zamašen, lahko zmanjša pretok zraka in poslabša delovanje sistema.

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Gumb, ki ga boste cenili šele, ko ga boste začeli uporabljati

Recirkulacija zraka ni spektakularna tehnološka novost. Prav zato jo veliko ljudi spregleda. A gre za eno tistih funkcij avtomobila, ki lahko izboljšajo vsakodnevno vožnjo – posebej v vročih poletnih mesecih. Naslednjič, ko boste sedli v razgret avtomobil, ne nastavite samo klime na minimum. Preverite tudi tisti majhen gumb s krožno puščico. Morda ga imate že leta, pa ga skoraj nikoli niste uporabili.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (2)

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bandit1 18. 08. 2026 20.40
0 0
Pa dobro v mojem avtu senzor sam zazna da je v kabini prevroče in avtomatsko ob prižigu klime nastavi na notranjo cirkulacijo in hlajenje zraka. Pa ni neki oh in sploh avto.
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jouža 18. 08. 2026 20.07
1 0
Vsi vozniki že vejo za ta gumb, ker že nekaj let vsak drugi dan po prvih izmerjenih 25°C vsa rumena skrpucala pišete oz. kopirate članke o tem gumbu!
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