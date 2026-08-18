Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja

Ko se poleti usedemo v razgret avtomobil, večina voznikov naredi isto: vklopi klimatsko napravo in nastavi čim nižjo temperaturo. Toda mnogi pozabijo na funkcijo, ki je že desetletja v skoraj vsakem avtomobilu – gumb za kroženje zraka oziroma notranjo recirkulacijo zraka.
Majhen simbol avtomobila s puščico, ki kroži znotraj kabine, ima pomembno nalogo. Omogoča, da klimatska naprava ponovno uporablja zrak iz notranjosti vozila, namesto da ves čas dovaja vroč zunanji zrak. Prav ta funkcija lahko poleti občutno pohitri hlajenje avtomobila, vendar jo številni vozniki ignorirajo.
Kaj pravzaprav naredi gumb za recirkulacijo zraka?
Ko je recirkulacija izklopljena, avtomobil zajema zunanji zrak, ga filtrira in nato hladi ali segreva. Ko jo vključimo, sistem začne uporabljati že ohlajen zrak iz kabine. Prednosti so očitne:
- notranjost avtomobila se hitreje ohladi,
- klimatska naprava porabi manj energije,
- v kabino pride manj izpušnih plinov in neprijetnih vonjav iz okolice,
- vožnja v prometnih zastojih je prijetnejša.
To je še posebej uporabno v poletni vročini, ko se notranjost avtomobila lahko segreje na zelo visoke temperature.
Najpogostejša napaka voznikov: napačno nastavitev pustijo vključeno ves čas
Čeprav je recirkulacija zelo uporabna, je veliko voznikov ne uporablja pravilno. Nekateri jo pustijo vključeno ves čas, tudi kadar to ni priporočljivo. Če je v avtomobilu več ljudi in se zrak dolgo časa samo vrti po kabini, se lahko poveča količina vlage in zmanjša dotok svežega zraka. Zato strokovnjaki priporočajo, da jo uporabljamo predvsem:
- ob začetku hlajenja vročega avtomobila,
- v zastojih,
- v tunelih,
- na območjih z veliko onesnaženega zraka.
Ko je kabina že ohlajena, jo je občasno smiselno izključiti in omogočiti dovod svežega zraka.
Pozimi lahko naredi več škode kot koristi
Marsikdo uporablja recirkulacijo tudi pozimi, vendar lahko takrat povzroči težave. Ker se zrak v notranjosti ponovno uporablja, se lahko hitreje nabira vlaga. Posledica so lahko:
- zarosena stekla,
- slabša vidljivost,
- neprijeten zrak v kabini.
Pri odroševanju vetrobranskega stekla je zato praviloma bolje uporabiti dovod svežega zraka.
Zakaj je ta gumb postal še pomembnejši?
Sodobni avtomobili so vse bolj izolirani od zunanjega sveta. To pomeni več udobja, manj hrupa in boljšo temperaturno stabilnost, vendar tudi večjo odvisnost od pravilne uporabe klimatskega sistema. Poleg tega se vozniki vsakodnevno srečujejo z onesnaženjem v prometu, predvsem v mestnih središčih in kolonah. Recirkulacija lahko pomaga zmanjšati vdor zunanjega zraka, ko se na primer vozite za tovornjakom ali stojite v gostem prometu.
Še ena stvar, ki jo vozniki pogosto zanemarjajo: filter kabine
Če klimatska naprava slabo hladi ali iz prezračevalnih rež prihaja neprijeten vonj, težava ni vedno v sami klimatski napravi. Pogost razlog je umazan kabinski filter. Ta filter zadržuje:
- prah,
- cvetni prah,
- delce iz prometa.
Če je zamašen, lahko zmanjša pretok zraka in poslabša delovanje sistema.
Gumb, ki ga boste cenili šele, ko ga boste začeli uporabljati
Recirkulacija zraka ni spektakularna tehnološka novost. Prav zato jo veliko ljudi spregleda. A gre za eno tistih funkcij avtomobila, ki lahko izboljšajo vsakodnevno vožnjo – posebej v vročih poletnih mesecih. Naslednjič, ko boste sedli v razgret avtomobil, ne nastavite samo klime na minimum. Preverite tudi tisti majhen gumb s krožno puščico. Morda ga imate že leta, pa ga skoraj nikoli niste uporabili.
Viri: Tom's Guide, Wired, Car and Driver, Popular Mechanics
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