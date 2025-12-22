Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?

Kako učinkovit je sistem start-stop v resnici in zakaj lahko njegovo trajno izklapljanje povzroči več škode kot koristi? Preverite v nadaljevanju.

Start-stop tehnologija je danes del serijske opreme skoraj vseh novih avtomobilov, a kljub temu ostaja ena najbolj razdvajajočih funkcij med vozniki, opozarja Index.hr. Proizvajalci jo predstavljajo kot preprost način za zmanjšanje porabe goriva, številni vozniki pa jo ob vsakem zagonu vozila takoj izključijo. Kako učinkovit je sistem v resnici in zakaj lahko njegovo trajno izklapljanje povzroči več škode kot koristi?

Kako deluje start-stop sistem?

Osnovno načelo je preprosto: ko se vozilo popolnoma ustavi, elektronika samodejno ugasne motor. Ta se ponovno zažene, ko voznik pritisne sklopko ali spusti zavoro. Po podatkih nemškega avtomobilskega kluba ADAC lahko ta funkcija pri mestni vožnji, kjer je veliko ustavljanja in speljevanja, zmanjša porabo goriva za 10 do 15 odstotkov. Pri vožnji po avtocesti ali pri konstantni hitrosti pa je učinek minimalen.

Koliko lahko voznik dejansko prihrani?

Pri povprečni letni kilometrini okoli 12.500 kilometrov in porabi približno 7 litrov goriva na 100 kilometrov stroški goriva hitro presežejo 1.500 evrov letno. Če start-stop sistem prihrani vsaj 10 %, lahko voznik na leto prihrani več sto evrov. Vendar pa se pri tem pogosto pozablja na servisni vidik – dodatna obraba komponent zaradi pogostih vžigov ni natančno izračunana, zato ostaja odprto vprašanje, ali se prihranek dolgoročno res izplača.

Kdaj se startstop sistem ne vklopi?

Mnogi vozniki mislijo, da je sistem okvarjen, ko se motor ne izklopi, a v resnici gre za zaščitni mehanizem. Start-stop se namreč samodejno deaktivira v naslednjih primerih: ko je akumulator prešibak, ko je motor premrzel, pri zelo visokih ali nizkih temperaturah, na strmih klancih, pri močnem obračanju volana, med delovanjem parkirnih asistentov, pri vožnji s prikolico. Vse to so varnostni ukrepi, ki preprečujejo poškodbe vozila ali nevarne situacije.

Ali pogosti vžigi škodujejo motorju?

Strah, da bi neprestano ugašanje in vžiganje motorja povzročilo hitrejšo obrabo, je danes večinoma odveč. Vozila s start-stop tehnologijo imajo: okrepljene zaganjalnike, zmogljivejše akumulatorje, prilagojene motorne komponente. Sistemi so zasnovani tako, da prenesejo bistveno več ciklov vžiga kot klasični motorji. V normalnih pogojih start-stop ne skrajšuje življenjske dobe motorja.

Zakaj trajna deaktivacija ni priporočljiva?

Čeprav lahko voznik sistem začasno izklopi s pritiskom na gumb, strokovnjaki opozarjajo, da trajno poseganje v delovanje ni le tehnično tvegano, temveč lahko povzroči tudi pravne težave. V nekaterih državah, na primer v Nemčiji, je startstop del homologacije vozila in emisijskih standardov. Če je sistem trajno izključen: lahko pride do preklica registracije, zavarovalnica lahko v primeru nesreče zavrne izplačilo, voznik je lahko izpostavljen visokim globam.

