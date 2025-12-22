Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
start-stop
Visoki obrati

Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?

E.R.
22. 12. 2025 02.00
3

Kako učinkovit je sistem start-stop v resnici in zakaj lahko njegovo trajno izklapljanje povzroči več škode kot koristi? Preverite v nadaljevanju.

Start-stop tehnologija je danes del serijske opreme skoraj vseh novih avtomobilov, a kljub temu ostaja ena najbolj razdvajajočih funkcij med vozniki, opozarja Index.hr. Proizvajalci jo predstavljajo kot preprost način za zmanjšanje porabe goriva, številni vozniki pa jo ob vsakem zagonu vozila takoj izključijo. Kako učinkovit je sistem v resnici in zakaj lahko njegovo trajno izklapljanje povzroči več škode kot koristi?

Kako deluje start-stop sistem?

Osnovno načelo je preprosto: ko se vozilo popolnoma ustavi, elektronika samodejno ugasne motor. Ta se ponovno zažene, ko voznik pritisne sklopko ali spusti zavoro.

Po podatkih nemškega avtomobilskega kluba ADAC lahko ta funkcija pri mestni vožnji, kjer je veliko ustavljanja in speljevanja, zmanjša porabo goriva za 10 do 15 odstotkov. Pri vožnji po avtocesti ali pri konstantni hitrosti pa je učinek minimalen.

start/stop gumb v avtomobilu
start/stop gumb v avtomobilu FOTO: Shutterstock

Koliko lahko voznik dejansko prihrani?

Pri povprečni letni kilometrini okoli 12.500 kilometrov in porabi približno 7 litrov goriva na 100 kilometrov stroški goriva hitro presežejo 1.500 evrov letno.

Če start-stop sistem prihrani vsaj 10 %, lahko voznik na leto prihrani več sto evrov.

Vendar pa se pri tem pogosto pozablja na servisni vidik – dodatna obraba komponent zaradi pogostih vžigov ni natančno izračunana, zato ostaja odprto vprašanje, ali se prihranek dolgoročno res izplača.

Kdaj se startstop sistem ne vklopi?

Mnogi vozniki mislijo, da je sistem okvarjen, ko se motor ne izklopi, a v resnici gre za zaščitni mehanizem. Start-stop se namreč samodejno deaktivira v naslednjih primerih:

ko je akumulator prešibak,

ko je motor premrzel,

pri zelo visokih ali nizkih temperaturah,

na strmih klancih,

pri močnem obračanju volana,

med delovanjem parkirnih asistentov,

pri vožnji s prikolico.

Vse to so varnostni ukrepi, ki preprečujejo poškodbe vozila ali nevarne situacije.

V teh primerih sistem start/stop ne ugasne avtomobila
Preberi še
V teh primerih sistem start/stop ne ugasne avtomobila

Ali pogosti vžigi škodujejo motorju?

Strah, da bi neprestano ugašanje in vžiganje motorja povzročilo hitrejšo obrabo, je danes večinoma odveč. Vozila s start-stop tehnologijo imajo:

okrepljene zaganjalnike,

zmogljivejše akumulatorje,

prilagojene motorne komponente.

Sistemi so zasnovani tako, da prenesejo bistveno več ciklov vžiga kot klasični motorji. V normalnih pogojih start-stop ne skrajšuje življenjske dobe motorja.

Avtomehaniki opozarjajo: 'Ta pogosta navada voznikov je lahko usodna za motor'
Preberi še
Avtomehaniki opozarjajo: 'Ta pogosta navada voznikov je lahko usodna za motor'

Zakaj trajna deaktivacija ni priporočljiva?

Čeprav lahko voznik sistem začasno izklopi s pritiskom na gumb, strokovnjaki opozarjajo, da trajno poseganje v delovanje ni le tehnično tvegano, temveč lahko povzroči tudi pravne težave.

V nekaterih državah, na primer v Nemčiji, je startstop del homologacije vozila in emisijskih standardov. Če je sistem trajno izključen:

lahko pride do preklica registracije,

zavarovalnica lahko v primeru nesreče zavrne izplačilo,

voznik je lahko izpostavljen visokim globam.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
avto avtomobil vozilo gorivo start-stop sistem prihranek goriva vožnja
Varni v prometu

Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo

SORODNI ČLANKI
So električni avti res nevarni za pešce?

So električni avti res nevarni za pešce?

Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?

Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?

Če ste mislili, da s tako vožnjo prihranite z gorivom, se motite

Če ste mislili, da s tako vožnjo prihranite z gorivom, se motite

Tako lahko sami naredite tekočino za vetrobransko steklo

Tako lahko sami naredite tekočino za vetrobransko steklo

Te znamke avtomobilov so najboljše

Te znamke avtomobilov so najboljše

Zato avtomobila ne bi smeli voziti v bundi

Zato avtomobila ne bi smeli voziti v bundi

Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?

Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?

So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
murin 22. 12. 2025 10.47
1 0
Tisto na konci pa je z riti potegnjeno, izklop bedarije ni kazniv. "Če je sistem trajno izključen: lahko pride do preklica registracije, zavarovalnica lahko v primeru nesreče zavrne izplačilo, voznik je lahko izpostavljen visokim globam."
ODGOVORI
Medo1964 22. 12. 2025 10.02
2 0
Se tukaj nas boste hebali... Kot da ta nesmiselna funkcija ni dvolj; Nonstop treba pritiskat izklop. Bedarija total.
ODGOVORI
oježeš 22. 12. 2025 16.56
0 0
Res je bedarija. Enako kot za vklop zadnjih luči, ko se potem ogromno voznikov ni v megli ne spomni, da je treba vklopiti zadnje luči. Smiselno bi bil stalen vklop in izklop po želji voznika. Kar pomeni, ravno obratna bi morala biti ta funkcija za Start in luči. Vse gre pa v prid, pobrati od ljudi čim več denarja. Žalostno!
ODGOVORI
novice
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
šport
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
popin
Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom
Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Okusno.je
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Zadovoljna.si
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Moskisvet.com
En objem je spremenil vse
En objem je spremenil vse
Bibaleze.si
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Cekin.si
Kako vlagati v času umetne inteligence?
Kako vlagati v času umetne inteligence?
Dominvrt.si
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Dominvrt.si
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356