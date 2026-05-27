Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil

Ferrari Luce: začetek električne dobe znamke

Po poročanju britanske televizije BBC, ki je povzela predstavitev v Rimu, je model Luce rezultat približno petih let razvoja znotraj podjetja Ferrari. Ime "Luce", ki v italijanščini pomeni svetloba, simbolizira nov začetek in usmeritev v električno mobilnost. Strokovnjaki iz avtomobilskega sektorja pri Reuters Automotive Analysis poudarjajo, da gre za enega najpomembnejših premikov v zgodovini luksuznih športnih avtomobilov, saj Ferrari prvič združuje popolnoma električni pogon z družinsko uporabnostjo petih sedežev.

icon-expand Prvi električni Ferrari FOTO: Profimedia

Tehnološki prehod in razvoj električnega pogona

Po navedbah analitikov iz Automotive News Europe je Ferrari pri razvoju modela Luce osredotočen na ohranjanje vozne dinamike, po kateri je znamka znana, kljub prehodu na električni pogon. Ključni cilj je bil združiti zmogljivost, tišino električnega motorja in luksuzno udobje. Strokovnjaki iz Car and Driver dodajajo, da proizvajalci športnih avtomobilov v zadnjih letih vse bolj vlagajo v elektrifikacijo, saj evropski regulatorji postopoma zaostrujejo emisijske standarde, kar močno vpliva na razvoj novih modelov.

icon-expand Prvi električni Ferrari FOTO: Profimedia

Ferrari in strateška vizija elektrifikacije

Generalni direktor Ferrarija Benedetto Vigna je poudaril, da je razvoj modela Luce trajal več let in predstavlja strateški korak podjetja v prihodnost mobilnosti. Ferrari želi ohraniti svojo identiteto, hkrati pa se prilagoditi spremembam na trgu. Po analizah strokovnjakov iz Bloomberg Automotive luksuzni avtomobilski proizvajalci vse bolj pospešeno vlagajo v električna vozila, saj se globalno povpraševanje po električnih modelih povečuje, zlasti v Evropi in Aziji.

Pomen modela Luce za avtomobilski trg

Model Luce ne predstavlja le novega avtomobila, temveč tudi širši premik v segmentu luksuznih vozil. Kot poroča Financial Times, prehod prestižnih znamk na električni pogon spreminja definicijo zmogljivosti, kjer postajajo ključni dejavniki tišina, navor in digitalna izkušnja vožnje. Ferrari s tem modelom cilja tudi na nove skupine kupcev, ki iščejo več prostora, saj pet sedežev pomeni večjo praktičnost v primerjavi s klasičnimi dvosedežnimi športnimi modeli.

Preberi še Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija

Preberi še Osupljivo: Ferrari razkril podrobnosti o svojem prvem električnem avtomobilu