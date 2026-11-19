Euro 7 prihaja konec novembra: Kdaj bodo začela veljati nova pravila?

Novi okoljski standard Euro 7 se bo za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila začel uporabljati postopoma. Prvi pomemben datum je 29. november 2026, ko bodo morale zahteve izpolnjevati nove vrste vozil, ki bodo šele pridobivale homologacijo. Za vsa nova osebna in lahka gospodarska vozila bo standard obvezen od 29. novembra 2027. To pomeni, da sprememba ne bo čez noč zajela vseh avtomobilov v prodajnih salonih. Evropska unija je časovnico določila v Uredbi (EU) 2024/1257. Za težja gospodarska vozila so predvideni poznejši roki: nove vrste bodo morale zahtevam ustrezati od 29. maja 2028, vsa nova vozila teh kategorij pa od 29. maja 2029. Za lastnike že registriranih avtomobilov je pomembno predvsem to, da Euro 7 ne zahteva naknadne vgradnje novih sistemov v njihova vozila. Prav tako zaradi novega standarda ne bo treba zamenjati avtomobila, ki ga že uporabljajo.

icon-expand Največ pozornosti vzbuja določba o preprečitvi ponovnega zagona motorja. FOTO: Dreamstime

Avtomobil se po napaki morda dejansko ne bo več zagnal

Največ pozornosti vzbuja določba o preprečitvi ponovnega zagona motorja. Ta možnost je zapisana v izvedbeni uredbi Evropske komisije 2025/1707 in ni izmišljena. Nova vozila bodo opremljena s sistemom za spremljanje izpustov med uporabo. Ta nadzoruje predvsem dušikove okside in trde delce ter preverja, ali sistemi za zmanjševanje škodljivih izpustov delujejo pravilno. Pomembna je razlika med običajnim opozorilom in resno napako. Ukrep ni namenjen vsakemu manjšemu odstopanju ali trenutnemu opozorilu na armaturni plošči. Sistem mora zaznati napako ali poseg, zaradi katerega nadzor izpustov ne deluje ustrezno oziroma ga ni mogoče zanesljivo izvajati. Voznik je o težavi najprej obveščen. Če opozorila ne upošteva in napaka ostane prisotna, se lahko po določenem obdobju aktivira sistem, ki omeji uporabo motorja. Namen ukrepa je zagotoviti, da se okvara odpravi, ne pa kaznovati voznika zaradi vsakega opozorila.

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Štiri možnosti: Kako lahko proizvajalec prepreči uporabo motorja?

Izvedbena uredba Evropske komisije določa štiri možnosti. Proizvajalec mora za vozilo izbrati eno od njih. Največ 20 ponovnih zagonov: Po aktivaciji sistema se začne odštevati število dovoljenih ponovnih zagonov motorja. Ko je dosežena predpisana meja, ki ne sme presegati 20, ponovni zagon motorja ni več mogoč. Omejitev prevožene razdalje: Motor je mogoče uporabljati le še do določene razdalje. Ta ne sme presegati povprečnega dosega vozila s polnim rezervoarjem goriva. Preprečitev zagona po točenju goriva: Če voznik napake ne odpravi, se vozilo po naslednjem točenju goriva ne bo več moglo zagnati. Zaklep odprtine za gorivo: Sistem lahko zaklene odprtino za točenje goriva in tako prepreči nadaljnje polnjenje rezervoarja. Vse štiri možnosti niso vgrajene hkrati. Proizvajalec izbere eno od predpisanih metod. Pri omejitvi števila zagonov je treba upoštevati še eno podrobnost: samodejni vklopi motorja zaradi sistema za samodejno ugašanje in ponovni zagon ter nekateri drugi samodejni postopki se ne štejejo v dovoljeno število zagonov.

icon-expand Po aktivaciji sistema se začne odštevati število dovoljenih ponovnih zagonov motorja. FOTO: Adobe Stock

Kaj pomeni meja 2400 kilometrov?

Gre za opozorilni števec, povezan z napako v sistemu za spremljanje izpustov. Če sistem še vedno zaznava napako, se po preseženi meji 2400 kilometrov na začetku naslednje vožnje aktivira izbrana metoda za spodbujanje popravila. To ne pomeni, da bo avtomobil po natanko 2400 kilometrih samodejno obstal ob cesti. Način ukrepanja je odvisen od izbrane metode proizvajalca. Pri eni možnosti se odšteva število ponovnih zagonov, pri drugi prevožena razdalja, pri tretji pa je odločilno naslednje točenje goriva. Zakonodaja določa tudi, kaj se zgodi po popravilu. Servis lahko z ustrezno diagnostično napravo ponovno omogoči zagon motorja, nato pa sledi preverjanje uspešnosti popravila. Vozilo lahko v tem obdobju z delujočim motorjem z notranjim zgorevanjem prevozi največ 400 kilometrov. Če se napaka v času preverjanja ponovi, se opozorilni števec ponastavi na 2401 kilometer. Ob ponovni aktivaciji sistema so dovoljeni največ trije dodatni zagoni motorja, preden se omejitev znova uveljavi.

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Euro 7 prinaša tudi spremembe za zavore, pnevmatike in baterije

Novi standard ni usmerjen samo v izpušne cevi. Pomemben del predstavlja tudi zmanjševanje onesnaževanja zaradi obrabe zavor in pnevmatik. Pri zaviranju nastajajo drobni delci, ki se sproščajo v okolje. Euro 7 zato uvaja omejitve za delce iz zavor, tudi pri električnih avtomobilih. Ti namreč nimajo običajnih izpušnih plinov, vendar še vedno povzročajo obrabo pnevmatik in zavor. Nova pravila določajo tudi minimalne zahteve glede vzdržljivosti pogonskih baterij. Za električne osebne avtomobile je tako predpisano, da mora baterija po petih letih uporabe ali 100.000 prevoženih kilometrih, kar nastopi prej, ohraniti najmanj 80 odstotkov začetne energijske zmogljivosti. Po osmih letih oziroma 160.000 kilometrih, kar nastopi prej, mora ohraniti najmanj 72 odstotkov. Kot pojasnjuje Svet Evropske unije, je cilj novih pravil zmanjšati onesnaževanje skozi celotno življenjsko dobo vozila, ne samo med vožnjo z novim avtomobilom.

icon-expand Za voznike, ki že imajo avtomobil, se zaradi Euro 7 ne spreminja nič glede obvezne naknadne vgradnje opreme. FOTO: Shutterstock

Ali lahko proizvajalec avtomobil izklopi na daljavo?

Predpisi ne dajejo proizvajalcem splošnega pooblastila, da bi lahko po lastni presoji in na daljavo izklopili avtomobil. Določajo pa tehnični sistem opozarjanja in omejevanja uporabe motorja, ki se aktivira ob natančno opredeljenih napakah, če voznik opozoril ne upošteva. Prav tako je treba ločiti med spremljanjem izpustov in njihovim pošiljanjem zunanjim ustanovam. Uredba določa tehnične zahteve za spremljanje, zapisovanje in obravnavo podatkov, vendar iz tega ne sledi, da proizvajalec ves čas spremlja lokacijo in uporabo avtomobila ali ga lahko poljubno ustavi.

Kaj to pomeni za voznike in kupce novih avtomobilov?

Za voznike, ki že imajo avtomobil, se zaradi Euro 7 ne spreminja nič glede obvezne naknadne vgradnje opreme. Prav tako ni razloga za panično menjavo vozila. Pri nakupu novega avtomobila pa je smiselno preveriti nekaj stvari: - Vprašajte prodajalca, ali ima vozilo že homologacijo po standardu Euro 7 ali je odobreno po prejšnjem standardu. - Preverite, katera opozorila se prikažejo ob napaki sistema za nadzor izpustov in kako jih predvideva navodilo za uporabo. - Če se prižge opozorilna lučka za izpušni sistem, ne odlašajte z obiskom servisa. - Zahtevajte pojasnilo o garanciji za sistem za nadzor izpustov in pogonsko baterijo. - Pri električnem avtomobilu preverite podatke o zmogljivosti baterije in garancijskih pogojih. - Posebej pomembno je, da vozniki opozoril ne ignorirajo. Če sistem zazna napako, je pravočasen obisk servisa najboljša možnost, da se izognejo dodatnim težavam in morebitni omejitvi uporabe motorja. Nova pravila so namenjena predvsem novim vozilom, preprečevanju posegov v sisteme za zmanjševanje izpustov in pravočasnemu odpravljanju napak. Za kupce bo zato najpomembnejše, da poznajo delovanje novih sistemov in razumejo, kaj pomenijo opozorila v njihovem avtomobilu.

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