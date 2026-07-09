Med vožnjo ne gledate na cesto? Novi avtomobili bodo to zaznali

Ukrep je del posodobljene evropske uredbe o splošni varnosti vozil (General Safety Regulation – GSR2), katere namen je zmanjšati število prometnih nesreč, povezanih z napakami voznika, zlasti zaradi odvračanja pozornosti med vožnjo. Pravila veljajo za širok spekter vozil, med drugim za osebne avtomobile, lahka gospodarska vozila, tovornjake in avtobuse.

Kako deluje sistem ADDW?

Sistemi ADDW uporabljajo različne senzorje in programsko opremo za ocenjevanje, ali voznik dovolj spremlja dogajanje na cesti. Tehnologija lahko analizira položaj glave, smer pogleda in druge znake zmanjšane pozornosti ter voznika opozori, kadar zazna daljšo nepozornost. Namen sistema ni nadomeščanje voznika, temveč pravočasno opozarjanje v primerih, ko bi lahko zaradi gledanja v telefon, zaslon vozila, utrujenosti ali drugih motenj prišlo do nevarne situacije.

icon-expand Mnogi med vožnjo počnejo še marsikaj drugega. FOTO: Shutterstock

Del širše evropske strategije za varnejše ceste

Obvezna uvedba ADDW je ena izmed več varnostnih tehnologij, ki jih prinaša evropska uredba GSR2. Ta vključuje tudi druge napredne sisteme za pomoč vozniku, saj želi Evropska unija z večjo uporabo elektronskih varnostnih rešitev zmanjšati število hudih prometnih nesreč. Evropska komisija je za ADDW določila posebne tehnične zahteve, med drugim postopke preverjanja delovanja sistema in pogoje za homologacijo vozil.

Varnostni ukrep odpira tudi vprašanja zasebnosti

Čeprav je glavni cilj tehnologije povečanje prometne varnosti, uvedba kamer in senzorjev v notranjosti vozil odpira vprašanja o varovanju podatkov. Evropska pravila določajo, da sistemi ne smejo biti namenjeni neomejenemu spremljanju voznika, temveč zgolj zaznavanju nepozornosti v okviru varnostne funkcije. Proizvajalci vozil bodo morali zagotoviti, da bodo sistemi delovali skladno z evropskimi zahtevami glede varnosti, zaščite podatkov in tehnične zanesljivosti.

icon-expand Tehnologija lahko analizira položaj glave, smer pogleda in druge znake zmanjšane pozornosti ter voznika opozori, kadar zazna daljšo nepozornost. FOTO: Shutterstock

Nova doba aktivne varnosti v avtomobilih

Z uvedbo ADDW Evropska unija nadaljuje trend, pri katerem avtomobili niso več opremljeni zgolj s pasivnimi varnostnimi elementi, kot so varnostni pasovi in zračne blazine, temveč tudi s sistemi, ki aktivno preprečujejo nastanek nevarnih situacij. Strokovnjaki pričakujejo, da bodo sistemi za spremljanje voznika v prihodnjih letih postali ena izmed ključnih tehnologij sodobnih vozil, podobno kot sistemi za samodejno zaviranje v sili ali pomoč pri ohranjanju voznega pasu.

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