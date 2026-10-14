Električni avtomobili imajo nepričakovano težavo: potniki se pritožujejo nad nenavadnimi simptomi

Zakaj je nekaterim v električnih avtomobilih slabo?

Električni avtomobili se od vozil z bencinskim ali dizelskim motorjem razlikujejo tudi po načinu pospeševanja in upočasnjevanja. Elektromotor lahko razvije visok navor skoraj takoj, zato je odziv na pritisk stopalke za plin pogosto zelo hiter. Kot je poročal britanski medij BBC News, nekateri potniki v električnih vozilih občutijo izrazito slabost, čeprav med vožnjo z običajnimi avtomobili nimajo podobnih težav. Vendar to ne pomeni, da električni avtomobili povzročajo slabost pri vseh ljudeh. Pomembno vlogo imajo tudi posameznikova občutljivost in razmere med vožnjo.

icon-expand Nekateri potniki med vožnjo občutijo slabost in vrtoglavico. FOTO: Adobe Stock

Regenerativno zaviranje lahko prispeva k slabosti

Ena od posebnosti električnih avtomobilov je regenerativno zaviranje. Ko voznik spusti stopalko za plin, se vozilo začne upočasnjevati, elektromotor pa del energije pretvarja v električno energijo in jo vrača v baterijo. Če voznik pogosto izmenjuje pospeševanje in zaviranje, lahko potniki občutijo ponavljajoče se spremembe hitrosti. Pri občutljivejših ljudeh lahko takšno gibanje povzroči nelagodje, vrtoglavico ali slabost. Raziskava, objavljena leta 2025 v reviji International Journal of Human–Computer Interaction, je pri cestnem preizkusu s 16 udeleženci, dovzetnimi za potovalno slabost, pokazala, da je močnejše regenerativno zaviranje povečalo težave. Raziskovalci so ugotovili tudi, da lahko zvočni znaki gibanja pomagajo ublažiti slabost.

Kako lahko tiha vožnja vpliva na počutje?

Za zaznavanje gibanja možgani združujejo informacije iz oči, notranjega ušesa in drugih čutil. Kadar se ti signali ne ujemajo, se lahko pojavi potovalna slabost. V tihem električnem avtomobilu je manj običajnih zvokov motorja in tresljajev, ki jih potniki poznajo iz klasičnih vozil. Če med vožnjo gledajo v telefon ali berejo, oči ne spremljajo ceste, telo pa še vedno zaznava pospeševanje in zaviranje. To lahko poveča neskladje med različnimi čutilnimi informacijami. Da na slabost vpliva tudi način vožnje, nakazuje raziskava, objavljena leta 2025 v reviji Frontiers in Psychology. V njej je deset udeležencev preizkusilo vožnjo po različnih cestnih odsekih z električnim avtomobilom. Najizrazitejše težave so se pojavile na zavitih cestah v obliki črke S, zlasti pri vožnji navkreber in navzdol. Zaradi majhnega števila udeležencev rezultatov ni mogoče posplošiti na vse voznike in potnike.

icon-expand Regenerativno zaviranje lahko prispeva k slabosti. FOTO: Adobe Stock

Kako zmanjšati slabost med vožnjo?

Če vam je v električnem avtomobilu slabo, lahko poskusite z nekaj preprostimi ukrepi: - Poglejte na cesto: pogled skozi vetrobransko steklo pomaga možganom bolje zaznavati gibanje. - Odložite telefon: branje in gledanje zaslona lahko poslabšata potovalno slabost. - Vozite bolj enakomerno: postopno pospeševanje in nežno zaviranje zmanjšata sunkovite spremembe hitrosti. - Prilagodite regenerativno zaviranje: če avtomobil omogoča izbiro jakosti, preizkusite manj izrazito upočasnjevanje. - Poskrbite za svež zrak: prezračevanje lahko pomaga ublažiti nelagodje. - Če se težave ponavljajo ali jih spremlja močna vrtoglavica, je smiselno poiskati zdravniški nasvet.

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Bodo proizvajalci našli rešitev?

Proizvajalci električnih avtomobilov lahko udobje izboljšajo z bolj enakomernim pospeševanjem, prilagodljivim zaviranjem in sistemi, ki zmanjšujejo nenadne spremembe hitrosti. Raziskovalci preučujejo tudi uporabo zvočnih znakov, ki bi potnikom pomagali bolje zaznavati gibanje vozila. Električni avtomobili tako nimajo nujno splošne pomanjkljivosti, temveč lastnosti, ki nekaterim potnikom ne ustrezajo. Za večino je tiha vožnja prednost, pri občutljivejših posameznikih pa lahko kombinacija pospeševanja, zaviranja in omejenega spremljanja ceste povzroči neprijetno slabost. Več raziskav bo pokazalo, kako pogost je ta pojav in katere tehnične rešitve ga lahko najučinkoviteje omejijo.

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