Električni avtomobil pozimi: koliko dosega dejansko izgubi?

Zimske temperature so za električne avtomobile poseben izziv. Ko se baterija ohladi, se spremenijo pogoji za njeno delovanje, zato je lahko začasno na voljo manj energije. Dodatno porabo povzročata še ogrevanje potniške kabine in vzdrževanje primerne temperature baterije. Kako izrazit je lahko vpliv zime, je pokazal preizkus nemškega avtomobilskega kluba ADAC, ki so ga naredili letos. Strokovnjaki so pri temperaturi nič stopinj Celzija preverili 14 družinskih električnih avtomobilov in simulirali vožnjo po avtocesti od Münchna do Berlina. Povprečna poraba preizkušenih vozil je bila kar 57 odstotkov višja od vrednosti, ki jih navaja preskusni postopek WLTP. To ne pomeni, da je vsak avtomobil izgubil 57 odstotkov dosega, temveč da je za prevoženo razdaljo porabil toliko več energije v primerjavi z uradno primerjalno vrednostjo. Razlike med modeli so bile velike. Najmanjše odstopanje od vrednosti WLTP je imel Tesla Model Y, pri katerem je bila poraba višja za 40 odstotkov, največje pa Hyundai Ioniq 5, pri katerem je dosegla 69 odstotkov.

icon-expand Zimske temperature so za električne avtomobile poseben izziv. FOTO: Adobe Stock

ADAC preizkusil 14 električnih avtomobilov: nobeden ni prevozil 582 kilometrov brez polnjenja

Rezultati preizkusa so zanimivi predvsem za voznike, ki se z električnim avtomobilom odpravljajo na daljše poti. ADAC je simuliral 582 kilometrov dolgo vožnjo med Münchnom in Berlinom, pri čemer so bila vozila pred začetkom ohlajena na nič stopinj Celzija. Noben od 14 avtomobilov celotne razdalje ni zmogel brez polnjenja. Večina jih je potrebovala vsaj dva postanka, le Audi A6 Avant e-tron in Smart #5 sta pot zmogla z enim postankom, dolgim 20 minut. Najbolje se je odrezal Audi A6 Avant e-tron performance, ki je z enim polnjenjem prevozil 441 kilometrov. Njegova povprečna poraba je znašala 23,2 kilovatne ure na 100 kilometrov.

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Zakaj se baterija električnega avtomobila v mrazu hitreje prazni?

Litij-ionske baterije so občutljive na temperaturo. Pri nizkih temperaturah se upočasnijo procesi, ki omogočajo pretakanje energije v bateriji in iz nje. Zato lahko vozilo omeji razpoložljivo moč, zaviranje z vračanjem energije in hitrost polnjenja. Poleg tega mora avtomobil porabljati elektriko za ogrevanje. Pri vozilih z motorjem z notranjim zgorevanjem se za ogrevanje kabine uporablja tudi odvečna toplota motorja, električni avtomobil pa mora toploto pridobiti drugače. Prav zato je lahko razlika med poletno in zimsko porabo precejšnja. Kolikšna bo, je odvisno od modela, zunanje temperature, dolžine poti in načina vožnje.

icon-expand Litij-ionske baterije so občutljive na temperaturo. FOTO: Adobe Stock

Kratke zimske vožnje so lahko še posebej potratne

Zanimive rezultate je prinesla tudi raziskava Green NCAP, ki jo povzema ADAC. Pri preizkusu so avtomobile pred vožnjo ohladili na minus sedem stopinj Celzija, nato pa so morali opraviti približno 23 kilometrov dolgo vožnjo. Pri posameznih modelih se je poraba energije povečala od 38 do 107 odstotkov v primerjavi z meritvami pri 23 stopinjah Celzija. Povprečna izguba dosega v takšnih preskusnih razmerah je bila približno 40 odstotkov. To je pomemben podatek, vendar ga ne smemo posploševati na vse električne avtomobile in vse zimske vožnje. Preizkus je predstavljal posebej neugodne razmere, saj je bilo treba energijo porabiti tudi za začetno ogrevanje ohlajenega vozila. Pri kratkih vsakodnevnih vožnjah se lahko velik del energije porabi za ogrevanje, še preden avtomobil prevozi omembe vredno razdaljo. Pri daljših poteh je ta začetna poraba razporejena na več kilometrov.

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Se električni avtomobil pozimi tudi počasneje polni?

Da. Hladna baterija praviloma ne more sprejemati energije z enako močjo kot ogreta baterija. Sistem za upravljanje baterije zato omeji polnilno moč, dokler temperatura ne doseže primernejše ravni. Voznik lahko tako na hitri polnilnici opazi, da avtomobil ne doseže običajne polnilne moči, čeprav jo polnilnica omogoča. Pri tem pomaga predhodno ogrevanje baterije. Številni sodobni električni avtomobili omogočajo, da se baterija pripravi na polnjenje že med vožnjo do izbrane hitre polnilnice. Tako lahko ob prihodu sprejme večjo polnilno moč.

icon-expand Noben od 14 avtomobilov celotne razdalje ni zmogel brez polnjenja. FOTO: Adobe Stock

Kako pozimi ohraniti čim več dosega električnega avtomobila?

Čeprav mraza ne moremo odpraviti, lahko z nekaj preprostimi navadami zmanjšamo dodatno porabo energije. Ogrejte avtomobil pred odhodom: Če je vozilo priključeno na polnilnico, lahko predhodno ogrevanje izkoristi elektriko iz omrežja. Uporabljajte ogrevanje sedežev in volana: Tako lahko zmanjšate potrebo po intenzivnem ogrevanju celotne kabine. Vozite umirjeno: Visoke hitrosti in sunkovita pospeševanja povečujejo porabo energije. Na avtocesti je vpliv hitrosti še posebej izrazit. Preverite tlak v pnevmatikah: Prenizek tlak povečuje kotalni upor in s tem porabo. Pred polnjenjem ogrejte baterijo: Če vaš avtomobil omogoča predhodno pripravo baterije, jo uporabite pred obiskom hitre polnilnice. Načrtujte daljše poti: Upoštevajte, da bo doseg v hladnem vremenu krajši, zato si pustite dovolj rezerve za dodatni postanek. Električni avtomobil torej pozimi ne postane neuporaben, vendar lahko mraz precej spremeni njegove vozne in polnilne lastnosti. Najnovejši preizkus ADAC je pokazal, da med posameznimi modeli obstajajo velike razlike, zato uradni doseg po postopku WLTP ni vedno najboljši pokazatelj tega, kaj lahko pričakujemo na zimski avtocestni poti. Če želimo tudi v hladnih mesecih iz električnega avtomobila iztisniti čim več kilometrov, so pomembni predvsem predhodno ogrevanje, umirjena vožnja in dobro načrtovanje poti.

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