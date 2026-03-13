Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"

Eddie Irvine je ime, ki v svetu Formule1 nikoli ni ostalo neopaženo. Nekdanji britanski dirkač irskega rodu, je znan ne le po svojih dosežkih na dirkališču, ampak tudi po svojem drznem in neukrotljivem življenjskem slogu izven drikališč. Mnogi ga označujejo kot tipičnega plejboj viteza hitrih dirk, zaradi česar ga kritiki pogosto primerjajo z legendarnim Jamesom Huntom.

Od dirkača do vrhunskega tekmeca

Irvine se je rodil 10. novembra 1965 v Newtownardsu v Severni Irski. Svojo kariero je začel v nižjih dirkaških serijah, dokler ni leta 1993 debitiral v Formuli1 z ekipo Jordan. Sčasoma je prešel k Ferrariju, kjer je postal eden njihovih glavnih dirkačev in že leta 1999 skoraj osvojil naslov svetovnega prvaka, ko je sezono končal kot drugi v skupnem seštevku. Na stezi je Irvine izstopal s pogumnimi manevri in brezkompromisno vožnjo stilom, ki ga je večkrat postavil v središče pozornosti in navduševal navijače.

icon-expand Eddie Irvine je ime, ki v svetu Formule 1 nikoli ni ostalo neopaženo. FOTO: Profimedia

Življenjski slog: žalovanje sledilcev in medijska pozornost

Poleg dirkaške kariere si je Irvine v javnosti ustvaril sloves plejboja in človeka, ki uživa življenje polno glamurja. V času svoje slave je bil pogosto opažen v družbi znanih in privlačnih žensk, na luksuznih jahtah ali v ekskluzivnih destinacijah, kot so Milan, Miami ali Monaco. Njegov življenjski slog, poln potovanj, prestižnih nepremičnin in razkošnih zabav, je bil večkrat predmet govoric in medijskih zapisov o njegovem družabnem življenju. Čeprav je priznan kot "plejboj" s strani nekaterih medijev, je Irvine sam večkrat zavrnil to etiketo in dejal, da njegova vsakdanja realnost v resnici ni zgolj zabava, temveč veliko trdega dela in profesionalnosti: "Moje življenje je 90% dela. Užival pa sem v vsem, kar sem si lahko privoščil."

icon-expand Eddie Irvine je bil opažen v družbi mnogih lepotic, med njimi tudi Pamele Anderson. FOTO: Profimedia

Spomin na prelomne trenutke Irvine je bil v preteklosti celo vpleten v pravne zaplete, med drugim zaradi fizičnega obračuna v nočnem klubu, ki mu je prinesel obtožbo "vzajemne poškodbe". Njegova karizma, drznost na stezi in življenje brez omejitev so ustvarili podobo zadnjega "plejboja" svetovnega športa – dirkača, ki je pokazal, da življenje in glamur ne sodita le v tabloide, ampak lahko postaneta del dirkaške legende. Tudi po koncu kariere Irvine še vedno simbolizira čas, ko je Formula1 združevala hitrost, tveganje in neukročeno osebnost.

icon-expand Eddie Irvine velja za zadnjega plejboja Formule 1. FOTO: Profimedia

Ne zamudite dirkaškega spektakla ta vikend! Sezona Formule 1 2026 prihaja, zato se nam pridružite ob spremljanju dirk in doživite napetost, hitrost ter boj za vsako tisočinko sekunde v živo. Vsa vsebina bo slovenskim gledalcem na voljo na Kanalu A in VOYO. Prenose dirk F1, F2, F3 in Porsche Supercup boste lahko v živo spremljali na VOYO od 6. marca dalje.