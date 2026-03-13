Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Eddie Irvine
Visoki obrati

Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"

S.B.
13. 03. 2026 04.00
0

Eddie Irvine ni bil le eden najbolj kontroverznih dirkačev svoje generacije, ampak tudi sinonim za drzno vožnjo in neukrotljivo življenje izven steze. Ta nekdanji zvezdnik Formule 1 je združeval hitrost, uspeh in uživanje v glamurju, s čimer si je prislužil sloves "zadnjega boema" tega športa, primerljivega z legendo Jamesom Huntom.

Eddie Irvine je ime, ki v svetu Formule1 nikoli ni ostalo neopaženo. Nekdanji britanski dirkač irskega rodu, je znan ne le po svojih dosežkih na dirkališču, ampak tudi po svojem drznem in neukrotljivem življenjskem slogu izven drikališč. Mnogi ga označujejo kot tipičnega plejboj viteza hitrih dirk, zaradi česar ga kritiki pogosto primerjajo z legendarnim Jamesom Huntom.

Od dirkača do vrhunskega tekmeca

Irvine se je rodil 10. novembra 1965 v Newtownardsu v Severni Irski. Svojo kariero je začel v nižjih dirkaških serijah, dokler ni leta 1993 debitiral v Formuli1 z ekipo Jordan. Sčasoma je prešel k Ferrariju, kjer je postal eden njihovih glavnih dirkačev in že leta 1999 skoraj osvojil naslov svetovnega prvaka, ko je sezono končal kot drugi v skupnem seštevku.

Na stezi je Irvine izstopal s pogumnimi manevri in brezkompromisno vožnjo stilom, ki ga je večkrat postavil v središče pozornosti in navduševal navijače.

Eddie Irvine je ime, ki v svetu Formule 1 nikoli ni ostalo neopaženo.
Eddie Irvine je ime, ki v svetu Formule 1 nikoli ni ostalo neopaženo. FOTO: Profimedia

Življenjski slog: žalovanje sledilcev in medijska pozornost

Poleg dirkaške kariere si je Irvine v javnosti ustvaril sloves plejboja in človeka, ki uživa življenje polno glamurja. V času svoje slave je bil pogosto opažen v družbi znanih in privlačnih žensk, na luksuznih jahtah ali v ekskluzivnih destinacijah, kot so Milan, Miami ali Monaco. Njegov življenjski slog, poln potovanj, prestižnih nepremičnin in razkošnih zabav, je bil večkrat predmet govoric in medijskih zapisov o njegovem družabnem življenju.

Čeprav je priznan kot "plejboj" s strani nekaterih medijev, je Irvine sam večkrat zavrnil to etiketo in dejal, da njegova vsakdanja realnost v resnici ni zgolj zabava, temveč veliko trdega dela in profesionalnosti: "Moje življenje je 90% dela. Užival pa sem v vsem, kar sem si lahko privoščil."

Eddie Irvine je bil opažen v družbi mnogih lepotic, med njimi tudi Pamele Anderson.
Eddie Irvine je bil opažen v družbi mnogih lepotic, med njimi tudi Pamele Anderson. FOTO: Profimedia

Spomin na prelomne trenutke

Irvine je bil v preteklosti celo vpleten v pravne zaplete, med drugim zaradi fizičnega obračuna v nočnem klubu, ki mu je prinesel obtožbo "vzajemne poškodbe".

Njegova karizma, drznost na stezi in življenje brez omejitev so ustvarili podobo zadnjega "plejboja" svetovnega športa – dirkača, ki je pokazal, da življenje in glamur ne sodita le v tabloide, ampak lahko postaneta del dirkaške legende. Tudi po koncu kariere Irvine še vedno simbolizira čas, ko je Formula1 združevala hitrost, tveganje in neukročeno osebnost.

Eddie Irvine velja za zadnjega plejboja Formule 1.
Eddie Irvine velja za zadnjega plejboja Formule 1. FOTO: Profimedia
Ne zamudite dirkaškega spektakla ta vikend! Sezona Formule 1 2026 prihaja, zato se nam pridružite ob spremljanju dirk in doživite napetost, hitrost ter boj za vsako tisočinko sekunde v živo. Vsa vsebina bo slovenskim gledalcem na voljo na Kanalu A in VOYO. Prenose dirk F1, F2, F3 in Porsche Supercup boste lahko v živo spremljali na VOYO od 6. marca dalje.

 

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Eddie Irvine Formula 1 Dirkač Plejboj James Hunt
Visoki obrati

Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet

Vesolje

Ta zvezda je starejša od vesolja

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1554