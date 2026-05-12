Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem

Silovit trk v križišču povzročil neverjeten prizor

Nesreča se je zgodila blizu Vancouvra. Po poročanju medijev je motorist trčil v srebrni BMW ravno v trenutku, ko je vozilo zavijalo levo skozi križišče. Silina udarca je bila tako velika, da je motor poletel več metrov visoko in se zagozdil na konstrukciji semaforja nad cesto. Motor je po trku naredil več obratov v zraku, nato pa obstal na kovinski konstrukciji nad križiščem. Mnogi očividci so sprva mislili, da gre za prizor iz akcijskega filma. Posnetki nadzornih kamer in fotografije s kraja nesreče so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih ter sprožili številne odzive.

Motorist huje poškodovan, voznik BMW-ja brez poškodb

Po podatkih policije je motorist utrpel hujše, vendar ne življenjsko nevarne poškodbe. Na kraj nesreče so hitro prihiteli gasilci, policisti in reševalci, ki so poškodovanega voznika prepeljali v bolnišnico. Kot navaja Vancouver CityNews, voznik BMW-ja v nesreči ni bil poškodovan. Policija okoliščine nesreče še preiskuje, vendar naj bi bila hitrost eden ključnih dejavnikov trčenja. Tudi gasilska enota Delta Firefighters IAFF Local 1763 je po dogodku opozorila na pomen previdne vožnje in spoštovanja prometnih pravil. Njihovi člani so pomagali pri oskrbi poškodovanega motorista ter pri odstranjevanju motorja s semaforja.

Posnetki nesreče postali viralni

Fotografije motorja, ki visi nad križiščem, so v nekaj urah obkrožile svet. Portal KTVU Fox 2 je poročal, da so mimoidoči množično snemali prizorišče, saj česa podobnega še niso videli. Eden izmed očividcev je za CBC dejal, da je sprva opazil poškodovan avtomobil, nato pa šele po pogledu navzgor ugotovil, da je motor obvisel nad cesto. Drugi mimoidoči so dogodek opisali kot filmski prizor in nekaj neverjetnega. Strokovnjaki za prometno varnost ob tem opozarjajo, da so križišča med najbolj nevarnimi točkami za motoriste, saj imajo vozniki zaradi zavijanja in hitrosti pogosto zelo malo časa za reakcijo.

Hitrost in zmogljivi motorji lahko hitro postanejo nevarni

Po navedbah revije Road Track je šlo za športni motor Suzuki GSX-R1000, ki velja za izjemno zmogljiv motocikel z močnim pospeševanjem. Prav kombinacija hitrosti, močnega trka in kota naleta naj bi povzročila, da je motor poletel tako visoko. Prometni strokovnjaki opozarjajo, da lahko že trenutek nepazljivosti pri visokih hitrostih povzroči katastrofalne posledice. Posebej nevarna so križišča, kjer se poti vozil pogosto sekajo in je prostora za napake zelo malo. Čeprav se je nesreča končala z dramatičnimi prizori, je po ocenah reševalcev prava sreča, da v trčenju ni nihče izgubil življenja. Fotografije motorja na semaforju pa bodo verjetno še dolgo ostale eden najbolj nenavadnih prizorov prometnih nesreč v zadnjih letih.

