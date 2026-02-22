Moskisvet.com
Enzo Ferrari
Visoki obrati

Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija

M.S.
22. 02. 2026 04.00
0

Enzo Ferrari je bil več kot le avtomobilski navdušenec – bil je drzen vizionar, dirkač, inovator in poslovnež, ki je s strastjo, karizmo in odločnostjo ustvaril neuničljiv avtomobilski imperij, kljub vsem osebnim izzivom.

Enzo Ferrari, ikona avtomobilizma, se je rodil 18. februarja 1898 v Modeni. Že od malega je bil navdušen nad dirkanjem, kar je določalo njegovo prihodnost. Po služenju kot mehanik in oskrbnik mul med prvo svetovno vojno je svoje znanje mehanike uporabil v avtomobilski industriji. Po vojni se je pridružil svetu avtomobilskih dirk, kar je bil začetek poti k ustanovitvi slavnega podjetja. Njegova mladost je postavila temelje za izjemno kariero.

Začetki kariere in osebna razmerja

Enzo Ferrari je spoznal Lauro Domenico Garello. Čeprav so krožile govorice o njeni preteklosti, za Enza to ni bilo pomembno, vse dokler mu je lahko pomagala pri poslu. Kot je sam dejal, mu ni bilo pomembno, kaj in s kom Laura dela, dokler je imel ob sebi žensko, ki mu bo pomagala do poslovnega uspeha. Poročila sta se leta 1923. Njihov zakon je bil težak. K njim se je preselila Enzova mama, ki se z Lauro ni dobro razumela. Enzo pa se je vse bolj posvečal svojemu delu, kar je privedlo do slavnih avtomobilov.

Enzo Ferrari
Enzo Ferrari FOTO: Profimedia

Po nesreči prijatelja se je Enzo Ferrari lotil izboljšanja dirkalnega avtomobila, kar je pripeljalo do razvoja modela P2. Ta avtomobil je bil takrat najhitrejši na svetu in je potrdil Enzov inženirski talent. Fiat, ki ga je pred leti odpustil, mu je ponudil mesto v svoji ekipi, a je Enzo ponudbo zavrnil in se raje sam usmeril v razvoj lastne kariere. Pomemben simbol Enzove znamke je postal "konj v propinjanju", ki ga je prejel po zmagi od letalskega asa Francesca Baracce. Ta simbol je kmalu postal prepoznavni grb Ferrarijevega imperija.

Enzova transformacija: od voznika do ustanovitelja legende

Enzo Ferrari je nehal dirkati in postal vodja ekipe. Tako je nastala ekipa Scuderia Ferrari, ki je bila sprva del Alfe Romeo. Ime pomeni "konjušnica Ferrari" in se sklada z njihovim emblemom – konjem. Leta 1937 je Enzo zapustil Alfo Romeo in ustanovil svoje podjetje Auto Avio Costruzioni za večjo samostojnost. Med vojno je podjetje izdelovalo dele za vlado. Izdelan je bil tudi prvi dirkalnik, Auto Avio Costruzioni 815, ki pa še ni bil Ferrari. Zaradi bombardiranja so se preselili v Maranello, kjer je zdaj dom Ferrarija. To obdobje je ključno za razumevanje nastanka samostojnega Ferrarija.

Enzo se je v Maranellu srečal z Lino Lardi, s katero je imel sina Piera. Imel je dve družini, a druga za drugo nista vedeli. Leta 1947 je ustanovil podjetje Ferrari. Začeli so izdelovati cestne avtomobile, s katerimi so financirali dirkalni program. Ferrarijevo podjetje in bogastvo sta rasla, dirkalniki pa so postajali vse bolj uspešni na dirkah.

Kljub izjemnemu poslovnemu uspehu in globalnemu prepoznavanju znamke Ferrari je bilo Enzovo zasebno življenje pogosto zaznamovano s turbulentnostjo, žalostjo in škandali.

Enzo Ferrari je bil poslovno zelo uspešen, a njegovo zasebno življenje je bilo polno žalosti. Njegov najstarejši sin Alfredo je umrl pri 24 letih. Njegova žena Laura je izvedela za Enzovo nezvestobo in za njegovega nezakonskega sina. To je močno vplivalo na njun zakon. Kljub težavam se nista ločila in zakon se je končal šele z Laurino smrtjo leta 1978.

Enzo Ferrari se ni nikoli upokojil. Vse do svoje smrti je bil ključen pri vodenju in razvoju Ferrarija. Njegova strast do avtomobilizma in dirk je oblikovala blagovno znamko kot sinonim za prestiž, inovacije in zmagovalni duh. Umrl je leta 1988, star 90 let. Njegova zapuščina je globalno priznano avtomobilsko podjetje in filozofija, da mora biti avto umetniško delo hitrosti in lepote. Ustvaril je eno največjih avtomobilskih podjetij v zgodovini, ki še vedno uteleša sanje in ambicije vplivnih pionirjev avtomobilskega sveta. Njegovo delo in življenje sta neprecenljiv navdih.

Vir: Index

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Visoki obrati

Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj

