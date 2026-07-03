Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti

Če ste v zadnjih letih kupili SUV, zagotovo niste edini. Športni terenci predstavljajo že skoraj polovico vseh novih avtomobilov, prodanih v Evropi. Kupci jih obožujejo zaradi višjega sedenja, prostorne kabine in občutka varnosti, a raziskovalci opozarjajo, da imajo tudi precej manj prijazno plat. Novo poročilo organizacij Transport & Environment (T&E) in Clean Cities Campaign opozarja, da evropski avtomobili postajajo vse večji. Ta trend pa ne povzroča le težav pri parkiranju, temveč vpliva tudi na prometno varnost, porabo energije in zasedenost mestnega prostora.

icon-expand Športni terenci predstavljajo že skoraj polovico vseh novih avtomobilov, prodanih v Evropi. FOTO: Adobe Stock

Avtomobili rastejo hitreje kot parkirna mesta

Povprečen nov avtomobil je danes precej večji kot pred dvema desetletjema. Širša karoserija pomeni manj prostora na parkiriščih, daljši avtomobili pa otežujejo manevriranje v mestih. Raziskovalci opozarjajo, da bi lahko evropska mesta, če se trend nadaljuje, izgubila na tisoče uporabnih parkirnih mest, saj infrastruktura preprosto ni bila načrtovana za tako velika vozila.

Večji avto ne pomeni nujno večje varnosti

Čeprav številni vozniki menijo, da so SUV-ji varnejši, strokovnjaki opozarjajo na drugo plat zgodbe. Zaradi višjega prednjega dela in večje mase predstavljajo večje tveganje za pešce in kolesarje. Ob trku so posledice praviloma hujše, voznik pa zaradi višjega pokrova motorja težje opazi predvsem manjše otroke neposredno pred vozilom.

Tudi električni SUV-ji niso brez greha

Električni pogon sicer zmanjšuje emisije med vožnjo, vendar večji avtomobili še vedno porabijo več energije kot manjši modeli. Poleg večjih baterij zahtevajo več surovin za izdelavo, več električne energije za premikanje in povzročajo večjo obrabo cest ter pnevmatik. Zato okoljske organizacije poudarjajo, da elektrifikacija sama po sebi ne rešuje problema vedno večjih avtomobilov.

Prihaja nov davek?

Za zdaj še ne. Pomembno je poudariti, da Evropska unija ni sprejela novega davka na velika osebna vozila. Gre za predlog, ki ga v svojem poročilu zagovarjata T&E in Clean Cities Campaign. Predlagani ukrepi vključujejo: - višje davke za največje in najtežje avtomobile, - dražje parkiranje za velika vozila, - omejitve največje širine novih avtomobilov, - strožje varnostne standarde za visoke pokrove motorja, - prilagoditev mestne infrastrukture.

icon-expand Športni terenci so osvojili evropske ceste, a njihova rast bi lahko lastnike kmalu udarila po denarnici. FOTO: Adobe Stock

Kaj bi to pomenilo za voznike?

Če bi posamezne države sprejele podobne ukrepe, bi lahko lastniki velikih SUV-jev plačevali višji letni davek, dražje parkirnine ali registracijo. Manjši avtomobili bi bili finančno ugodnejša izbira, s čimer bi želeli spodbuditi uporabo vozil, ki zavzamejo manj prostora in porabijo manj energije. Podobne oblike obdavčitve že obstajajo v nekaterih evropskih državah, kjer višina davka temelji na izpustih CO2 ali masi vozila.

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SUV ostaja kralj cest

Kljub razpravam povpraševanje po športnih terencih ne upada. Prav nasprotno – gre za najbolj dobičkonosen segment za večino avtomobilskih proizvajalcev. Vprašanje pa je, ali bodo kupci v prihodnje za dodatne centimetre dolžine, širine in višine pripravljeni plačati tudi višji davek. Če bodo priporočila raziskovalcev dobila politično podporo, bi lahko prav velikost avtomobila postala eden od ključnih dejavnikov pri obdavčitvi novih vozil.

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