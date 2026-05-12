Zverina za milijon evrov: Spoznajte Ronaldov ekskluzivni Mercedes

Cristiano Ronaldo že leta velja za enega največjih zbirateljev luksuznih avtomobilov.

Cristiano Ronaldo, portugalski nogometni zvezdnik, naj bi naročil izjemno redek Mercedes-AMG G63 Cabriolet, odprto različico legendarnega G-Wagna, ki jo bodo izdelali v zelo omejenem številu primerkov. Avtomobil je že sprožil val navdušenja med ljubitelji prestižnih vozil in avtomobilskimi strokovnjaki.

Mercedes-AMG G63 Cabriolet: luksuz, ki ga skoraj nihče ne more dobiti

Po poročanju avtomobilskih portalov gre za posebej predelano različico modela Mercedes-AMG G63 Cabriolet, ki naj bi nastala v sodelovanju s podjetjem Refined Marques. Izdelanih naj bi bilo le 20 primerkov po vsem svetu, zaradi česar velja za enega najredkejših G-Wagnov doslej. Posebnost vozila je odprta streha, kar je pri robustnem terenskem modelu razreda G prava redkost. Poleg tega naj bi bil Ronaldov primerek popolnoma personaliziran v rumeno-modrih odtenkih, ki simbolizirajo barve njegovega kluba Al-Nassr. Kot poroča Autoblog, so v vozilo vključeni tudi posebni detajli z oznako CR7.

Koliko stane Ronaldov novi G-Wagon?

Cena vozila naj bi presegala 1,15 milijona evrov, kar ga uvršča med najdražje različice Mercedesovega razreda G v zgodovini. Gre za enega najbolj ekskluzivnih SUV-jev na svetu, ki združuje brutalno zmogljivost in prestiž ročno izdelanega luksuza. Pod pokrovom naj bi se skrival zmogljiv V8 biturbo motor s približno 577 konjskimi močmi, kar pomeni, da vozilo ni zgolj statusni simbol, temveč tudi izjemno zmogljiv stroj.

Ronaldova garaža je vredna pravo bogastvo.

Ronaldova garaža je vredna pravo bogastvo

Cristiano Ronaldo že leta velja za enega največjih zbirateljev luksuznih avtomobilov med športniki. Po podatkih medijev, kot je IN SPORTS, naj bi bila njegova zbirka vredna več kot 23 milijonov evrov. V njegovi garaži naj bi bili med drugim: - Bugatti Centodieci - Bugatti Chiron - Bugatti Veyron - Rolls-Royce Cullinan - Ferrari Monza SP2 - Lamborghini Aventador - McLaren Senna - Bentley Flying Spur

Zakaj je G63 Cabriolet tako poseben?

Model G63 Cabriolet velja za pravo avtomobilsko posebnost, saj združuje robustnost klasičnega G-Wagna z luksuzom odprtega kabrioleta. Kot navajajo avtomobilski poznavalci na Sport Auto, gre za vozilo, ki je bolj zbirateljski kos kot običajen avtomobil.

