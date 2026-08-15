Cristiano Ronaldo pokazal svoje igrače: v garaži ima skoraj 26 milijonov evrov

Ronaldo ima garažo, ki spominja na avtomobilski salon

Cristiano Ronaldo je na Instagramu objavil fotografije, na katerih pozira v svoji garaži, ob njem pa so parkirani nekateri najbolj ekskluzivni avtomobili iz njegove zbirke. V ospredju sta predvsem dva rdeča ferrarija in bugatti, ob fotografijah je zapisal samo: "Moje igrače." Ocene vrednosti celotne zbirke se v medijih razlikujejo, saj ni uradnega seznama vseh avtomobilov in njihovih trenutnih vrednosti. Britanski in drugi mednarodni mediji so vrednost zbirke ocenili na približno 25,7 milijona evrov, medtem ko so novejše ocene, ki vključujejo rast vrednosti redkih modelov, lahko tudi precej višje. Italijanski avtomobilski portal Auto.it njegovo zbirko opisuje kot kombinacijo izjemno redkih hiperavtomobilov, italijanskih športnih avtomobilov in luksuznih športnih terencev.

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V zbirki so ferrariji, bugattiji in mclarni

Med najbolj zanimivimi avtomobili, ki so skozi leta povezani z Ronaldovo zbirko, so Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari 599 GTO, Ferrari Monza SP1, Ferrari Daytona SP3, Bugatti Veyron, Bugatti Chiron in Bugatti Centodieci. Prav slednji izstopa zaradi svoje redkosti. Bugatti je izdelal le deset primerkov modela Centodieci, ki temelji na Chironu in je bil razvit kot poklon legendarnemu modelu EB110. Poleg italijanskih in francoskih avtomobilskih znamk ima Ronaldo oziroma jih je imel v preteklosti v lasti tudi več modelov znamk McLaren, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bentley in Aston Martin. Pregled njegove zbirke, ki ga je letos objavil Auto.it, tako pokaže precej širši avtomobilski okus, kot bi ga lahko sklepali samo po fotografijah iz njegove garaže.

icon-expand Ronaldo ima garažo, ki spominja na avtomobilski salon FOTO: Profimedia

Med najbolj zanimivimi je Bugatti Centodieci

Centodieci je eden avtomobilov, ki najbolj nazorno pokaže, kako daleč sega Ronaldova avtomobilska zbirka. Ne gre zgolj za drag avtomobil, ampak za izjemno omejeno serijo. Bugatti je pri modelu uporabil osnovo chirona, vendar je avtomobil dobil povsem drugačen videz in številne posebne oblikovne rešitve. Poganja ga osemvaljni motor W16 s štirimi turbopolnilniki, moč pa dosega približno 1.176 kilovatov oziroma 1600 konjskih moči. Prav zaradi majhnega števila izdelanih primerkov je njegova vrednost na trgu precej drugačna od cene običajnega serijskega športnega avtomobila. Times of India je ob nedavni pozornosti, ki jo je sprožila Ronaldova objava, med najdragocenejšimi avtomobili v njegovi zbirki izpostavil prav Centodieci in druge redke bugattije.

Zbirka se je gradila skozi njegovo kariero

icon-expand Zbirka se je gradila skozi njegovo kariero FOTO: Profimedia

Ronaldo avtomobilov ni začel kupovati šele po tem, ko je postal eden najbolje plačanih nogometašev. Njegova zbirka se je širila skupaj z njegovo kariero. Med zgodnejšimi avtomobili so bili na primer BMW M6, Porsche Cayenne, Bentley Continental GT in Audi R8, pozneje pa so prišli precej bolj ekskluzivni modeli. Leta 2009 je bil med drugim povezan s ferrarijem 599 GTB Fiorano, pozneje pa je v njegovi zbirki pristal tudi Lamborghini Aventador. Sčasoma so navadnejše športne avtomobile zamenjali modeli, ki jih srečamo precej redkeje. Mednje sodijo Ferrari Monza SP1, McLaren Senna, Bugatti Chiron in Centodieci.

Nekateri avtomobili so danes vredni bistveno več

Pri ocenah Ronaldove zbirke je zato treba biti nekoliko previden. Cena avtomobila ob nakupu in njegova današnja tržna vrednost nista nujno enaki. Pri redkih ferrarijih, bugattijih in drugih hiperavtomobilih se lahko vrednost zaradi omejene proizvodnje, povpraševanja zbirateljev in stanja vozila precej spremeni. Zato številke o skupni vrednosti zbirke predstavljajo ocene, ne uradnega finančnega podatka.

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