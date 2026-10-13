Citroën obuja legendarnega spačka: prihaja električna različica

Citroën spaček se vrača v sodobni preobleki

Novi Citroën 2CV Concept se zgleduje po izvirniku iz leta 1948, ki je postal simbol preprostega in cenovno dostopnega avtomobila. Zaobljene linije, izraziti blatniki in značilni oblikovni elementi so prepoznavni poklon legendi, ki se je poslovila s proizvodnih trakov leta 1990. Po uradni predstavitvi znamke Citroën želi novi koncept ohraniti glavne vrednote izvirnika: preprostost, praktičnost, majhno maso in dostopnost. Sodobna različica je dolga 3,76 metra, zato ostaja namenjena predvsem mestnim ulicam in vsakodnevnim opravkom.

icon-expand Citroën spaček se vrača v sodobni preobleki FOTO: Profimedia

Električni pogon namesto značilnega motornega zvoka

Največja sprememba je pod pokrovom. Novi spaček je zasnovan kot povsem električni avtomobil, s katerim želi Citroën približati električno mobilnost širšemu krogu kupcev. Notranjost je sodobna in barvita, zasnova pa poudarja uporabnost namesto nepotrebne zapletenosti. Med oblikovnimi pokloni predhodniku je tudi platnena streha, ki je bila ena najbolj prepoznavnih značilnosti izvirnega modela. Avtomobilski portal Car and Driver izpostavlja tudi igrive podrobnosti v notranjosti, med njimi nenavadne rešitve za shranjevanje in minimalistično zasnovo armaturne plošče. Vendar tehnični podatki o bateriji, dosegu in moči motorja še niso dokončno predstavljeni.

Bo električni spaček stal okoli 15.000 evrov?

Citroën cilja na začetno ceno približno 15.000 evrov. Po načrtih proizvajalca naj bi serijski avtomobil, izdelan v Evropi, na trg prišel do leta 2028. Kot poroča Reuters, želi skupina Stellantis z manjšimi in cenovno dostopnejšimi električnimi avtomobili okrepiti svoj položaj na evropskem trgu, kjer se proizvajalci vse močneje spopadajo s kitajsko konkurenco. Cena 15.000 evrov je za zdaj ciljna vrednost, ne potrjena cena končnega avtomobila. Prav tako še ni znano, kakšen bo njegov dejanski doseg z enim polnjenjem in koliko časa bo trajalo polnjenje baterije.

icon-expand Električni pogon namesto značilnega motornega zvoka FOTO: Profimedia

Avtomobilska legenda, ki je zaznamovala Evropo

Izvirni Citroën 2CV je bil predstavljen leta 1948, proizvodnja pa se je končala leta 1990. Zasnovan je bil kot preprost in varčen avtomobil, ki bi omogočal dostopno mobilnost tudi ljudem na podeželju. Zaradi svoje oblike, značilnega vzmetenja in platnene strehe je postal ena največjih ikon francoske avtomobilske industrije. Električni naslednik poskuša to filozofijo prenesti v današnji čas. Če bo Citroënu uspelo združiti prepoznavno obliko, uporabnost in obljubljeno ceno, bi lahko spaček znova postal zanimiv tudi za voznike, ki iščejo majhen in dostopen avtomobil. Za zdaj gre še za koncept, zato bodo dokončna podoba, tehnične lastnosti in cena znane pozneje. Legendarno ime pa je že dobilo novo priložnost za življenje v električni dobi.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.