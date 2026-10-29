Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi

Bugatti Tourbillon: motor V16, ki spremeni vse

Ollie Marriage, novinar britanske avtomobilske revije Top Gear, se je z Matejem Rimcem zapeljal po cestah v okolici francoskega Molsheima, skozi tamkajšnje vasi in proti gozdovom ter gričevju gorovja Vogezi. Vožnja je bila precej več kot običajna predstavitev novega avtomobila. Po močnem pospeševanju ga je Rimac vprašal, kaj meni o avtomobilu. Marriage je sprva odgovoril precej zadržano, nato pa svoje navdušenje poudaril z izrazom, ki ga je v zapisu za Top Gear zaradi neprimernega jezika zakril. Posebej ga je presenetilo, kako se avtomobil spremeni pri približno 3.000 vrtljajih na minuto. Takrat se zvok in odzivnost motorja opazno stopnjujeta, Tourbillon pa pokaže drugačen značaj, kot smo ga poznali pri predhodnih Bugattijih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Atmosferski šestnajstvaljnik in trije elektromotorji

Bugatti Tourbillon predstavlja pomemben odmik od modelov Veyron in Chiron, ki sta uporabljala motor W16 s štirimi turbopolnilniki. Novi model se vrača k atmosferskemu motorju, vendar v precej nenavadni izvedbi: pod pokrovom je 8,3-litrski šestnajstvaljnik V16, razvit v sodelovanju s podjetjem Cosworth. Po uradnih tehničnih podatkih znamke Bugatti motor z notranjim zgorevanjem razvije približno 1.000 konjskih moči, trije elektromotorji pa prispevajo dodatnih 800 konjskih moči. Skupna sistemska moč tako znaša 1.800 konjskih moči. Električni pogon tu ni namenjen zgolj zmanjševanju porabe goriva. Pomaga pri takojšnjem prenosu navora na kolesa in dopolnjuje značaj atmosferskega motorja, ki moč razvija brez pomoči turbopolnilnikov. V primerjavi s prejšnjim W16 je zato poudarek na drugačnem odzivu, zvoku in občutku med pospeševanjem.

Zvok, ki ga ne morejo nadomestiti številke

Pri avtomobilu takšnega razreda številke povedo le del zgodbe. Marriage je v svojem poročilu posebej izpostavil zvočno podobo motorja V16, ki se med pospeševanjem spreminja in postaja vse izrazitejša. Pri nižjih vrtljajih je zvok globok in poln, z naraščanjem vrtljajev pa postaja ostrejši in bolj športen. Novinar je občutek opisal kot preplet globokega rohnenja osemvaljnika in višjih tonov dvanajstvaljnika. Prav ta lastnost loči Tourbillon od prejšnjih Bugattijev. Chiron je s štirimi turbopolnilniki ustvarjal vtis ogromne, skoraj neustavljive sile, novi model pa deluje bolj odzivno in živahno. Motor se lahko zavrti vse do 9.000 vrtljajev na minuto, kar še dodatno poudari njegov športni značaj.

icon-expand Bugatti Tourbillon FOTO: Profimedia

Bugatti Tourbillon je bolj vodljiv, a tudi manj uglajen

Marriage ni ostal zgolj pri pohvalah. Med vožnjo je opazil, da se Tourbillon v primerjavi s predhodniki hitreje odziva na spremembe smeri, deluje okretneje in vozniku ponuja bolj neposreden občutek povezanosti s cesto. To je pomembna sprememba za znamko, katere sodobni modeli so sloveli predvsem po izjemni hitrosti, stabilnosti in udobju tudi pri zelo visokih hitrostih. Novi Tourbillon želi ponuditi bolj neposredno vozniško izkušnjo, pri kateri voznik bolj občuti delovanje avtomobila. Vendar takšna usmeritev prinaša tudi kompromise. Po Marriageovi oceni je avtomobil morda izgubil nekaj uglajenosti, ki je bila značilna za Chiron. Zameril je tudi obliko izboklin na naslonjalih sedežev in pomanjkanje uporabnega naslona za roko na sovoznikovi strani. Pri avtomobilu, ki združuje izjemno zmogljivost in razkošje, so takšne podrobnosti pomembne. Tourbillon mora namreč prepričati tako z vozniškim značajem kot z udobjem, ki ga kupci pričakujejo od avtomobila tega cenovnega razreda.

Kakšno vlogo ima pri izdelavi Bugattija Zagreb?

Tourbillon ni pomemben samo zaradi novega motorja. Pomemben del njegovega razvoja je povezan tudi s Hrvaško, kjer ima Rimac svoj razvojni in proizvodni kompleks. Kot poroča hrvaški avtomobilski portal Autonet, v Zagrebu poteka velik del inženirskega razvoja novega modela, tam pa opravijo tudi pomemben del proizvodnih postopkov in lakiranja. Avtomobile nato pošljejo v francoski Molsheim, kjer potekajo zaključne faze sestavljanja v zgodovinskem središču znamke Bugatti. Po poročanju hrvaškega poslovnega medija Poslovni dnevnik kupci na svoje avtomobile trenutno čakajo več kot tri leta. Učinkovitejši proizvodni postopki bi lahko pomagali skrajšati čakalne dobe, vendar bo dejanski učinek odvisen tudi od proizvodnih zmogljivosti in zahtevnosti izdelave.

Preberi še To ni več Jaguar, kot smo ga poznali: novi Type 01 obrača glave