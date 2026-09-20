Bi si upali voziti avtomobil, širok le 50 centimetrov?

Iz starega Fiata Panda je nastal svetovni rekorder

Na prvi pogled je videti, kot da je avtomobil doživel precej nenavadno nesrečo. V resnici gre za skrbno načrtovan projekt italijanskega mehanika Andree Marazzija iz kraja Bagnolo Cremasco v Italiji. Marazzi je za osnovo vzel Fiat Panda iz leta 1993, ki je bil namenjen razgradnji. Namesto da bi končal na odpadu, je dobil povsem drugo življenje. Po podatkih Guinness World Records je Marazzi avtomobil približno eno leto predeloval v družinskem podjetju, povezanem z razgradnjo vozil. Njegov cilj je bil precej nenavaden: izdelati najožji avtomobil na svetu, ki ga je mogoče voziti. Končni rezultat meri v širino samo 50,20 centimetra.

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Avtomobil, ožji od večine ljudi Za predstavo: običajni Fiat Panda je širok približno 1,46 metra, Marazzijeva predelava pa meri približno tretjino tega. Pri predelavi je iz sredine avtomobila odstranil velik del karoserije in konstrukcije, nato pa preostala dela ponovno združil. Italijanski portal K24 Digital navaja, da je bila prvotna Panda široka približno 1,46 metra, končni avtomobil pa je skrčen na vsega 50,20 centimetra. To pomeni, da je avtomobil v širino komaj kaj večji od povprečnega človeka. Njegova nenavadna oblika pa ni zgolj vizualni trik. Vozilo je dejansko mogoče voziti.

Voznik sedi na sredini

Pri tako ozkem avtomobilu je bilo treba povsem na novo razmisliti o notranjosti. Marazzi je vozniški položaj postavil na sredino avtomobila. Za običajna sedeža ob vozniku seveda ni prostora, zato je vozilo namenjeno eni sami osebi. Tudi položaj voznika je posledica ekstremne širine avtomobila. Voznik sedi praktično med obema zunanjima robovoma karoserije. Ecuavisa navaja, da je predelani avtomobil dolg približno 3,40 metra in visok okoli 1,45 metra. Njegova posebnost torej ni v tem, da bi bil majhen v vseh smereh, ampak predvsem v neverjetno majhni širini.

Bencinski motor je zamenjal električni pogon

Takšna predelava je zahtevala tudi spremembe pri pogonskem sklopu. Marazzi je prvotni bencinski motor odstranil in avtomobil opremil z majhnim električnim motorjem, ki izhaja iz tehnologije skuterjev. Po objavljenih podatkih avtomobil doseže približno 15 kilometrov na uro, z enim polnjenjem pa lahko prevozi približno 25 kilometrov. To seveda ni vozilo, namenjeno dolgim potovanjem. Njegov namen je precej drugačen – pokazati, kako daleč je mogoče avtomobilsko konstrukcijo skrčiti in pri tem še vedno ohraniti možnost vožnje.

Guinnessov rekord je zdaj uraden

Guinness World Records je Marazzijev dosežek potrdil septembra 2026. Njegov Fiat Panda je tako postal najožji vozni avtomobil na svetu, saj v širino meri natanko 50,20 centimetra. Guinness pri predstavitvi projekta poudarja, da je Marazzi odraščal ob družinskem podjetju, povezanem z razgradnjo vozil. Prav dostop do različnih avtomobilskih delov in dolgoletno poznavanje avtomobilske mehanike sta mu pomagala pri izvedbi nenavadnega projekta. Avtomobil je dobil tudi ime Panda per Uno, kar pomeni Panda za enega.

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Iz avtomobila, namenjenega odpadu, je nastal rekorder

Posebnost projekta je tudi njegova izhodiščna točka. Marazzi ni začel z izdelavo povsem novega avtomobila. Za osnovo je vzel vozilo, ki je bilo namenjeno razgradnji, nato pa ga je približno leto dni predeloval. Portal Mint poroča, da je pri tem ohranil približno 99 odstotkov vidnih sestavnih delov prvotne Pande. Čeprav je konstrukcija močno spremenjena, je zato mogoče še vedno prepoznati značilne elemente priljubljenega italijanskega mestnega avtomobila. Končni rezultat je videti skoraj kot avtomobilska karikatura.

Ni najkrajši avtomobil, ampak je najožji

Pri tem rekordu je pomembno razlikovati med različnimi avtomobilskimi kategorijami. Sloviti Peel P50 je na primer znan kot eden najmanjših serijskih avtomobilov na svetu. Britansko podjetje Peel Engineering navaja, da je P50 širok približno 99 centimetrov. Marazzijeva Panda pa je skoraj za polovico ožja. Vendar njegov cilj ni bil izdelati najmanjšega avtomobila na svetu. Rekord se nanaša posebej na najožji avtomobil, ki ga je mogoče voziti. To je pomembna razlika, saj je mogoče izdelati zelo majhna vozila, ki niso namenjena običajni vožnji ali pa ne izpolnjujejo pogojev za tovrstni rekord.

Kako je sploh mogoče voziti tako ozek avtomobil?

Največji izziv pri takšnem projektu ni bil samo zmanjšanje širine, ampak ohranitev osnovne funkcionalnosti. Marazzi je moral prilagoditi konstrukcijo, pogonski sklop, vozniški položaj in številne druge sestavne dele. Pri tem je moral paziti, da vozilo še vedno ostane dovolj stabilno za vožnjo. Rezultat je zato bolj tehnični eksperiment kot avtomobil za vsakodnevno uporabo. A prav to je njegov čar. Namesto velikega motorja, visokih hitrosti in številnih konjskih moči je Marazzi rekord dosegel z idejo, ki je povsem nasprotna običajnemu razvoju avtomobilov.

icon-expand Fiat Panda FOTO: Profimedia

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