To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite

Verjetno ste že kdaj razmišljali o svojem sanjskem avtomobilu? Nekateri, ki so o njem fantazirali, najverjetneje niso kupili ravno takšnega, zagotovo pa so ob tem pomislili na eno stvar: na barvo.

Kako občutljiva je barva, kako vpadljiva je ta barva na cesti, ali je nenavadna barva dobra izbira, ker jo je lažje najti na parkirišču? Predvsem pa - kako hitro se ta barva umaže in kako vidna je? Vsi smo že kdaj pomislili na to, vendar je študija pokazala, da izbira barve avtomobila predstavlja nekaj veliko globljega od tega. Najpogostejše barve avtomobilov so črna, bela in siva. ELMOTOR te najbolj priljubljene izbire utemeljuje z besedami, da so brezčasni, da jih je lažje vzdrževati čiste in da so avtomobili te barve manj opazni.

Kako sta povezani izbrana barva avtomobila in inteligenca?

Raziskava, ki jo je izvedla Univerza v Groningenu na Nizozemskem, kaže, da so tisti, ki izberejo sive avtomobile, bolj konservativni in manj kreativni, saj je po študiji ta barva dolgočasna in kaže na pomanjkanje zanimanja za izstopanje. Ne tako priljubljena rjava barva je povezana s preudarnostjo, a tudi preprostostjo, rumene avtomobile pa, kot kaže študija, izbirajo ljudje s površinsko ustvarjalnostjo. To so tisti, ki trdijo, da želijo izstopati, a v resnici nimajo veliko osebnega ali estetskega okusa. Te tri barve so glede na rezultate študije povezane z manj inteligentnimi vozniki.

Morda tega niste pričakovali, a tisti, ki vozijo bele avtomobile – sodeč po raziskavi – so najbolj inteligentni. To so pokazale raziskave, opravljene v zadnjem desetletju. Vsekakor pa, kateri koli avto že vozite: gotovo je bolj pomembno upoštevati pravila in voziti previdno kot pa preveč pozornosti namenjati barvi.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.