Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Pink Bentley-2
Visoki obrati

To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite

E.R.
24. 04. 2026 03.45
1

Barva avtomobila, ki ga vozite, pove veliko o človeku. Menda razkriva tudi inteligenco ...

Verjetno ste že kdaj razmišljali o svojem sanjskem avtomobilu? Nekateri, ki so o njem fantazirali, najverjetneje niso kupili ravno takšnega, zagotovo pa so ob tem pomislili na eno stvar: na barvo.

To barva oblačil, ki jo nosite, razkriva o vaši osebnosti
Preberi še
To barva oblačil, ki jo nosite, razkriva o vaši osebnosti

Kako občutljiva je barva, kako vpadljiva je ta barva na cesti, ali je nenavadna barva dobra izbira, ker jo je lažje najti na parkirišču? Predvsem pa - kako hitro se ta barva umaže in kako vidna je?

Vsi smo že kdaj pomislili na to, vendar je študija pokazala, da izbira barve avtomobila predstavlja nekaj veliko globljega od tega. Najpogostejše barve avtomobilov so črna, bela in siva. ELMOTOR te najbolj priljubljene izbire utemeljuje z besedami, da so brezčasni, da jih je lažje vzdrževati čiste in da so avtomobili te barve manj opazni.

Kako sta povezani izbrana barva avtomobila in inteligenca?

Raziskava, ki jo je izvedla Univerza v Groningenu na Nizozemskem, kaže, da so tisti, ki izberejo sive avtomobile, bolj konservativni in manj kreativni, saj je po študiji ta barva dolgočasna in kaže na pomanjkanje zanimanja za izstopanje.

Ne tako priljubljena rjava barva je povezana s preudarnostjo, a tudi preprostostjo, rumene avtomobile pa, kot kaže študija, izbirajo ljudje s površinsko ustvarjalnostjo. To so tisti, ki trdijo, da želijo izstopati, a v resnici nimajo veliko osebnega ali estetskega okusa. Te tri barve so glede na rezultate študije povezane z manj inteligentnimi vozniki.

Lastniki teh avtomobilov imajo najnižji IQ
Preberi še
Lastniki teh avtomobilov imajo najnižji IQ

Morda tega niste pričakovali, a tisti, ki vozijo bele avtomobile – sodeč po raziskavi – so najbolj inteligentni. To so pokazale raziskave, opravljene v zadnjem desetletju.

Vsekakor pa, kateri koli avto že vozite: gotovo je bolj pomembno upoštevati pravila in voziti previdno kot pa preveč pozornosti namenjati barvi.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

Visoki obrati

Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš 19. 04. 2025 21.35
0 0
A je to izumil spet kak influencar?
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1672