Zasloni na dotik postajajo težava za voznike

Še pred nekaj leti so proizvajalci tekmovali, kdo bo v avtomobil vgradil večji zaslon in čim več funkcij preselil v digitalne menije. Nastale so notranjosti, v katerih lahko voznik prek osrednjega zaslona upravlja klimatsko napravo, ogrevanje sedežev, prezračevanje, glasnost in številne druge funkcije. Toda tisto, kar je bilo sprva predstavljeno kot tehnološki napredek, je med vozniki povzročilo precej nezadovoljstva. Nemško avtomobilsko združenje ADAC je v svoji raziskavi upravljanja sodobnih avtomobilov opozorilo, da iskanje posameznih funkcij po zapletenih menijih in podmenijih vozniku jemlje pozornost. Težavo predstavljajo tudi majhne površine za upravljanje, počasni odzivi zaslonov in spremembe nastavitev po posodobitvah programske opreme. Voznik, ki želi med vožnjo zgolj zmanjšati temperaturo v kabini ali vključiti brisalce, mora v nekaterih avtomobilih najprej poiskati ustrezno možnost na zaslonu. Pri klasičnem gumbu je postopek precej preprostejši, saj ga lahko pogosto uporabimo že po občutku, ne da bi umaknili pogled s ceste.

icon-expand Zasloni na dotik postajajo težava za voznike. FOTO: Adobe Stock

Euro NCAP je naredil pomemben korak: gumbi vplivajo na varnostno oceno

Pomemben preobrat se je zgodil leta 2026. Evropska organizacija Euro NCAP, ki ocenjuje varnost novih avtomobilov, je v svoje preskuse vključila tudi način upravljanja najpomembnejših funkcij. Za najvišje ocene morajo biti določene funkcije dostopne prek neposrednih fizičnih upravljalnih elementov, ne pa skrite v menijih zaslona na dotik. Mednje spadajo: - smerniki; - brisalci in naprava za pranje vetrobranskega stekla; - varnostne utripalke; - hupa; - gumb za klic v sili eCall. Razlog je preprost: voznik mora te funkcije uporabljati hitro in brez dolgotrajnega iskanja po zaslonu. Kot je 12. oktobra 2026 pojasnila organizacija Euro NCAP, so novi preskusi pokazali, da nekateri proizvajalci že spreminjajo pristop in se vračajo k fizičnim gumbom. Pri tem ne gre za popolno opuščanje zaslonov, temveč za bolj premišljeno kombinacijo obeh načinov upravljanja.

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Audi in Kia sta se odrezala dobro, XPENG precej slabše

Razlike med proizvajalci so se pokazale tudi pri konkretnih avtomobilih, ki jih je Euro NCAP ocenil v okviru novih pravil. Audi Q7 je dosegel 90 odstotkov pri ocenjevanju upravljanja vozila. Pri najpomembnejših vozniških funkcijah je dosegel vseh 100 odstotkov, pri udobju in upravljanju informacijsko-razvedrilnega sistema pa 80 odstotkov. Tudi Kia EV2 se je izkazala z dobro zasnovo upravljalnih elementov. Povsem drugačna je bila ocena kitajskega modela XPENG X9. Ta se v veliki meri zanaša na osrednji zaslon na dotik, zato je pri ocenjevanju osnovnih vozniških funkcij dosegel samo 20 odstotkov. Vendar je treba poudariti, da to ne pomeni, da je avtomobil kot celota nevaren. XPENG X9 je kljub slabši oceni upravljanja osnovnih funkcij na skupnem varnostnem ocenjevanju Euro NCAP prejel pet zvezdic. Slabši rezultat se nanaša na področje upravljanja vozila, ne na celotno zaščito potnikov in druge varnostne lastnosti. Rezultati tako kažejo, da velik zaslon sam po sebi ni zagotovilo za boljšo uporabniško izkušnjo. Pomembno je predvsem, kako preprosto in varno lahko voznik upravlja avtomobil.

icon-expand Vse več novih avtomobilov ima ogromne zaslone na dotik. FOTO: Adobe Stock

Hyundai obljublja vrnitev fizičnih gumbov

Med proizvajalci, ki so že napovedali spremembe, je tudi Hyundai. Njegov podpredsednik za oblikovanje Simon Loasby je aprila 2025 za britansko avtomobilsko revijo Autocar pojasnil, da bodo prihodnje generacije notranjosti znova ponujale več fizičnih gumbov. Po njegovih besedah želijo doseči ravnovesje med sodobno tehnologijo in preprostim upravljanjem. Voznik mora imeti najpomembnejše funkcije na dosegu roke, ne da bi moral med vožnjo iskati ustrezne možnosti na zaslonu. Hyundai namerava ohraniti zaslone, vendar naj bi bili ti bolje prilagojeni uporabi in ne bi smeli prevzeti vseh funkcij, ki jih je mogoče upravljati z običajnim gumbom. Podobno razmišljajo tudi pri Volkswagnu, kjer so se po kritikah kupcev odločili za postopno vračanje fizičnih upravljalnih elementov. V ospredje se znova postavljajo predvsem upravljanje glasnosti, klimatske naprave in druge pogosto uporabljene funkcije.

Tudi Audi spreminja filozofijo notranjosti

K spremembam se vrača tudi Audi. Po poročanju avtomobilskega medija Jalopnik je tehnični direktor podjetja Rouven Mohr julija 2026 napovedal večji poudarek na kakovostnih materialih in fizičnih upravljalnih elementih. Prihodnje notranjosti naj bi ponujale več klasičnih gumbov in vrtljivih stikal, ki bodo imeli tudi značilen otip in odziv ob uporabi. Audi želi s tem obnoviti del svoje prepoznavne oblikovalske identitete. Vozniki bodo tako lahko znova dobili občutek mehanskega upravljanja, ki ga zasloni na dotik ne morejo povsem nadomestiti. Spremembe ne bodo prišle čez noč, saj se bodo nove rešitve postopoma pojavljale v prihodnjih generacijah avtomobilov.

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Ali bodo zasloni na dotik izginili iz avtomobilov?

Ne. Veliki zasloni bodo skoraj zagotovo ostali pomemben del sodobnih avtomobilov. Omogočajo navigacijo, prikaz podatkov o vozilu, povezovanje s pametnimi telefoni, uporabo različnih aplikacij in številne druge funkcije. Toda avtomobilska industrija očitno ugotavlja, da digitalizacija ne sme pomeniti, da mora prav vsaka funkcija potekati prek zaslona. Tudi Euro NCAP za zdaj ne zahteva fizičnih gumbov za prav vse funkcije. Po pojasnilih, ki jih je oktobra objavil Auto Express, organizacija ne načrtuje obvezne uporabe fizičnih gumbov za klimatsko napravo in upravljanje zvoka. Ti funkciji po njihovih merilih ne spadata med časovno kritična opravila. To pomeni, da bomo v prihodnosti verjetno še vedno imeli velike zaslone, vendar z bolj premišljeno razporeditvijo funkcij. Najpomembnejše upravljalne elemente bo mogoče uporabljati neposredno, manj pomembne nastavitve pa bodo ostale v digitalnih menijih.

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