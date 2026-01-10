Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov

Avtomobilska industrija vstopa v eno največjih prelomnic v svoji zgodovini. Elektrifikacija se pospešuje, klasični bencinski motorji pa postajajo izjema. Večina proizvajalcev je že določila datume, ko bodo dokončno opustili motorje z notranjim izgorevanjem, zato leto 2026 prinaša val električnih modelov, hibridov in le peščico tradicionalnih vozil.
Med najbolj pričakovanimi novostmi so Audi RS 5 nove generacije, Volkswagen ID.Polo, Mercedes GLB, povratniški Renault Twingo in prvi električni Ferrari v zgodovini znamke.
Poleg popolnoma novih modelov bodo številni proizvajalci posodobili svoje uspešnice – med njimi Opel Astro, Dacio Sandero in Jogger. A leto 2026 ne bo le praktično, temveč tudi izjemno zmogljivo: na ceste prihaja električni Porsche Cayenne z več kot 1100 konjskimi močmi ter dolgo pričakovani Ferrari Elettrica.
Trije modeli, ki bodo zaznamovali leto 2026
1. Volkswagen ID.Polo – električna revolucija med mestnimi avtomobili
Volkswagen bo svoj legendarni Polo prvič predstavil kot popolnoma električni model. Novi ID.Polo bo temeljil na posodobljeni platformi MEB in bo imel:
pogon na prednji kolesi,
dve bateriji: 37 kWh in 52 kWh,
moč od 116 do 226 KM,
športno različico ID.Polo GTI, ki bo premiero doživela prav leta 2026.
Cilj Volkswagna je jasen: ponuditi cenovno dostopen električni avto, ki bo nadaljeval tradicijo več kot 20 milijonov prodanih Polov.
2. Mercedes GLB – druga generacija z električnim poudarkom
Mercedes pripravlja popolnoma prenovljen GLB, ki bo prešel na platformo MMA. To pomeni, da bo model primarno zasnovan kot električni SUV, hibrid pa bo dodan kasneje.
Novi GLB bo ohranil svojo največjo prednost – sedemsedežno postavitev, zaradi katere je eden najbolj praktičnih Mercedesov v ponudbi.
3. Škoda Epiq – električni SUV za široko publiko
Škodin novi kompaktni SUV Epiq bo na trg prišel leto kasneje od prvotnih načrtov. Velik bo približno kot Kamiq, ponujal pa bo:
doseg do 425 km (WLTP),
sodoben dizajn, zelo blizu predstavljenemu konceptu,
cenovno dostopno alternativo večjim električnim SUV-jem.
Nemške znamke: električna ofenziva
Audi
Novi RS 5 z blago hibridnim V6 motorjem do 520 KM.
Posodobitev modela Q4 e-tron.
Popolnoma nova generacija Q7.
Možen prihod luksuznega Q9.
Novi vstopni električni model kot naslednik Q2.
BMW
Nadaljevanje platforme Neue Klasse.
Po iX3 prihaja električna limuzina i3 z dosegom nad 800 km.
Hkrati prihaja tudi nova generacija klasične serije 3 (G50).
Mercedes-Benz
Prenova razreda S in električnega EQS.
Serijska različica električnega razreda V (VLE).
Novi CLA Shooting Brake.
Naslednik EQC kot GLC EQ.
AMG pripravlja elektrificirano limuzino z več kot 1300 KM.
Skupina VW
Cupra Raval – električni mestni model do 226 KM.
Velik facelift za Seat Leon, osvežena Ibiza in Arona.
Škoda bo poleg Epiqa predstavila še serijski Vision 7S – električni SUV s sedmimi sedeži in dosegom okoli 600 km.
Francoske znamke: retro dizajn in dostopna elektrika
Renault
Povratek legendarnega Twinga kot električnega modela pod 20.000 €.
Novi Renault 4 s platneno streho.
Posodobljen Megane E-Tech.
Ekskluzivni Renault 5 Turbo 3E s 540 KM.
Dacia
Osvežena Sandero in Jogger.
Nadgrajen Spring.
Popolnoma nov model C-Neo – križanec med karavanom in kupejem.
Stellantis
Opel Frontera Long Range (408 km dosega).
Športna Mokka GSe (280 KM).
Prenovljena Astra.
Peugeot 408 in 308 facelift, športni e-208 GTI.
Jeep Recon in Wagoneer S.
Povratek Lancie Ypsilon kot hibrida in električnega modela.
Azijski proizvajalci: močan električni tempo
Hyundai
Športni Ioniq 6 N (650 KM).
Novi Ioniq 3.
Prenovljeni Tucson.
Druga generacija vodikovega Nexa.
Električni kombi Staria EV.
Kia
Novi električni modeli EV4, EV2 in kompaktni K4.
Električni ekstremi: superzmogljivosti prihodnosti
Honda Prelude – povratek legende.
Ferrari Elettrica – prvi električni Ferrari.
Polestar 5 – do 884 KM.
Polestar 6 – električni roadster.
Volvo ES90 in EX60.
Električni Porsche Cayenne – do 1156 KM.
Novi modeli iz Kitajske: BYD Atto 2, Leapmotor B10.
