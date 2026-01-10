Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov

Avtomobilska industrija vstopa v eno največjih prelomnic v svoji zgodovini. Elektrifikacija se pospešuje, klasični bencinski motorji pa postajajo izjema. Večina proizvajalcev je že določila datume, ko bodo dokončno opustili motorje z notranjim izgorevanjem, zato leto 2026 prinaša val električnih modelov, hibridov in le peščico tradicionalnih vozil.

Med najbolj pričakovanimi novostmi so Audi RS 5 nove generacije, Volkswagen ID.Polo, Mercedes GLB, povratniški Renault Twingo in prvi električni Ferrari v zgodovini znamke.

Poleg popolnoma novih modelov bodo številni proizvajalci posodobili svoje uspešnice – med njimi Opel Astro, Dacio Sandero in Jogger. A leto 2026 ne bo le praktično, temveč tudi izjemno zmogljivo: na ceste prihaja električni Porsche Cayenne z več kot 1100 konjskimi močmi ter dolgo pričakovani Ferrari Elettrica.