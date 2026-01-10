Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
novi avtomobili bmw
Visoki obrati

Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov

E.R.
10. 01. 2026 04.00
0

Leto 2026 bo eno najbolj razburljivih v avtomobilski zgodovini. Poglejte, kakšne spremembe se obetajo.

Avtomobilska industrija vstopa v eno največjih prelomnic v svoji zgodovini. Elektrifikacija se pospešuje, klasični bencinski motorji pa postajajo izjema. Večina proizvajalcev je že določila datume, ko bodo dokončno opustili motorje z notranjim izgorevanjem, zato leto 2026 prinaša val električnih modelov, hibridov in le peščico tradicionalnih vozil.

Med najbolj pričakovanimi novostmi so Audi RS 5 nove generacije, Volkswagen ID.Polo, Mercedes GLB, povratniški Renault Twingo in prvi električni Ferrari v zgodovini znamke.

Poleg popolnoma novih modelov bodo številni proizvajalci posodobili svoje uspešnice – med njimi Opel Astro, Dacio Sandero in Jogger. A leto 2026 ne bo le praktično, temveč tudi izjemno zmogljivo: na ceste prihaja električni Porsche Cayenne z več kot 1100 konjskimi močmi ter dolgo pričakovani Ferrari Elettrica.

Osupljivo: Ferrari razkril podrobnosti o svojem prvem električnem avtomobilu
Preberi še
Osupljivo: Ferrari razkril podrobnosti o svojem prvem električnem avtomobilu

Trije modeli, ki bodo zaznamovali leto 2026

1. Volkswagen ID.Polo – električna revolucija med mestnimi avtomobili

Volkswagen bo svoj legendarni Polo prvič predstavil kot popolnoma električni model. Novi ID.Polo bo temeljil na posodobljeni platformi MEB in bo imel:

pogon na prednji kolesi,

dve bateriji: 37 kWh in 52 kWh,

moč od 116 do 226 KM,

športno različico ID.Polo GTI, ki bo premiero doživela prav leta 2026.

Cilj Volkswagna je jasen: ponuditi cenovno dostopen električni avto, ki bo nadaljeval tradicijo več kot 20 milijonov prodanih Polov.

Volkswagen posluša kritike: V avtomobile vrača gumbe
Preberi še
Volkswagen posluša kritike: V avtomobile vrača gumbe

2. Mercedes GLB – druga generacija z električnim poudarkom

Mercedes pripravlja popolnoma prenovljen GLB, ki bo prešel na platformo MMA. To pomeni, da bo model primarno zasnovan kot električni SUV, hibrid pa bo dodan kasneje.

Novi GLB bo ohranil svojo največjo prednost – sedemsedežno postavitev, zaradi katere je eden najbolj praktičnih Mercedesov v ponudbi.

Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Preberi še
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?

3. Škoda Epiq – električni SUV za široko publiko

Škodin novi kompaktni SUV Epiq bo na trg prišel leto kasneje od prvotnih načrtov. Velik bo približno kot Kamiq, ponujal pa bo:

doseg do 425 km (WLTP),

sodoben dizajn, zelo blizu predstavljenemu konceptu,

cenovno dostopno alternativo večjim električnim SUV-jem.

Kupujete rabljen SUV? Ti modeli se najbolj kvarijo
Preberi še
Kupujete rabljen SUV? Ti modeli se najbolj kvarijo

Nemške znamke: električna ofenziva

Audi

Novi RS 5 z blago hibridnim V6 motorjem do 520 KM.

Posodobitev modela Q4 e-tron.

Popolnoma nova generacija Q7.

Možen prihod luksuznega Q9.

Novi vstopni električni model kot naslednik Q2.

Ljubitelji vozil SUV, pozor: Prihaja Audi Q9!
Preberi še
Ljubitelji vozil SUV, pozor: Prihaja Audi Q9!

BMW

Nadaljevanje platforme Neue Klasse.

Po iX3 prihaja električna limuzina i3 z dosegom nad 800 km.

Hkrati prihaja tudi nova generacija klasične serije 3 (G50).

Konec je: Teh treh modelov BMW ne bodo več izdelovali
Preberi še
Konec je: Teh treh modelov BMW ne bodo več izdelovali

Mercedes-Benz

Prenova razreda S in električnega EQS.

Serijska različica električnega razreda V (VLE).

Novi CLA Shooting Brake.

Naslednik EQC kot GLC EQ.

AMG pripravlja elektrificirano limuzino z več kot 1300 KM.

Mercedes predstavlja: CONCEPT AMG GT XX z močjo 1.360 konjev
Preberi še
Mercedes predstavlja: CONCEPT AMG GT XX z močjo 1.360 konjev

Skupina VW

Cupra Raval – električni mestni model do 226 KM.

Velik facelift za Seat Leon, osvežena Ibiza in Arona.

Škoda bo poleg Epiqa predstavila še serijski Vision 7S – električni SUV s sedmimi sedeži in dosegom okoli 600 km.

Tega o legendarni Škodi Felicii gotovo niste vedeli
Preberi še
Tega o legendarni Škodi Felicii gotovo niste vedeli

Francoske znamke: retro dizajn in dostopna elektrika

Renault

Povratek legendarnega Twinga kot električnega modela pod 20.000 €.

Novi Renault 4 s platneno streho.

Posodobljen Megane E-Tech.

Ekskluzivni Renault 5 Turbo 3E s 540 KM.

Legenda se vrača: Tukaj je novi Twingo
Preberi še
Legenda se vrača: Tukaj je novi Twingo

Dacia

Osvežena Sandero in Jogger.

Nadgrajen Spring.

Popolnoma nov model C-Neo – križanec med karavanom in kupejem.

Najbolj priljubljena Dacia se vrača!
Preberi še
Najbolj priljubljena Dacia se vrača!

Stellantis

Opel Frontera Long Range (408 km dosega).

Športna Mokka GSe (280 KM).

Prenovljena Astra.

Peugeot 408 in 308 facelift, športni e-208 GTI.

Jeep Recon in Wagoneer S.

Povratek Lancie Ypsilon kot hibrida in električnega modela.

Novi Opel Frontera: Odličen avto za kampiranje
Preberi še
Novi Opel Frontera: Odličen avto za kampiranje

Azijski proizvajalci: močan električni tempo

Hyundai

Športni Ioniq 6 N (650 KM).

Novi Ioniq 3.

Prenovljeni Tucson.

Druga generacija vodikovega Nexa.

Električni kombi Staria EV.

IONIQ 6 N: Hyundai razkriva novo električno zverino
Preberi še
IONIQ 6 N: Hyundai razkriva novo električno zverino

Kia

Novi električni modeli EV4, EV2 in kompaktni K4.

Električni kombi postavil rekord v dosegu z enim polnjenjem
Preberi še
Električni kombi postavil rekord v dosegu z enim polnjenjem

Električni ekstremi: superzmogljivosti prihodnosti

Honda Prelude – povratek legende.

Ferrari Elettrica – prvi električni Ferrari.

Polestar 5 – do 884 KM.

Polestar 6 – električni roadster.

Volvo ES90 in EX60.

Električni Porsche Cayenne – do 1156 KM.

Novi modeli iz Kitajske: BYD Atto 2, Leapmotor B10.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Index

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
avto avtomobil vozilo avtomobilizem avtomobilske novosti 2026 novi modeli avtomobilov novo avtomobilske novosti 2026 električni avtomobili hibridni pogoni
Varni v prometu

Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?

Varni v prometu

Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434