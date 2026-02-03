Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči

Avtomobilski strokovnjak David Long je voznike opozoril, katerih stvari ne smejo nikoli reči avtomehaniku, ko peljejo svoje vozilo na popravilo, saj bodo tako preprečili, da bi jim ta za opravljeno delo zaračunal več kot je potrebno.

David je avtomehanik, ki ga na družbenih omrežjih številni poznajo tudi kot "Car Wizard". Na svojem profilu na družbenih omrežjih je objavil videoposnetek, v katerem dodatno pojasnjuje, zakaj nekaterih fraz ne bi smeli pri avtomehaniku nikoli izreči.

icon-expand Obstaja več stvari, ki jih avtomehaniku med obiskom delavnice ne bi smeli izreči. FOTO: Thinkstock

David je voznike najprej opozoril, naj avtomehaniku nikoli ne razlagajo, kako popraviti določen del. "Če mehaniku rečete, da ste nekje prebrali, kako denimo odstraniti določen del in da želite, da to stori v določenem vrstnem redu, bo zelo verjetno ugodil vaši želji, čeprav sam pozna način, ki bi bil veliko hitrejši in cenejši. Če mu boste namreč govorili, kako naj opravlja svoje delo, obstaja velika možnost, da vas bo kar poslušal, zlasti v primeru, ko bo lahko za samo popravilo iztržil več denarja," je pojasnil strokovnjak. Vozniki mislijo, da mehanikom s tem olajšajo delo, a v večini primerov ni tako. Izkušen mehanik bo verjetno znal hitreje in ceneje odpraviti težavo, saj pozna način, kako težavo najlažje in najceneje rešiti. Če pa mu vi sugerirate, kaj naj naredi, gre za zelo verjetno bolj zapleten način, za katerega vam bo posledično zaračunal več, saj bo tudi delal več.

icon-expand David opozarja, da je bolje, če avtomehanika med njegovim popravilom ne opazujete. FOTO: POP TV

David je nato dobronamerno predlagal še, da bi se morali voznik izogibati temu, da med delom opazujejo mehanika, medtem ko ta dela na vašem avtomobilu, saj bi se zaradi tega lahko počutil, kot da mu ne zaupate, zaradi njegovega nelagodja med delom pa bi se prav tako lahko odločil za prilagajanje cene. "Ljudje so me dejansko spraševali, če lahko pridejo v delavnico in me spraševali, če me lahko gledajo, kako delam. Meni osebno to takoj pove, da mi ne zaupajo, saj hočejo preverjati, kako delam. Mehanik je verjetno že velikokrat tako opravljal kakšno delo, med tem pa v glavi sliši svojo stranko, kako mu telepatsko sporoča, da misli, da ne ve, kaj delate," je pojasnil strokovnjak. Za konec pa David vse voznike opozarja še, naj nikoli ne zahtevajo od mehanika, naj "popravi vse", kar je treba na vozilu. "Če zaupate svojemu mehaniku in z njim poslujete leta ali vsaj mesece, vam verjetno ni treba skrbeti, saj vam bo gotovo dal pošteno oceno. Če pa mehanika ne poznate, je to slaba, res slaba ideja, zlasti za vašo denarnico," je dejal.

