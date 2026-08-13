Avtomatski menjalnik: skriti stroški, o katerih vam prodajalci ne govorijo

Kot pojasnjuje tehnični svetovalec hrvaškega avtokluba HAK Marin Morava, se sodobnih avtomatskih menjalnikov ni treba bati, vendar je pomembno razumeti, kako delujejo in kakšno vzdrževanje potrebujejo.

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Niso vsi avtomatiki enaki

Ko govorimo o avtomatskih menjalnikih, marsikdo pomisli na eno samo vrsto menjalnika. V resnici jih poznamo več. V manjših in srednje velikih avtomobilih so zelo pogosti robotizirani menjalniki z eno ali dvema sklopkama. Njihova posebnost je, da elektronika in elektromotorji oziroma hidravlični sistemi namesto voznika upravljajo sklopko in prestavljanje. Takšni menjalniki so praviloma lahki, učinkoviti in ne zahtevajo veliko vzdrževanja. Po navedbah HAK lahko brez večjih težav prevozijo tudi med 250.000 in 350.000 kilometri. Pri večjih in zmogljivejših vozilih pa pogosto najdemo avtomatske menjalnike z mokro sklopko. Ti so robustnejši, bolje prenašajo večje obremenitve in vleko prikolic, hkrati pa omogočajo udobno vožnjo in nizko porabo goriva.

icon-expand Avtomatiki so postali hitrejši, učinkovitejši in pogosto celo varčnejši od klasičnih ročnih menjalnikov. FOTO: Shutterstock

Olje je pomembnejše, kot si mislite

Ena najpogostejših napak lastnikov avtomobilov je prepričanje, da je olje v avtomatskem menjalniku 'doživljenjsko'. Pri menjalnikih z mokro sklopko ima olje več nalog. Ne skrbi le za mazanje, ampak tudi za hlajenje in odstranjevanje drobnih delcev obrabe. Sčasoma se v olju nabirajo ostanki obrabljene sklopke, ki jih prestrezajo filtri. Če menjavo olja in filtrov predolgo odlašamo, se lahko usedline začnejo nabirati v notranjosti menjalnika in v hidravličnem krmilnem sistemu. Posledica so lahko zataknjeni ventili in nepravilno delovanje menjalnika. HAK zato priporoča menjavo olja in filtrov približno na vsakih 45.000 do 60.000 kilometrov.

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Kaj se najpogosteje pokvari?

Pri menjalnikih s suho sklopko se sčasoma običajno obrabi sama sklopka. Ker ni hlajena in mazana z oljem, je njena življenjska doba omejena, čeprav gre za cenejšo in konstrukcijsko preprostejšo rešitev. Pri menjalnikih z mokro sklopko pa največ težav povzroča zanemarjeno vzdrževanje. Umazano olje lahko vpliva na delovanje ventilov in drugih občutljivih komponent, kar lahko privede do dragih popravil. Največja težava je, da nekateri proizvajalci pooblaščenim servisom ne dovoljujejo popravil notranjih komponent menjalnika. Namesto tega predpisujejo zamenjavo celotnega sklopa z obnovljenim ali celo popolnoma novim menjalnikom. Takšen poseg pa lahko stane več tisoč evrov.

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icon-expand Če kupujete rabljen avto z avtomatskim menjalnikom, se nikar ne zadovoljite zgolj s kratko testno vožnjo. FOTO: Shutterstock

Na kaj paziti pri nakupu rabljenega avtomobila?

Če kupujete rabljen avto z avtomatskim menjalnikom, se nikar ne zadovoljite zgolj s kratko testno vožnjo. Pred nakupom je smiselno preveriti:

- servisno zgodovino menjalnika,

- ali so bile opravljene menjave olja in filtrov,

- kako menjalnik deluje pri hladnem zagonu,

- kako prestavlja po ogretju,

- ali med vožnjo prihaja do sunkov, tresljajev ali zamikov pri prestavljanju. Strokovnjaki HAK svetujejo tudi servisni pregled menjalnika pred nakupom, saj lahko zgodnje odkrivanje težav prihrani veliko denarja.

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Avtomatik da, a z nekaj previdnosti

Sodobni avtomatski menjalniki so zanesljivejši kot kadar koli prej in večini voznikov ponujajo več udobja kot klasični ročni menjalniki. A ker vsebujejo bistveno več komponent, obstaja tudi več možnosti za okvare. Redno vzdrževanje, pravočasna menjava olja in previdnost pri nakupu rabljenega vozila so zato najboljše zagotovilo, da vas avtomatik ne bo pustil na cedilu.

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