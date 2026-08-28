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Chevrolet Chevelle je izginil leta 1993
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Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla

B.R.
28. 08. 2026 02.23
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Lastnik je verjetno že zdavnaj sprejel, da svojega avtomobila ne bo nikoli več videl. Chevrolet Chevelle iz leta 1971 so mu ukradli leta 1993. Potem je minilo 33 let, preden so policisti med običajnim pregledom ugotovili, da imajo pred seboj prav ta avtomobil.

Chevrolet Chevelle je izginil leta 1993

Zgodba se je začela v Kaliforniji, kjer je bil leta 1993 v okrožju San Mateo ukraden Chevrolet Chevelle iz leta 1971.

Šlo je za avtomobil, ki je danes zanimiv predvsem ljubiteljem klasičnih ameriških avtomobilov in mišičnjakov. Po kraji je za njim izginila vsaka sled. Primer je tako ostal nerešen več kot tri desetletja.

Kot poroča CBS Sacramento, je bil avtomobil vse od prijave kraje leta 1993 v evidencah kot ukraden, vendar ga policija v naslednjih 33 letih ni uspela najti.

Lastnik je medtem nadaljeval svoje življenje. Verjetnost, da bo nekoč znova zagledal avtomobil, ki mu je bil odvzet, je bila po toliko letih praktično nična.

Potem pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega.

Policisti so med pregledom opazili nekaj nenavadnega

Chevrolet se je pojavil na območju Auburna v Kaliforniji, približno 150 milj oziroma 240 kilometrov od kraja, kjer je bil nekoč ukraden.

Policisti kalifornijske avtocestne patrulje iz Auburna so avtomobil pregledovali zaradi identifikacije vozila. Med preverjanjem identifikacijskih podatkov so opazili nekaj, kar jim ni bilo videti pravilno.

Namesto da bi pregled zaključili, so se odločili za dodatno preverjanje.

In prav to je bilo ključno.

Po navedbah San Mateo Patcha so policisti ugotovili, da se podatki ujemajo z avtomobilom, ki je bil v okrožju San Mateo prijavljen kot ukraden leta 1993.

Avtomobil, ki je stal pred njimi, torej ni bil le podoben staremu Chevroletu. Bil je isti avtomobil.

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Po 33 letih so našli pravega lastnika

Preiskovalci so nato stopili v stik s policijo v San Mateu, da bi preverili zgodovino vozila.

Skupno delo obeh policijskih enot je potrdilo identiteto avtomobila in njegovo povezavo s staro prijavo kraje.

Nato so lahko poiskali prvotnega lastnika in mu sporočili novico, ki je po več kot treh desetletjih verjetno ni več pričakoval.

Njegov Chevrolet Chevelle je bil najden.

California Highway Patrol je ob objavi fotografije zapisala, da je po več kot 30 letih avtomobil končno znova tam, kamor spada.

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Kam je izginil za več kot tri desetletja?

Tu pa zgodba postane še bolj skrivnostna.

Policija namreč ni razkrila, kaj se je s Chevroletom dogajalo med letoma 1993 in 2026. Prav tako ni znano, kdo ga je imel v lasti, koliko lastnikov je zamenjal ali kako je na koncu pristal na območju, kjer so ga odkrili.

Kot poroča San Francisco Chronicle, oblasti niso razkrile niti vseh okoliščin, zaradi katerih je bil avtomobil deležen pregleda identifikacijskih podatkov. Znano je le, da je nekaj pri preverjanju vzbudilo pozornost policistov in sprožilo podrobnejšo preiskavo.

Prav tako ni znano, ali je oseba, ki je imela avtomobil pred odkritjem, vedela, da gre za vozilo, prijavljeno kot ukradeno.

Avtomobil je bil presenetljivo dobro ohranjen

Fotografija, ki jo je po najdbi objavila kalifornijska avtocestna patrulja, kaže črn Chevrolet Chevelle z značko SS na maski in izrazitim videzom klasičnega ameriškega mišičnjaka.

Po navedbah Road & Tracka je bil avtomobil videti dobro ohranjen, kar je glede na 33 let, ki jih je preživel zunaj pogleda svojega prvotnega lastnika, še toliko bolj zanimivo.

Za ljubitelje klasičnih avtomobilov je takšen primerek še posebej zanimiv. Chevrolet Chevelle iz leta 1971 spada med avtomobile, ki imajo danes precejšnjo zbirateljsko vrednost, različice SS pa so med najbolj prepoznavnimi.

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Viri: CBS Sacramento, San Mateo Patch, San Francisco Chronicle, Road & Track, California Highway Patrol

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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