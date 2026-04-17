Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka

Moškisvet.com
17. 04. 2026 02.14
Izkušeni avtomehanik vse voznike opozarja, da določenega dela avtomobila ne poskušate popraviti sami, saj boste v nasprotnem primeru najverjetneje morali seči globoko v žep.

Čeprav veliko ljudi uživa v popravljanju lastnih avtomobilov, je to včasih lahko velika napaka, ki vas bo drago stala. Izkušeni avtomehanik zato svetuje, da je bolje, da nekatere stvari prepustite usposobljenim strokovnjakom, ki tovrstno delo opravljajo vsak dan, saj lahko v nasprotnem primeru povzročite še večjo škodo.

Avtomehanik Tim Singer voznikom svetuje, da nikoli ne poskušajo sami zamenjati grelnikov motorja, ker lahko to povzroči dodatne in resne težave.

"Ljudje, ki poskušajo sami zamenjati grelnike in nimajo dovolj znanja o mehaniki, pogosto delajo napake, ki vodijo v še večje težave. Nekateri nimajo pravega orodja, lahko pa jim konica grelca pade v motor. Posledično je potem treba poleg menjave grelca popraviti celoten motor," je pojasnil.

Kako se izogniti dragim napakam pri popravilu vozila?

Grelniki so pomemben del vsakega dizelskega motorja. Zvišajo temperaturo zraka in goriva, da motor deluje učinkoviteje, z večjo močjo in manjšo porabo goriva. Čeprav menjava grelca v povprečju stane okoli 230 evrov, v podjetju Scrap Car Comparison poudarjajo, da to delo zahteva posebno znanje in ustrezno orodje. Tisti, ki poskusi sam, tvega vrsto novih in škodljivih neuspehov, ki lahko voznika na koncu stanejo več tisoč evrov.

Da bi se izognili večjim napakam pri morebitnem popravilu vozila, Singer priporoča eno preprosto metodo, in sicer beleženje vseh korakov, ki jih boste storili med popravilom.

"Ko nekaj popravljate, se ne želite zmesti, pri čemer vam lahko sodobna tehnologija resnično pomaga. Mobilni telefon lahko služi kot kamera. Slikajte vsak korak, ko razstavljate dele, ker, v primeru da gre kaj narobe, lahko tako pregledate ves slikovni material in zložite dele nazaj točno tako, kot so bili postavljeni na začetku. Tako tudi jaz učim svoje zaposlene in poudariti moram, da je to eden najboljših načinov, kako se izogniti napakam. Samo sledite fotografijam in vse postavite nazaj, kot je bilo," pravi avtomehanik.

Vir: net.hr

