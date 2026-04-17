Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka

Čeprav veliko ljudi uživa v popravljanju lastnih avtomobilov, je to včasih lahko velika napaka, ki vas bo drago stala. Izkušeni avtomehanik zato svetuje, da je bolje, da nekatere stvari prepustite usposobljenim strokovnjakom, ki tovrstno delo opravljajo vsak dan, saj lahko v nasprotnem primeru povzročite še večjo škodo.

Avtomehanik Tim Singer voznikom svetuje, da nikoli ne poskušajo sami zamenjati grelnikov motorja, ker lahko to povzroči dodatne in resne težave.

"Ljudje, ki poskušajo sami zamenjati grelnike in nimajo dovolj znanja o mehaniki, pogosto delajo napake, ki vodijo v še večje težave. Nekateri nimajo pravega orodja, lahko pa jim konica grelca pade v motor. Posledično je potem treba poleg menjave grelca popraviti celoten motor," je pojasnil.