Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto

Najvarnejša mesta za parkiranje med nevihto

Kot navajajo strokovnjaki za avtomobilsko varnost, je najvarnejša izbira vedno zaprta garaža ali pokrit parkirni prostor. Če to ni na voljo, je pomembno poiskati mesto, ki je oddaljeno od dreves, reklamnih panojev in drugih nestabilnih struktur. Kot poročajo vremenski varnostni strokovnjaki, so največje nevarnosti med nevihto prav padajoči predmeti, močan veter in toča, ki lahko hitro poškodujejo karoserijo in stekla.

Zakaj je parkiranje pod drevesom ena najslabših izbir

Čeprav se zdi drevo naravno zavetje, je v praksi pogosto ena najbolj tveganih možnosti. Ob močnem vetru lahko padajo veje, v ekstremnih primerih pa se lahko drevo celo podre. Poleg tega toča pod krošnjami ne nudi dovolj zaščite. Kot pišejo strokovnjaki iz National Weather Service, so poškodbe vozil zaradi padajočih vej med najpogostejšimi posledicami neviht.

icon-expand V neurju poškodovan avtomobil v Kranju FOTO: 24ur.com

Kako zaščititi avto, če nimate garaže

Če vas ujame nevihta brez možnosti pokritega parkiranja, obstajajo hitre rešitve, ki lahko zmanjšajo škodo. Ena najučinkovitejših metod je uporaba zaščitne ponjave (tarpaulin ali car cover), ki ublaži udarce toče in ščiti lak.

Ponjave kot hitra zaščita

Kot navajajo avtomobilski strokovnjaki iz Edmunds, lahko debela zaščitna ponjava bistveno zmanjša poškodbe zaradi toče, še posebej če je pravilno nameščena in pritrjena. V nujnih primerih lahko pomaga tudi improvizacija z odejami ali kartonom, če ni drugega materiala na voljo.

Kaj storiti, če vas nevihta preseneti na cesti

Če ste že na poti, je najpomembneje, da varno ustavite vozilo. Poiščite zavetje v parkirni hiši, pod nadvozom ali na odprtem, a varnem območju, stran od dreves in električnih drogov. Če ste že na poti, je najpomembneje, da varno ustavite vozilo. Poiščite zavetje v parkirni hiši, pod nadvozom ali na odprtem, a varnem območju, stran od dreves in električnih drogov. Na avtocesti pa velja posebej strogo pravilo: ustavljanje, parkiranje ali zapuščanje vozila na vozišču in odstavnem pasu je dovoljeno le v nujnih primerih, kot sta okvara ali prometna nesreča. V primeru nevihte ali toče to pomeni, da vozniki ne smejo kar ustaviti kjerkoli, saj je avtocesta ena najbolj nevarnih cestnih okolij zaradi visokih hitrosti in omejenega prostora za reakcijo. Kot navajajo na Agenciji za varnost prometa in AMZS, je avtocesta namenjena stalnemu toku prometa, zato lahko nenadno ustavljanje brez resnega razloga povzroči naletno nesrečo ali verižno trčenje. Vozila za vami imajo zelo malo časa za reakcijo, še posebej ob slabši vidljivosti, dežju ali toči. Policija dodatno opozarja, da je v takih razmerah bolj varno zapustiti avtocesto na prvem izvozu in šele nato poiskati varno zavetje, kot pa se ustaviti na odstavnem pasu ali celo v predoru ali pod nadvozom, kjer se pogosto zgodi največ nevarnih situacij. Če pa vozilo že obstane na avtocesti, je ključno, da: - takoj vklopite varnostne utripalke, - vozilo umaknete čim bolj desno, in se skupaj s potniki čim prej umaknete za varnostno ograjo, saj je bivanje v vozilu na avtocesti lahko življenjsko nevarno.

icon-expand Na avtocesti pa velja posebej strogo pravilo ... FOTO: Shutterstock

Največje napake, ki se jim morate nujno izogniti

Najpogostejša napaka je podcenjevanje vremena in parkiranje na "hitrih" mestih pod drevesi ali ob nestabilnih objektih. Druga napaka je ignoriranje opozoril o toči, kar pogosto vodi do popolnoma preprečljivih poškodb. Redno spremljanje vremenskih opozoril in pravočasno premikanje vozila sta ključna dejavnika za zaščito avtomobila.

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