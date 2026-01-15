To je avto leta 2026

Naziv Avto leta 2026, najprestižnejša evropska avtomobilska nagrada, je letos pripadel modelu MercedesBenz CLA, poroča TopGear. Gre za priznanje, ki ga od leta 1964 podeljujejo neodvisni avtomobilski novinarji iz vse Evrope, zato velja za enega najvplivnejših meril kakovosti v avtomobilski industriji.

Kako poteka izbor Avta leta?

Za nagrado se lahko poteguje vsak popolnoma nov model, ki je bil v preteklem letu predstavljen na evropskem trgu. Žirija nato izbere sedem finalistov, ki se uvrstijo v ožji izbor. Letos so bili med njimi: Citroën C5 Aircross / eC5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4, Škoda Elroq. Vsak član žirije razpolaga z 25 točkami, ki jih razdeli med finaliste. MercedesBenz CLA je prejel največ podpore in s tem postal zmagovalec.

Zakaj je MercedesBenz CLA prepričal žirijo?

Eden ključnih razlogov za zmago je dejstvo, da CLA ni zasnovan na deljeni platformi, temveč predstavlja popolnoma samostojen razvoj. Električna različica prinaša: novo generacijo baterij, napredno elektroniko, učinkovit elektromotor, izjemno nizek količnik zračnega upora. Rezultat je nadpovprečna učinkovitost in konkurenčen doseg, kar je žirija ocenila kot pomemben korak naprej v segmentu kompaktnih električnih vozil. Poleg tega je model pohvaljen kot odličen za vožnjo, kakovostno izdelan in cenovno presenetljivo dostopen. CLA pa ni na voljo le kot električni avto – kupci lahko izberejo tudi bencinsko različico, kar dodatno širi njegov krog potencialnih uporabnikov.

Kako so se odrezali ostali finalisti?

Citroën C5 Aircross in Fiat Grande Panda sta navdušila s prilagodljivostjo in dostopnostjo, medtem ko je Kia EV4 prejela pohvale za sodobno električno zasnovo. Dacia Bigster je izstopala kot cenovno najugodnejša izbira, Renault 4 pa kot nostalgična reinterpretacija legendarnega modela.

Največ razprav je sprožila Škoda Elroq. Nekateri žiranti so menili, da je preveč podobna drugim modelom koncerna VW, zato ni prejela točk vseh ocenjevalcev. Kljub temu je v skupnem seštevku osvojila drugo mesto, kar kaže na raznolikost mnenj v žiriji.

Končni rezultati glasovanja

V glasovanju 59 žirantov iz 23 držav je MercedesBenz CLA prejel prepričljivo zmago: 1. MercedesBenz CLA – 320 točk 2. Škoda Elroq – 220 točk 3. Kia EV4 – 208 točk 4. Citroën C5 Aircross – 207 točk 5. Fiat Grande Panda – 200 točk 6. Dacia Bigster – 170 točk 7. Renault 4 – 150 točk Čeprav je bil Mercedes jasen favorit, so nekateri modeli prejeli manj pozornosti zaradi preteklih uspehov svojih znamk. Renault je bil v zadnjih letih izjemno uspešen, zato naj bi po mnenju nekaterih žirantov njegov novi R4 letos dobil manj podpore.

S čim je izstopal Mercedes-Benz CLA?

MercedesBenz CLA je s svojo tehnološko naprednostjo, učinkovitostjo in samostojno zasnovo prepričljivo osvojil naziv Avto leta 2026. Letos je bil izbor sicer tesen, a CLA je izstopal kot model, ki najbolje združuje inovacije, kakovost in dostopnost – lastnosti, ki jih evropski trg vse bolj ceni.

