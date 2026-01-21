Formula 1 dobiva nov glas na slovenskih zaslonih

Športna redakcija POP TV prestavlja v višjo prestavo. Njena ekipa se krepi z izkušenim novinarjem in komentatorjem Aljažem Golčerjem, enim bolj prepoznavnih poznavalcev dirkaškega sveta pri nas. Aljaž bo v prihajajoči sezoni komentiral najprestižnejše, najhitrejše in tehnološko najbolj dovršeno dirkaško tekmovanje na svetu – formulo 1, ki jo bodo gledalci lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Golčer, ki diha z dirkanjem že vrsto let, je že v štartni poziciji, da v začetku marca sezono, polno adrenalina, rivalstev in milisekundnih odločitev, pospremi z natančnimi analizami in zgodbami iz zakulisja.