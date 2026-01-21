Moskisvet.com
Visoki obrati

Formula 1 dobiva nov glas na slovenskih zaslonih

POP TV
21. 01. 2026 12.46
1

Formula 1 bo na slovenskih zaslonihdobila nov glas. Aljaž Golčer, izkušen novinar, bo prevzel vlogo komentatorja najprestižnejšega dirkaškega tekmovanja. Gledalci lahko pričakujejo poglobljen vpogled v svet F1, ekskluzivne vsebine in strokovno analizo dogajanja na stezi.

Športna redakcija POP TV prestavlja v višjo prestavo. Njena ekipa se krepi z izkušenim novinarjem in komentatorjem Aljažem Golčerjem, enim bolj prepoznavnih poznavalcev dirkaškega sveta pri nas. Aljaž bo v prihajajoči sezoni komentiral najprestižnejše, najhitrejše in tehnološko najbolj dovršeno dirkaško tekmovanje na svetu – formulo 1, ki jo bodo gledalci lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Golčer, ki diha z dirkanjem že vrsto let, je že v štartni poziciji, da v začetku marca sezono, polno adrenalina, rivalstev in milisekundnih odločitev, pospremi z natančnimi analizami in zgodbami iz zakulisja.

Aljaž Golčer
Aljaž Golčer FOTO: 24ur.com

"Pred vsako dirko bomo pripravili studijski program z ekskluzivnimi zgodbami iz zakulisja. Obiskali bomo tudi nekatera prizorišča, pripravljali podkaste in poskrbeli, da bodo ljubitelji formule 1 ta spektakel lahko spremljali na vseh naših platformah," pravi Golčer.

Formula 1 kot globalni športni fenomen združuje izjemno širok krog gledalcev. "Nekatere navdušujejo tehnične podrobnosti, kot so nastavitve prednjega krilca ali delovanje difuzorja, druge zanimajo zgodbe dirkačev, njihove spremljevalke in dogajanje v paddocku. Verjamem, da mora dober prenos ponuditi oboje – znanje in zgodbe. Ključen pa je občutek, kdaj in kako kaj povedati. Pri tem so izkušnje neprecenljive," dodaja. "Še vedno se držim nasveta svojega prvega mentorja televizijskega komentiranja, ki mi je dejal: govori predvsem o tem, kar gledalci vidijo na zaslonu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Z Aljažem Golčerjem za mikrofonom in celostnim spremljanjem na Kanalu A ter VOYO bo formula 1 v novi sezoni še bližje gledalcem – hitrejša, globlja in bolj razburljiva kot kdajkoli prej.

Kalymero 21. 01. 2026 18.45
1 0
Pa da vidimo ali bo boljši od Mirana Alešiča.
ODGOVORI
