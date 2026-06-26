Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico

Zakaj ljudje verjamejo, da vročina vpliva na gorivo

Kot poročajo strokovni avtomobilski portali, med njimi tudi Consumer Reports, mit temelji na osnovni fizikalni ideji: tekočine se pri višjih temperaturah raztezajo, pri nižjih pa krčijo. Na prvi pogled to pomeni, da bi moral liter goriva v vročem dnevu "vsebovati" nekoliko manj mase kot v hladnem jutru. Ideja se zato zdi smiselna – a realni pogoji na bencinskih črpalkah zgodbo močno spremenijo.

Kaj se v resnici dogaja na bencinskih črpalkah

Kot navajajo analize Consumer Reports in drugih avtomobilskih strokovnjakov, je večina goriva shranjena v podzemnih rezervoarjih, kjer temperatura ostaja zelo stabilna skozi ves dan. To pomeni, da gorivo, ki ga točimo, ni bistveno toplejše ali hladnejše glede na uro dneva. Razlike med jutrom in popoldnevom so v praksi tako majhne, da nimajo merljivega vpliva na količino energije, ki jo dobimo.

icon-expand Ali v vročini res natočiš manj goriva? FOTO: Bobo

Ali vročina vpliva na količino goriva?

Kot pojasnjujejo strokovnjaki v raziskavah, lahko gorivo pri višjih temperaturah nekoliko spremeni prostornino – gre za približno odstotek ali celo manj pri običajnih temperaturnih nihanjih. Kot navajajo avtomobilski strokovnjaki, je ta razlika v vsakodnevni uporabi tako majhna, da je praktično zanemarljiva. Voznik bi moral natočiti ogromne količine goriva, da bi sploh opazil razliko.

Ali je točenje v vročini nevarno?

Poleg mita o količini goriva se pogosto pojavlja tudi strah, da bi lahko vročina povzročila nevarne situacije pri točenju. Strokovnjaki to zavračajo. Kot poročajo varnostne analize, so avtomobilski rezervoarji zasnovani tako, da prenesejo temperaturne spremembe in širjenje hlapov goriva. Zato običajni vročinski dnevi ne predstavljajo nevarnosti za eksplozije ali okvare.

Kaj dejansko vpliva na porabo goriva

Namesto časa točenja goriva strokovnjaki poudarjajo, da na porabo bistveno bolj vplivajo: - način vožnje (pospeševanje, zaviranje) - tlak v pnevmatikah - uporaba klimatske naprave - stanje motorja in redno vzdrževanje Kot izhaja iz avtomobilskih testov, so ti dejavniki daleč pomembnejši od temperature zraka ali ure dneva. Vročina torej ne "krade" goriva na bencinskih črpalkah – mit ima sicer znanstveno osnovo, vendar je v realnem svetu njegov učinek tako majhen, da ga povprečen voznik ne more zaznati.

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