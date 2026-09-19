Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?

Vzdrževanje sodobnih dizelskih motorjev se je spremenilo. Danes namesto gostejših olj uporabljamo redkejša olja 0W-20, ki poskrbijo za lažji zagon in ustrezajo novejšim ekološkim standardom, zlasti pri sistemih za samodejno ugašanje motorja. Čeprav so ta olja dražja, so nujna za zaščito močno obremenjenih delov motorja in s tem podaljšujejo njegovo življenjsko dobo.
Ekologija ima svojo ceno
Lastniki dizlov z normo Euro 6 se srečujejo s stroškom, ki mu pravijo AdBlue. Brez te tekočine avtomobil enostavno ne bo deloval, saj sistemi za čiščenje izpuhov zahtevajo stalno oskrbo. K stroškom dodajmo še dražje grelnike. Če ste včasih grelnik zamenjali za drobiž, so danes to napredne komponente z vgrajenimi senzorji tlaka v valjih. Cena takega dela lahko preseže vsa pričakovanja, a dobra novica je, da so ti deli zdaj integrirani v sisteme za samodiagnostiko. Napako bo mehanik hitro odkril, vprašanje pa je le, kako globoko boste morali seči v žep za nove rezervne dele.
Ali dizli zdržijo dlje kot moderni hibridi?
Cena rednega servisa se je morda povečala zaradi dražjih filtrov in olj, a na servis gremo zdaj redkeje. Pri nekaterih znamkah celo le na vsaki dve leti. Mehanizmi, kot so razvodni jermeni in verige, so bili izboljšani, njihovi servisni intervali pa so zdaj precej daljši. Prav to kompenzira višjo ceno posameznih delov, kot so ojačani alternatorji, ki služijo tudi kot zaganjalniki. Če potegnemo črto, je dizel še vedno neprekosljiv za tiste, ki delajo ogromno kilometrov. Tehnologija Euro 6 je dozorela in težave s ključnimi komponentami so zdaj redkejše kot ob začetku uvajanja te norme pred leti.
Vir: revijahak
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV