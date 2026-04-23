Ali imata bencin in dizel rok trajanja?

Ena od naših navad je, da gorivo hranimo v kanistrih, ki jih puščamo v garažah, lopah ali podobnih prostorih. Kaj storiti s tovrstnimi zalogami, ali je skladiščenje sploh ustrezno in če ja, koliko časa lahko to počnemo v razmerah, ki so daleč od idealnih? Skratka, vprašali smo se, ali obstaja rok uporabe goriva.

Na to vprašanje pa je odgovorila naftna družba: "Bencin in dizelsko gorivo se skladiščita v strogo označenih rezervoarjih, označenih po veljavnih predpisih. Skladiščenje v neustreznih posodah lahko poleg nevarnosti za zdravje in življenje ljudi povzroči tudi poslabšanje kakovosti in težave pri uporabi tovrstnega goriva. Če gorivo hranimo v namenskih rezervoarjih, ki imajo možnost vzdrževanja in praznjenja, je priporočljivo skladiščenje bencina do dve leti, dizelsko gorivo pa do šest mesecev. V rezervoarjih lahko pride do kondenzacije zaradi velikih razlik v temperaturi okolja, pa tudi zaradi razvoja mikrobiološke kontaminacije."

Skladiščenje goriva v neustreznih pogojih ga torej lahko pokvari, za kar pa je bolj dovzetno dizelsko gorivo. Odgovor omenja namensko embalažo, samo predvidevamo pa lahko, za koliko se gorivu rok uporabe skrajša, če ga skladiščite v neustreznih embalažah.

V naftni družbi, razumljivo, nočejo špekulirati o tem, v kakšne posode boste shranjevali gorivo, a ustrezni podatki kažejo, da je rok trajanja goriva v kanistrih le nekaj mesecev. Nekateri ogljikovodiki iz goriva izhlapijo, nekateri pa reagirajo s kisikom iz zraka – kar, kot si lahko mislite, ni dobro za kakovost delovanja motorja.