7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka

Prav zato je dobro poznati znake, ki jih ne gre ignorirati. Nekateri so lahko posledica povsem običajne obrabe, drugi pa lahko opozarjajo na težave z zavorami, pnevmatikami, vzmetenjem, tekočinami ali drugimi pomembnimi deli avtomobila. Strokovnjaki pri avtomobilskih portalih med ključne stvari, ki jih mora voznik spremljati, uvrščajo tudi stanje pnevmatik, zavor, tekočin, akumulatorja in krmilnega sistema.

Preberi še Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete

1. Volan se med vožnjo trese

Če je volan nenadoma bolj nemiren kot običajno, tega ni pametno pripisati samo slabši cesti. Vibracije v volanu so lahko povezane z neuravnoteženim kolesom, težavami s pnevmatiko ali nepravilno geometrijo podvozja. Če se tresenje pojavlja predvsem pri določeni hitrosti ali se stopnjuje, je smiselno preveriti kolesa in pnevmatike.

icon-expand avto FOTO: Adobe Stock

Posebej pomembno je, če se vibracije pojavijo skupaj z nenavadno obrabo pnevmatik. Neenakomerna obraba lahko kaže na težave s tlakom, pnevmatiko, vzmetenjem ali optiko oziroma geometrijo koles. Če se je tresenje pojavilo nenadoma in je izrazito, je bolje, da vozilo čim prej pregleda mehanik.

Preberi še Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko

2. Avto pri zaviranju ne deluje več enako

Zavorni sistem je eden od delov avtomobila, pri katerem ni prostora za ignoriranje sprememb. Če je zavorni pedal mehkejši ali bolj "gobast" kot običajno, če se spušča nižje ali če morate za enak učinek pritisniti močneje, je potreben pregled. Po podatkih, ki jih navaja Popular Mechanics, so lahko vzrok zrak v zavornem sistemu, prenizek nivo zavorne tekočine ali stara tekočina. Tudi nizka raven zavorne tekočine je lahko znak obrabe zavornih ploščic ali puščanja v hidravličnem sistemu.

Preberi še Avtomehanik svari: Te lučke v avtomobilu ne smete ignorirati

Če se pri zaviranju pojavi škripanje, cviljenje ali drug nov zvok, ga prav tako ne gre avtomatično pripisati starosti avtomobila. Pri zavornem sistemu je bolje preveriti vzrok, preden se manjša težava spremeni v večjo.

icon-expand Če se pri zaviranju pojavi škripanje, cviljenje ali drug nov zvok, ga prav tako ne gre avtomatično pripisati starosti avtomobila. FOTO: Adobe Stock

3. Pnevmatike se obrabljajo neenakomerno

Poglejte svoje pnevmatike. Ne samo, ali imajo dovolj profila, ampak tudi, ali se obrabljajo enakomerno. Če je ena stran pnevmatike bistveno bolj obrabljena kot druga, je lahko razlog neustrezen tlak, težava s samo pnevmatiko, geometrija koles ali komponenta vzmetenja. Pomemben je tudi tlak.

Preberi še Koliko se skrajša življenjska doba gum, če niso dovolj napolnjene?

Premalo napolnjene pnevmatike se lahko hitreje obrabljajo, povečajo kotalni upor in vplivajo na zavorno zmogljivost. Previsok tlak pa zmanjša kontaktno površino pnevmatike s cestiščem in lahko vpliva na oprijem ter stabilnost. Priporočenega tlaka ni dobro določati "na oko". Podatek poiščite v navodilih avtomobila ali na oznaki na voznikovem okvirju vrat.

icon-expand Pnevmatike FOTO: Shutterstock

4. Pod avtomobilom se pojavljajo madeži

Majhna lužica pod avtomobilom je lahko pomembnejša, kot se zdi. Različne tekočine imajo različne barve in lastnosti, madež pa je lahko znak puščanja motornega olja, hladilne tekočine, zavorne ali druge tekočine. Popular Mechanics opozarja, da je treba puščanje preveriti čim prej, saj so tekočine pomembne za zanesljivost in delovanje različnih sistemov avtomobila. Ni vsaka kapljica pod avtomobilom razlog za paniko. Kondenzirana voda iz klimatske naprave je lahko povsem normalen pojav. Toda če je tekočina mastna, obarvana ali se količina madeža povečuje, je smiseln pregled.

Preberi še Avto kot pametni telefon? Zakaj Kitajci pritiskajo na zavoro

5. Iz motornega prostora prihajajo novi zvoki

Avtomobil ima veliko mehanskih delov, zato je pomembno poznati njegove običajne zvoke. Nov visok cvileč zvok pod pokrovom motorja je lahko povezan z jermenom. Cviljenje pri kolesu, ki izgine ob zaviranju, je lahko znak obrabljenih zavornih ploščic. Vibracije ali ropotanje pa imajo lahko več različnih vzrokov. Ključno je, da ne iščete diagnoze samo na podlagi zvoka. Če avtomobil začne proizvajati zvok, ki ga prej ni bilo, si zapomnite, kdaj se pojavi: pri hladnem motorju, pospeševanju, zaviranju, zavijanju ali določeni hitrosti. Ta informacija je lahko zelo koristna tudi za mehanika.

icon-expand Avto zakuha, ko se motor pregreje. FOTO: Shutterstock

6. Volan je postal nenavadno trd ali "ohlapen" Tudi občutek v volanu je pomemben pokazatelj stanja avtomobila. Če se volan nenadoma vrti težje ali imate občutek, da je krmiljenje bolj ohlapno in manj natančno, je potreben pregled. Vzrok je lahko povezan s sistemom servo volana, njegovimi komponentami ali deli, ki povezujejo volan s prednjimi kolesi. Popular Mechanics opozarja, da lahko ohlapen občutek v volanu kaže na težave s komponentami krmiljenja, večji upor pri obračanju pa na težave s sistemom servo volana. To je eden od simptomov, pri katerem ni smiselno čakati, da se prižge opozorilna lučka.

Preberi še Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?

7. Avto ima nenavadne vonjave

Vonj je lahko eden najzgodnejših znakov težave. Vonj po zažganem lahko kaže na pregrete zavore, sklopko ali tekočino, ki pride v stik z vročim delom motorja. Sladkast vonj je lahko povezan s puščanjem hladilne tekočine. Vonj po gorivu ali izpušnih plinih v notranjosti avtomobila pa zahteva posebno pozornost. Pri vonju po izpušnih plinih v kabini ne gre zgolj za neprijetnost. Izpušni plini lahko vsebujejo ogljikov monoksid, zato je takšno težavo treba čim prej odpraviti.

icon-expand Avto FOTO: Shutterstock

Avtomobil lahko težavo pokaže tudi brez opozorilne lučke

Opozorilne lučke so koristne, vendar niso edini način, kako avtomobil "sporoča", da nekaj ni v redu. Spremembe pri zaviranju, krmiljenju, pnevmatikah, zvokih, vonjavah ali tekočinah so lahko pomembni zgodnji znaki. Redno vzdrževanje zato ni samo menjavanje olja, ko to predpiše proizvajalec, ampak tudi spremljanje tega, kako se avtomobil obnaša iz dneva v dan. Med osnovne preglede sodijo tudi kontrola motornega olja, tlaka v pnevmatikah, zavorne tekočine in hladilne tekočine.

Preberi še Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico

Če opazite nov ali hitro slabšajoč se simptom, ni priporočljivo čakati na opozorilno lučko. Pri zavorah, krmiljenju, pnevmatikah ali puščanju tekočin je še posebej pomembno, da vozilo pregleda usposobljen mehanik. Navsezadnje je najboljši trenutek za odkritje težave takrat, ko je še majhna, ne šele takrat, ko vas zaradi nje avtomobil pusti ob cesti.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.