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7 jasnih znakov, da vaš avtomobilski akumulator kmalu ne bo več deloval

L.G.
28. 07. 2026 03.33
0

Ni hujšega, kot ko zjutraj hitite v službo, obrnete ključ ali pritisnete gumb za zagon, avtomobil pa komaj pokaže znake življenja. Večina voznikov se z akumulatorjem ukvarja šele takrat, ko avto noče več vžgati. Vendar akumulator redko odpove brez opozorila. Običajno že tedne ali celo mesece prej kaže znake, da izgublja moč.

Če opozorilne znake prepoznate pravočasno, se lahko izognete neprijetnemu klicu vlečne službe in nepotrebnemu stresu.

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1. Motor zjutraj vrti počasneje kot običajno

To je eden najpogostejših prvih znakov. Ko obrnete ključ ali pritisnete gumb za zagon, motor sicer vžge, vendar počasneje in bolj "težko" kot običajno. Razlog je preprost: akumulator ne zagotavlja več dovolj energije za hiter zagon.

Posebej očitno postane v hladnih jutrih, ko nizke temperature dodatno obremenijo že oslabljen akumulator.

Akumulatora redko odpove brez opozorila.
Akumulatora redko odpove brez opozorila. FOTO: Shutterstock

2. Žarometi niso več tako močni

Če se vam zdi, da so luči med mirovanjem vozila opazno šibkejše, je lahko kriv prav akumulator. Zdrav akumulator pomaga zagotavljati stabilno napetost, medtem ko oslabljen povzroča nihanje moči in manjšo svetilnost.

Podoben znak so tudi utripajoče notranje lučke ali nenavadno obnašanje osvetlitve armaturne plošče

3. Elektronika začne "nagajati"

Današnji avtomobili so polni elektronskih sistemov, ki so občutljivi na padce napetosti.

Če opazite, da se stekla počasneje odpirajo, da multimedijski sistem občasno zamrzne ali da vozilo nenadoma pozabi nekatere nastavitve, je lahko vzrok ravno oslabljen akumulator.

Mnogi vozniki te težave pripisujejo starosti avtomobila, v resnici pa lahko pomenijo, da je čas za pregled baterije.

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4. Na akumulatorju opazite bele ali modrikaste obloge

Včasih ni treba niti zagnati vozila. Dovolj je, da odprete pokrov motorja.

Korozija na priključkih akumulatorja lahko slabša prevodnost in otežuje polnjenje ter praznjenje. Bela, zelena ali modrikasta obloga okoli polov zato ni nekaj, kar bi smeli ignorirati.

Dobra novica je, da je mogoče kontakte pogosto očistiti, vendar je vseeno smiselno preveriti tudi splošno stanje akumulatorja.

5. Ohišje akumulatorja je napihnjeno

To je precej resnejši znak. Visoke poletne temperature ali težave s polnilnim sistemom lahko povzročijo pregrevanje akumulatorja. Posledica je deformirano oziroma napihnjeno ohišje. Takšen akumulator praviloma ni več zanesljiv in ga je treba čim prej zamenjati.

Počasnejši zagoni, šibkejše luči, elektronske težave in pogosta uporaba zagonskih kablov niso naključje.
Počasnejši zagoni, šibkejše luči, elektronske težave in pogosta uporaba zagonskih kablov niso naključje. FOTO: Dreamstime

6. Avto vedno pogosteje potrebuje pomoč zagonskih kablov

Če ste morali v zadnjih mesecih že večkrat prositi soseda za zagonske kable, je sporočilo precej jasno.

Akumulator, ki se po kratkem času znova izprazni, praviloma izgublja sposobnost shranjevanja energije. Seveda je lahko krivec tudi alternator, zato je priporočljiv celovit pregled električnega sistema.

7. Star je več kot štiri leta

Tudi če za zdaj deluje brezhibno, starosti ni mogoče prelisičiti.

Večina avtomobilskih akumulatorjev zdrži približno tri do pet let, nato pa se zmogljivost začne postopoma zmanjševati. Na življenjsko dobo vplivajo način vožnje, podnebje in vzdrževanje. Pogoste kratke vožnje so med največjimi sovražniki akumulatorja, saj alternator nima dovolj časa za učinkovito polnjenje.

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Kako ga lahko preverite doma?

Najpreprostejši pripomoček je multimeter. Popolnoma napolnjen akumulator pri ugasnjenem motorju običajno kaže približno 12,6 do 12,8 volta. Če je napetost pod 12,4 volta, je smiselno preveriti njegovo stanje in ga po potrebi napolniti.

Vendar strokovnjaki opozarjajo, da sama napetost še ne razkrije celotne slike. Akumulator lahko kaže zadovoljive vrednosti, pod obremenitvijo pa hitro odpove. Zato je pred zimo ali daljšim potovanjem priporočljivo opraviti profesionalni test.

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Akumulator je eden redkih avtomobilskih delov, ki vas običajno opozori, preden dokončno odpove. Počasnejši zagoni, šibkejše luči, elektronske težave in pogosta uporaba zagonskih kablov niso naključje. Če opazite več teh znakov hkrati, je morda čas za pregled, še preden vas avto pusti na cedilu sredi parkirišča.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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