3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo

Eden najbolj znanih domačih trikov je uporaba teniške žoge kot vizualnega pomočnika pri parkiranju v garaži.

Postopek je zelo preprost:

- teniško žogo pritrdimo na vrvico,

- vrvico obesimo s stropa garaže,

- višino nastavimo tako, da se žoga dotakne vetrobranskega stekla, ko je avtomobil pravilno parkiran.

Ko voznik zapelje v garažo, se žoga ob pravem trenutku rahlo dotakne vetrobranskega stekla, kar pomeni, da je avto na pravilni razdalji od stene ali polic.

Ta trik je še posebej uporaben v majhnih garažah, kjer je prostora zelo malo in je težko oceniti razdaljo.