3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo

Pomoč pri parkiranju v garaži
Eden najbolj znanih domačih trikov je uporaba teniške žoge kot vizualnega pomočnika pri parkiranju v garaži.
Postopek je zelo preprost:
- teniško žogo pritrdimo na vrvico,
- vrvico obesimo s stropa garaže,
- višino nastavimo tako, da se žoga dotakne vetrobranskega stekla, ko je avtomobil pravilno parkiran.
Ko voznik zapelje v garažo, se žoga ob pravem trenutku rahlo dotakne vetrobranskega stekla, kar pomeni, da je avto na pravilni razdalji od stene ali polic.
Ta trik je še posebej uporaben v majhnih garažah, kjer je prostora zelo malo in je težko oceniti razdaljo.
Zaščita na kljuki za prikolico
Veliko voznikov uporablja teniško žogo tudi kot zaščito za vlečno kljuko.
Kovinska krogla na zadku avtomobila lahko predstavlja težavo, saj:
- štrli iz vozila,
- je pogosto namazana z mastjo,
- in lahko povzroči boleč udarec v nogo ali koleno.
Če na kroglo nataknemo teniško žogo (običajno z majhno zarezo), dobimo:
- mehkejšo zaščito,
- zaščito pred umazanijo in rjo,
- boljšo vidnost kljuke pri parkiranju.
Zaradi tega je ta rešitev zelo pogosta pri vozilih, ki pogosto vlečejo prikolico.
Zaščita vrat v ozki garaži
V ozkih garažah ali na tesnih parkiriščih se pogosto zgodi, da vrata avtomobila zadenejo ob steno. To lahko povzroči:
- praske na barvi,
- poškodbe robov vrat.
Preprost trik je, da:
- teniško žogo prerežemo,
- jo pritrdimo na steno ali steber na mestu, kjer vrata najpogosteje zadenejo.
Ko odpremo vrata, ta najprej zadenejo mehko žogo, ki ublaži udarec in zaščiti lak vozila.
Preprosta rešitev za vsakodnevne težave
Čeprav obstajajo številni specializirani avtomobilski dodatki, so takšni preprosti triki še vedno zelo priljubljeni. Teniška žoga je namreč:
- poceni,
- enostavno dostopna,
- in dovolj trpežna za vsakodnevno uporabo.
Prav zato ostaja eden najbolj znanih "garažnih trikov", ki jih vozniki uporabljajo že desetletja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV