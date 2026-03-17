tenis žoga
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo

S.B.
17. 03. 2026 04.00
0

Teniška žoga ni uporabna le na teniškem igrišču. Mnogi vozniki so skozi leta odkrili, da lahko preprosta žoga postane zelo praktičen pripomoček tudi pri uporabi avtomobila. Zaradi svoje mehkobe, odpornosti in okrogle oblike je namreč primerna za različne majhne rešitve, ki lahko olajšajo parkiranje, zaščitijo vozilo ali preprečijo poškodbe. V nadaljevanju predstavljamo tri zanimive in precej razširjene avtomobilske trike, pri katerih pride prav teniška žoga.

Pomoč pri parkiranju v garaži

Eden najbolj znanih domačih trikov je uporaba teniške žoge kot vizualnega pomočnika pri parkiranju v garaži.

Postopek je zelo preprost:

- teniško žogo pritrdimo na vrvico,

- vrvico obesimo s stropa garaže,

- višino nastavimo tako, da se žoga dotakne vetrobranskega stekla, ko je avtomobil pravilno parkiran.

Ko voznik zapelje v garažo, se žoga ob pravem trenutku rahlo dotakne vetrobranskega stekla, kar pomeni, da je avto na pravilni razdalji od stene ali polic.

Ta trik je še posebej uporaben v majhnih garažah, kjer je prostora zelo malo in je težko oceniti razdaljo.

Veliko voznikov uporablja tenis žogo tudi kot zaščito za vlečno kljuko. FOTO: Adobe Stock

Zaščita na kljuki za prikolico

Veliko voznikov uporablja teniško žogo tudi kot zaščito za vlečno kljuko.

Kovinska krogla na zadku avtomobila lahko predstavlja težavo, saj:

- štrli iz vozila,

- je pogosto namazana z mastjo,

- in lahko povzroči boleč udarec v nogo ali koleno.

Če na kroglo nataknemo teniško žogo (običajno z majhno zarezo), dobimo:

- mehkejšo zaščito,

- zaščito pred umazanijo in rjo,

- boljšo vidnost kljuke pri parkiranju.

Zaradi tega je ta rešitev zelo pogosta pri vozilih, ki pogosto vlečejo prikolico.

Veliko voznikov uporablja tenis žogo tudi kot zaščito za vlečno kljuko. FOTO: Adobe Stock

Zaščita vrat v ozki garaži

V ozkih garažah ali na tesnih parkiriščih se pogosto zgodi, da vrata avtomobila zadenejo ob steno. To lahko povzroči:

- praske na barvi,

- poškodbe robov vrat.

Preprost trik je, da:

- teniško žogo prerežemo,

- jo pritrdimo na steno ali steber na mestu, kjer vrata najpogosteje zadenejo.

Ko odpremo vrata, ta najprej zadenejo mehko žogo, ki ublaži udarec in zaščiti lak vozila.

Preprosta rešitev za vsakodnevne težave

Čeprav obstajajo številni specializirani avtomobilski dodatki, so takšni preprosti triki še vedno zelo priljubljeni. Teniška žoga je namreč:

- poceni,

- enostavno dostopna,

- in dovolj trpežna za vsakodnevno uporabo.

Prav zato ostaja eden najbolj znanih "garažnih trikov", ki jih vozniki uporabljajo že desetletja.

avto triki teniška žoga parkiranje avtomobilska zaščita garaža
Varni v prometu

Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?

