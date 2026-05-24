10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar

B.R.
24. 05. 2026 03.35
Poraba goriva je eden največjih stroškov vsakega voznika, vendar jo je mogoče z nekaj preprostimi navadami občutno zmanjšati. Strokovnjaki za avtomobilizem poudarjajo, da na učinkovitost vožnje vplivajo tlak v pnevmatikah, način vožnje, teža vozila in redno vzdrževanje.

Redno preverjanje tlaka v pnevmatikah

Neustrezen tlak v pnevmatikah poveča upor pri vožnji, kar vodi v večjo porabo goriva.Pravilno napolnjene pnevmatike lahko zmanjšajo porabo goriva tudi do pet odstotkov. Redno preverjanje tlaka je zato ena najpreprostejših in najcenejših oblik varčevanja.

Pravočasno vzdrževanje vozila

Strokovnjaki opozarjajo, da zamašeni filtri, obrabljene svečke in staro motorno olje povzročajo slabše izgorevanje goriva. To lahko poveča porabo tudi za nekaj odstotkov. Redni servisi zagotavljajo optimalno delovanje motorja in manjšo porabo.

Izogibanje delovanju motorja v prostem teku

Motor porablja gorivo tudi, ko vozilo stoji. Po priporočilih nemškega avtomobilskega kluba ADAC je smiselno motor ugasniti, če se ustavite za več kot minuto. To je posebej pomembno v mestni vožnji in pri daljšem čakanju.

Pametna uporaba klimatske naprave in ogrevanja

Neustrezen tlak v pnevmatikah poveča upor pri vožnji. FOTO: Shutterstock

Klimatska naprava in ogrevanje lahko povečata porabo goriva za nekaj odstotkov. Po podatkih britanske avtomobilistične organizacije RAC je priporočljivo, da ju uporabljamo zmerno, predvsem pri krajših vožnjah. Na daljših relacijah naj delujeta z uravnoteženo močjo.

Kakovostne pnevmatike in vpliv na porabo

Kakovost pnevmatik vpliva na upor pri vožnji. Strokovnjaki poudarjajo, da energijsko učinkovite pnevmatike zmanjšujejo upor in posledično porabo goriva, čeprav so začetno dražje.

Odstranitev nepotrebne opreme z vozila

Krovni nosilci, strešni kovčki in dodatna oprema povečujejo zračni upor - to lahko poveča porabo goriva tudi do pet odstotkov. Prav tako dodatna teža v vozilu neposredno vpliva na večjo porabo.

Ne napolnite rezervoarja do vrha

Agresivna vožnja z nenadnimi pospeški in zaviranji lahko poveča porabo goriva tudi do dvajset odstotkov. FOTO: Adobe Stock

Vsaka dodatna teža vpliva na porabo goriva. Na vsakih dodatnih petdeset kilogramov se poraba lahko poveča za približno en do dva odstotka. Zato strokovnjaki priporočajo, da vozilo ni po nepotrebnem obremenjeno, saj tudi poln rezervoar prispeva k večji teži.

Pravilni vrtljaji motorja

Vožnja v optimalnem območju vrtljajev omogoča najbolj učinkovito porabo goriva. Avtomobilski strokovnjaki svetujejo, da se pri dizelskih motorjih ohranja približno dva tisoč vrtljajev, pri bencinskih pa okoli dva tisoč petsto vrtljajev. Najbolj varčna je enakomerna vožnja med približno petinsedemdeset in devetdeset kilometri na uro.

Umirjena vožnja brez sunkovitih pospeškov

Agresivna vožnja z nenadnimi pospeški in zaviranji lahko poveča porabo goriva tudi do dvajset odstotkov. Po podatkih organizacije Energy Saving Trust je predvidevajoča vožnja ena najučinkovitejših metod za zmanjšanje stroškov goriva.

Pametna uporaba tempomata

Tempomat pomaga ohranjati enakomerno hitrost, kar zmanjšuje porabo goriva. Strokovnjaki opozarjajo, da je njegova uporaba najbolj učinkovita na ravnih cestah, medtem ko lahko na vzponih celo poveča porabo.

Kako z majhnimi spremembami do velikih prihrankov

Z upoštevanjem teh nasvetov lahko vozniki občutno zmanjšajo porabo goriva, hkrati pa podaljšajo življenjsko dobo svojega vozila. Največji učinek dosežemo s kombinacijo rednega vzdrževanja, umirjene vožnje in odstranjevanja nepotrebne teže iz avtomobila. Pametne navade za volanom se tako hitro pokažejo tudi v denarnici.

Razlagalnik

Vožnja v prostem teku (pogosto imenovana tudi 'ler') pomeni stanje, ko motor vozila deluje, medtem ko se vozilo ne premika. V tem stanju motor porablja gorivo zgolj za vzdrževanje osnovnih funkcij, kot so delovanje alternatorja, črpalke za vodo in klimatske naprave, vendar ne proizvaja nobene kinetične energije za premikanje. Ker avtomobil v prostem teku porablja gorivo brez kakršnegakoli napredka v poti, je to eden najbolj neučinkovitih načinov porabe energije, zato sodobna vozila pogosto vključujejo sistem 'start-stop', ki motor samodejno ugasne ob vsaki zaustavitvi.

Tempomat (angleško cruise control) je elektronski sistem v vozilu, ki samodejno vzdržuje nastavljeno hitrost vožnje, ne da bi moral voznik pritiskati na stopalko za plin. Sistem uporablja senzorje za nadzor hitrosti in prilagaja dovod goriva v motor, da ohrani konstantno hitrost. Njegova glavna prednost pri varčevanju je odprava nepotrebnih nihanj hitrosti, ki nastanejo zaradi nezavednega popuščanja ali pritiskanja na plin s strani voznika. Vendar pa na razgibanem terenu tempomat ni vedno najbolj varčen, saj lahko sistem vztraja pri vzdrževanju visoke hitrosti tudi med vzponom, medtem ko bi človeški voznik hitrost morda prilagodil za manjšo obremenitev motorja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
