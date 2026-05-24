10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar

Redno preverjanje tlaka v pnevmatikah

Neustrezen tlak v pnevmatikah poveča upor pri vožnji, kar vodi v večjo porabo goriva.Pravilno napolnjene pnevmatike lahko zmanjšajo porabo goriva tudi do pet odstotkov. Redno preverjanje tlaka je zato ena najpreprostejših in najcenejših oblik varčevanja.

Pravočasno vzdrževanje vozila

Strokovnjaki opozarjajo, da zamašeni filtri, obrabljene svečke in staro motorno olje povzročajo slabše izgorevanje goriva. To lahko poveča porabo tudi za nekaj odstotkov. Redni servisi zagotavljajo optimalno delovanje motorja in manjšo porabo.

Izogibanje delovanju motorja v prostem teku

Motor porablja gorivo tudi, ko vozilo stoji. Po priporočilih nemškega avtomobilskega kluba ADAC je smiselno motor ugasniti, če se ustavite za več kot minuto. To je posebej pomembno v mestni vožnji in pri daljšem čakanju.

Pametna uporaba klimatske naprave in ogrevanja

Klimatska naprava in ogrevanje lahko povečata porabo goriva za nekaj odstotkov. Po podatkih britanske avtomobilistične organizacije RAC je priporočljivo, da ju uporabljamo zmerno, predvsem pri krajših vožnjah. Na daljših relacijah naj delujeta z uravnoteženo močjo.

Kakovostne pnevmatike in vpliv na porabo

Kakovost pnevmatik vpliva na upor pri vožnji. Strokovnjaki poudarjajo, da energijsko učinkovite pnevmatike zmanjšujejo upor in posledično porabo goriva, čeprav so začetno dražje.

Odstranitev nepotrebne opreme z vozila

Krovni nosilci, strešni kovčki in dodatna oprema povečujejo zračni upor - to lahko poveča porabo goriva tudi do pet odstotkov. Prav tako dodatna teža v vozilu neposredno vpliva na večjo porabo.

Ne napolnite rezervoarja do vrha

Vsaka dodatna teža vpliva na porabo goriva. Na vsakih dodatnih petdeset kilogramov se poraba lahko poveča za približno en do dva odstotka. Zato strokovnjaki priporočajo, da vozilo ni po nepotrebnem obremenjeno, saj tudi poln rezervoar prispeva k večji teži.

Pravilni vrtljaji motorja

Vožnja v optimalnem območju vrtljajev omogoča najbolj učinkovito porabo goriva. Avtomobilski strokovnjaki svetujejo, da se pri dizelskih motorjih ohranja približno dva tisoč vrtljajev, pri bencinskih pa okoli dva tisoč petsto vrtljajev. Najbolj varčna je enakomerna vožnja med približno petinsedemdeset in devetdeset kilometri na uro.

Umirjena vožnja brez sunkovitih pospeškov

Agresivna vožnja z nenadnimi pospeški in zaviranji lahko poveča porabo goriva tudi do dvajset odstotkov. Po podatkih organizacije Energy Saving Trust je predvidevajoča vožnja ena najučinkovitejših metod za zmanjšanje stroškov goriva.

Pametna uporaba tempomata

Tempomat pomaga ohranjati enakomerno hitrost, kar zmanjšuje porabo goriva. Strokovnjaki opozarjajo, da je njegova uporaba najbolj učinkovita na ravnih cestah, medtem ko lahko na vzponih celo poveča porabo.

Kako z majhnimi spremembami do velikih prihrankov

Z upoštevanjem teh nasvetov lahko vozniki občutno zmanjšajo porabo goriva, hkrati pa podaljšajo življenjsko dobo svojega vozila. Največji učinek dosežemo s kombinacijo rednega vzdrževanja, umirjene vožnje in odstranjevanja nepotrebne teže iz avtomobila. Pametne navade za volanom se tako hitro pokažejo tudi v denarnici.

