Tako lahko sami naredite tekočino za vetrobransko steklo

Ste vedeli, da lahko tekočino za pranje vetrobranskega stekla pripravite kar sami doma? S samo tremi enostavnimi sestavinami lahko to zimo znatno prihranite, hkrati pa si zagotovite dobro vidljivost na cestah, kar je ključno za varno vožnjo v mrzlih mesecih.