Zabava
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
0
Zabava
45-letnica s telesom boginje
1
Novice
Princesa je iz dneva v dan slabše
0
Zabava
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
0
Arhiv člankov
Varni v prometu
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite voziloPoglejte, zakaj prižiga te lučke med vožnjo ne smete nikoli ignorirati!
0
Varni v prometu
So električni avti res nevarni za pešce?Ste se že vprašali, ali so tihi električni avtomobili nevarni? Odgovor vas bo presenetil. Raziskava iz Leedsa je pokazala, da električna vozila v resnici niso nič bolj nevarna za pešce kot klasični avtomobili. Pozornost pa preusmerjajo na drugo vrsto vozil ...
0
Varni v prometu
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?Kako varno kupiti rabljen avtomobil? Poglejte, na kaj morate biti pozorni pri preverjanju prevoženih kilometrov.
0
Visoki obrati
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?Rabljene avtomobilske preproge ne sodijo med komunalne odpadke. Odkrijte, kam jih pravilno odvreči, kako jih reciklirati in kreativno ponovno uporabiti.
0
Varni v prometu
Če ste mislili, da s tako vožnjo prihranite z gorivom, se motiteSe tudi vi vozite po klancu navzdol z avtomobilom v prostem teku, ker mislite, da tako prihranite z gorivom? Poglejte, zakaj je taka vožnja nevarna in neučinkovita.
0
Varni v prometu
Tako lahko sami naredite tekočino za vetrobransko stekloSte vedeli, da lahko tekočino za pranje vetrobranskega stekla pripravite kar sami doma? S samo tremi enostavnimi sestavinami lahko to zimo znatno prihranite, hkrati pa si zagotovite dobro vidljivost na cestah, kar je ključno za varno vožnjo v mrzlih mesecih.
1
Vesolje
V Rusiji se je zgodila huda nesrečaPo hudi nesreči na kozmodromu Bajkonur, kjer je padla 130-tonska vzdrževalna kabina, je Rusija ostala brez možnosti za izstrelitev novih misij na Mednarodno vesoljsko postajo.
7
Visoki obrati
Te znamke avtomobilov so najboljšePreverite lestvice najboljših in najslabših avtomobilsih znamk, ki jih je za leto 2026 pripravil Consumer Reports.
0
Odnosi
Ta lepotica greje posteljo svetovnemu prvaku formule 1Po osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka Formule 1 se je Lando Norris pred množico navijačev poljubljal s svojo izbranko. Poglejte, za kakšno lepotico se je ogrelo njegovo srce.
1
Varni v prometu
Zato avtomobila ne bi smeli voziti v bundiPoglejte, zakaj v avtomobilu za volanom ne smete nositi debelih zimskih jaken.
3
Visoki obrati
So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?Vas skrbi, ali električni avtomobili oddajajo nevarno sevanje? Nemška študija je analizirala več modelov. Spodaj izveste, kaj so ugotovili.
0