Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost

Zimska oprema od 15. novembra: kaj določa zakon?

V Sloveniji je uporaba predpisane zimske opreme obvezna od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta. Obveznost velja za motorna in priklopna vozila, poleg tega pa mora biti vozilo ustrezno opremljeno tudi zunaj tega obdobja, kadar nastopijo zimske razmere. Agencija za varnost prometa je v začetku novembra opozorila, da se na zimo ne smemo pripravljati šele takrat, ko to zahteva koledar. Prve nizke temperature, slana in poledica lahko voznike presenetijo že pred uradnim začetkom obdobja obvezne zimske opreme. Za osebna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kilogramov, sta predpisani dve možnosti: Štiri zimske pnevmatike z ustrezno oznako in najmanj tremi milimetri globokim profilom. Štiri letne pnevmatike z najmanj tremi milimetri globokim profilom ter ustrezno velike snežne verige oziroma enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozniki naj zato pred začetkom zimske sezone preverijo, katera možnost je primerna za njihovo vozilo in način vožnje.

icon-expand V Sloveniji je uporaba predpisane zimske opreme obvezna od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta. FOTO: Shutterstock

Tri milimetre je zakonski minimum, štiri pa priporočilo

Prav globina profila je podrobnost, ki jo številni vozniki spregledajo. Zimske pnevmatike namreč niso primerne samo zato, ker imajo oznako M+S ali simbol snežinke. Njihovi glavni kanali dezena morajo biti globoki najmanj tri milimetre. Če je profil plitvejši, se pnevmatika po predpisih ne šteje več za ustrezno zimsko pnevmatiko. Toda pri tem je pomembna še ena razlika. AMZS voznikom za varnejšo vožnjo v zimskih razmerah priporoča najmanj štiri milimetre profila. Zakonski minimum namreč še ne pomeni, da bo pnevmatika v vseh okoliščinah zagotavljala optimalen oprijem. Z obrabo se zmanjšuje sposobnost pnevmatike za odvajanje vode in snežne brozge, kar je posebej pomembno na mokrih in zasneženih cestah. Zato se ne splača čakati, da profil doseže zakonsko mejo. Globino lahko preverite pri vulkanizerju ali z merilnikom globine profila. Posebej pozorni bodite tudi na neenakomerno obrabo, saj je lahko ta znak nepravilnega tlaka ali težav s podvozjem.

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Snežne verige so obvezne v določenih primerih

Vozniki, ki se odločijo za vožnjo z letnimi pnevmatikami, morajo imeti v vozilu ustrezne snežne verige oziroma enakovredne pripomočke za pogonska kolesa. Vendar to ne pomeni, da lahko z njimi vozimo kadar koli in kjer koli. Snežne verige je treba namestiti, ko so za to izpolnjeni predpisani pogoji. Po pojasnilih Policije je to takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatike med vožnjo ne pridejo v stik s površino ceste, za njimi pa ostaja snežna sled. Posebna pravila veljajo tudi za vozila s štirikolesnim pogonom. Pri stalnem štirikolesnem pogonu morajo biti verige najmanj za eno os, pri priklopljivem pogonu pa za stalno vklopljeno os. Tudi vozniki, ki imajo zimske pnevmatike, naj razmislijo o tem, da bi v prtljažniku imeli primerne verige. Na gorskih cestah in ob močnem sneženju so lahko zelo koristne.

icon-expand Snežne verige so obvezne v določenih primerih. FOTO: Shutterstock

Na Obali veljajo nekoliko drugačna pravila

Slovenija ima tudi izjemo za priobalno območje. Tam se kot predpisana zimska oprema štejejo tudi letne pnevmatike z najmanj tremi milimetri globokim profilom. Priobalno območje ni omejeno zgolj na neposredno bližino morja. Njegove meje so določene s predpisi in vključujejo območje ob Jadranskem morju, omejeno z državnima mejama z Italijo in Hrvaško ter določenimi cestnimi odseki pri Ospu, Črnem Kalu, Averu in Gračišču. Pomembno pa je, da morajo imeti tudi vozila, ki uporabljajo to izjemo, v zimskih razmerah na pogonskih kolesih ustrezno nameščene snežne verige oziroma enakovredne pripomočke. Izjema torej ne pomeni, da lahko vozniki v zimskih razmerah brezskrbno vozijo z letnimi pnevmatikami brez dodatne opreme.

Kolikšna je kazen za vožnjo brez zimske opreme?

Predpisana zimska oprema ni zgolj priporočilo. Policisti bodo tudi letos preverjali, ali so vozila ustrezno pripravljena na zimske razmere. Po pojasnilih Policije voznika, ki nima predpisane zimske opreme, čaka globa 40 evrov. Strožje posledice so predvidene, če voznik zaradi neustrezne opreme obtiči na cesti in ovira ali onemogoča promet. V takšnem primeru znaša globa 500 evrov, voznik pa prejme tudi pet kazenskih točk. Pozabiti ne smemo niti na sneg in led na avtomobilu. Pred začetkom vožnje je treba z vozila odstraniti sneg, led, vodo in druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti ali med vožnjo padale z avtomobila. Stekla in vzvratna ogledala morajo biti očiščena, da je zagotovljena normalna vidljivost. Za neupoštevanje te obveznosti je predpisana globa 200 evrov.

icon-expand Pred zimo preverite tudi akumulator, zavore in brisalce. FOTO: Shutterstock

Pred zimo preverite tudi akumulator, zavore in brisalce

Menjava pnevmatik naj ne bo edina naloga pred zimo. Nizke temperature so velika obremenitev za akumulator, zato je smiselno preveriti njegovo stanje, predvsem če je že starejši ali je avtomobil v zadnjem času težje vžigal. Tako se svetuje tudi pregled zavor, svetil, brisalcev in tekočine za pranje stekel. Pomembno je, da uporabljamo zimsko tekočino, ki pri nizkih temperaturah ne zmrzne. Preverite še tlak v pnevmatikah, saj se ta ob nižjih temperaturah spreminja. Ne pozabite niti na rezervno opremo in strgalo za led. Predvsem pa ne čakajte na prvi sneg. Takrat so vulkanizerske delavnice pogosto najbolj zasedene, razmere na cestah pa lahko postanejo zahtevne že v nekaj urah. Zimska oprema je zakonska obveznost, dobro pripravljeno vozilo pa predvsem vprašanje varnosti. Tri milimetre profila je dovolj za izpolnjevanje predpisa, vendar je pri zimskih vožnjah smiselno imeti še nekaj rezerve. Navsezadnje je nekaj dodatnih milimetrov lahko pomembnejših, kot si predstavljamo.

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