Zato avtomobila ne bi smeli voziti v bundi

Študija Nemškega avtomobilskega kluba (ADAC) je pokazala, da lahko vožnja v debelih zimskih jaknah resno ogrozi varnost potnikov – tako odraslih kot otrok. Čeprav je uporaba varnostnega pasu obvezna in dokazano preprečuje hude poškodbe, se njegova funkcionalnost ob debelih oblačilih bistveno zmanjša. ADAC je izvedel test trčenja pri hitrosti 16 km/h, kar ustreza povprečnemu naletu vozila v zadnji del avtomobila. Rezultati so pokazali, da se zaradi zimskih oblačil pasovi premaknejo in niso nameščeni neposredno ob telesu. "Spodnji del pasu ni pritrjen na predelu bokov, ampak nekoliko višje, kar lahko povzroči poškodbe jeter, vranice in drugih notranjih organov," opozarjajo strokovnjaki.

Odrasli potniki

Če je le mogoče, se izogibajte vožnji v debelih zimskih jaknah. Pas mora biti tesno ob telesu, saj le tako zagotavlja optimalno zaščito. Jakna med telesom in pasom ustvari zračno blazino, ki ob trčenju poveča premik telesa in s tem tveganje za poškodbe.

Otroci v avtosedežih

Posebej nevarno je, če so otroci v avtosedežih pripeti v debelih zimskih oblačilih. Čeprav starši pogosto mislijo, da s tem poskrbijo za toploto, se pasovi v takih primerih ne morejo dovolj zategniti. "V primeru trčenja se bo otrokovo telo preveč premaknilo in povečalo se bo tveganje za hude poškodbe. Možno je celo, da otrok zdrsne iz jakne in udari v sedež pred seboj," opozarja ADAC. Namesto debele jakne strokovnjaki priporočajo, da otroka v avtu pokrijete z odejo ali uporabite drugo obliko ogrevanja, dokler se vozilo ne segreje. Pomembno je, da so pasovi čim bližje telesu in pravilno pripeti.

