Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Moški vozi avtomobil v bundi
Varni v prometu

Zato avtomobila ne bi smeli voziti v bundi

E.R.
08. 12. 2025 03.00
3

Poglejte, zakaj v avtomobilu za volanom ne smete nositi debelih zimskih jaken.

Študija Nemškega avtomobilskega kluba (ADAC) je pokazala, da lahko vožnja v debelih zimskih jaknah resno ogrozi varnost potnikov – tako odraslih kot otrok. Čeprav je uporaba varnostnega pasu obvezna in dokazano preprečuje hude poškodbe, se njegova funkcionalnost ob debelih oblačilih bistveno zmanjša.

ADAC je izvedel test trčenja pri hitrosti 16 km/h, kar ustreza povprečnemu naletu vozila v zadnji del avtomobila. Rezultati so pokazali, da se zaradi zimskih oblačil pasovi premaknejo in niso nameščeni neposredno ob telesu. "Spodnji del pasu ni pritrjen na predelu bokov, ampak nekoliko višje, kar lahko povzroči poškodbe jeter, vranice in drugih notranjih organov," opozarjajo strokovnjaki.

Moški vozi avtomobil v bundi
Moški vozi avtomobil v bundi FOTO: Shutterstock

Odrasli potniki

Če je le mogoče, se izogibajte vožnji v debelih zimskih jaknah. Pas mora biti tesno ob telesu, saj le tako zagotavlja optimalno zaščito. Jakna med telesom in pasom ustvari zračno blazino, ki ob trčenju poveča premik telesa in s tem tveganje za poškodbe.

V tej državi je prepovedano voziti avto v zimski jakni ali plašču
Preberi še
V tej državi je prepovedano voziti avto v zimski jakni ali plašču

Otroci v avtosedežih

Posebej nevarno je, če so otroci v avtosedežih pripeti v debelih zimskih oblačilih. Čeprav starši pogosto mislijo, da s tem poskrbijo za toploto, se pasovi v takih primerih ne morejo dovolj zategniti.

"V primeru trčenja se bo otrokovo telo preveč premaknilo in povečalo se bo tveganje za hude poškodbe. Možno je celo, da otrok zdrsne iz jakne in udari v sedež pred seboj," opozarja ADAC.

Namesto debele jakne strokovnjaki priporočajo, da otroka v avtu pokrijete z odejo ali uporabite drugo obliko ogrevanja, dokler se vozilo ne segreje. Pomembno je, da so pasovi čim bližje telesu in pravilno pripeti.

Ali veste, čemu služi ta del varnostnega pasu?
Preberi še
Ali veste, čemu služi ta del varnostnega pasu?
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: ADAC & kurir.rs

avto avtomobil vozilo varnost varna vožnja zima bunda zimska oblačila varnost v prometu zimske jakne v avtu ADAC test varnostni pasovi poškodbe pri trku
Visoki obrati

Te znamke avtomobilov so najboljše

Visoki obrati

So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

SORODNI ČLANKI
So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

Dizel izgublja bitko: hibridi in električna vozila prevzemajo evropske ceste

Dizel izgublja bitko: hibridi in električna vozila prevzemajo evropske ceste

Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje

Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje

Leglo bakterij in virusov: To so najbolj umazani deli v taksiju

Leglo bakterij in virusov: To so najbolj umazani deli v taksiju

Tako boste vetrobransko steklo odrosili hitreje kot kdajkoli prej

Tako boste vetrobransko steklo odrosili hitreje kot kdajkoli prej

Kako podaljšati življenjsko dobo baterije električnega vozila?

Kako podaljšati življenjsko dobo baterije električnega vozila?

Novi Volvo EX60: Cenovno ugodnejši, zmogljivejši in z daljšim dosegom

Novi Volvo EX60: Cenovno ugodnejši, zmogljivejši in z daljšim dosegom

Okvara alternatorja: Ključni znaki, ki jih ne smete spregledati

Okvara alternatorja: Ključni znaki, ki jih ne smete spregledati

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22 11. 12. 2025 12.17
0 0
Se vidi da na svetu prevladujejo meglomesarji in lenuhi ker samo oni izumljajo bolane zadeve!
ODGOVORI
periot22 11. 12. 2025 12.14
0 0
Mene zanima kako ženske vozijo o bulerjih z debelimi podplati
ODGOVORI
Rock8 08. 12. 2025 12.13
0 0
Avta ne smem na mestu ogrevat zarad okolja,bunde ne smem met oblečene,torej?
ODGOVORI
novice
Golob: največ korupcije v zdravstvu, odpuščenih več deset ljudi
Golob: največ korupcije v zdravstvu, odpuščenih več deset ljudi
šport
Nora tekma na Old Traffordu: vrnitev Šeška, osem golov in miroljubni remi
Nora tekma na Old Traffordu: vrnitev Šeška, osem golov in miroljubni remi
pop 30
Za nami je posebna, 10.958. dnevnoinformativna oddaja 24UR
Za nami je posebna, 10.958. dnevnoinformativna oddaja 24UR
tv oddaje
Patricija in Dejan sta stkala najbolj romantično zgodbo te sezone Ljubezni po domače
Patricija in Dejan sta stkala najbolj romantično zgodbo te sezone Ljubezni po domače
Vizita.si
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Okusno.je
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Zadovoljna.si
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
Moskisvet.com
Pred vsemi se je podelal v hlače
Pred vsemi se je podelal v hlače
Bibaleze.si
Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre
Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre
Cekin.si
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Dominvrt.si
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Cekin.si
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356