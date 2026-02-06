Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke

Ni hujšega kot jutranje presenečenje, ko obrnete ključ, namesto zagona motorja pa zaslišite le počasen klik. Akumulator je prazen – in če niste pustili prižganih luči, je zelo verjetno, da imate v vozilu skrite porabnike električne energije, opozarja Index.hr. Sodobni avtomobili so polni elektronike, ki deluje tudi takrat, ko je vozilo ugasnjeno. Večina sistemov se po nekaj minutah preklopi v stanje mirovanja, a če le ena krmilna enota ostane aktivna, se akumulator začne počasi prazniti. Rezultat je pogosto jutranji boj z zagonom ali komaj slišen poskus obračanja zaganjalnika.

Zakaj se akumulator prazni, ko je avto ugasnjen?

Vozila imajo številne komponente, ki lahko nevede porabljajo energijo. Čeprav je poraba posamezne naprave majhna, se lahko čez noč ali v nekaj dneh nabere dovolj, da akumulator oslabi.

Nepravilna električna napeljava

Eden najpogostejših razlogov so skriti električni tokokrogi, ki ostanejo aktivni. To je lahko: zataknjen kontakt v vratih ali predalu za rokavice, žarnica, ki ostane prižgana, okvarjen rele, ki ne prekine napajanja. Takšne napake so pogosto neopazne, a lahko povzročijo stalno porabo.

Napake senzorjev in programske opreme

Elektronske enote, ki se ne izklopijo pravilno, so pogost vir težav. Med najpogostejšimi krivci so: moduli za udobje (pomik stekel, centralno zaklepanje), notranji senzorji, informacijsko-razvedrilni sistemi, ki ostanejo aktivni, ogrevanje mirujočega vozila, ki deluje predolgo. Če se katera od teh enot ne preklopi v stanje pripravljenosti, akumulator počasi izgublja energijo.

Dodatna oprema in naknadno vgrajene naprave

Kamere, alarmi, sledilne naprave in druge dodatne elektronske naprave lahko povzročijo stalno porabo, če niso pravilno priključene. Če so vezane na stalni plus, lahko akumulator praznijo tudi takrat, ko avto stoji več dni.

Stara ali iztrošena baterija

Včasih je težava preprosto v akumulatorju. S starostjo se njegova kapaciteta zmanjšuje, poveča pa se samopraznjenje. Tak akumulator lahko odpove tudi brez skritih porabnikov.

Kako odkriti skrite porabnike?

Iskanje vzroka zahteva nekaj potrpežljivosti in osnovno orodje, kot sta multimeter ali ampermetrske klešče. Postopek poteka v več korakih: Najprej je treba izklopiti kontakt in počakati približno 20–30 minut, da se vse enote preklopijo v stanje pripravljenosti. Nato se izmeri tok, ki ga vozilo porablja v mirovanju. Normalna vrednost je do 50 miliamperov. Če je višja, je v vozilu aktiven skriti porabnik. Najbolj zanesljiv način iskanja je preverjanje varovalk. Varovalke se odstranjujejo ena za drugo, pri tem pa se spremlja padec toka. Ko se vrednost občutno zmanjša, je težava v tokokrogu, ki ga ta varovalka napaja. Nato je treba preveriti, katere naprave so vezane na ta tokokrog, kar je običajno zapisano v priročniku vozila. Ko je okvarjena komponenta odkrita, jo je treba popraviti ali zamenjati. Če težave ni mogoče najti, je priporočljivo preveriti stanje akumulatorja v servisu.

Kako preprečiti praznjenje akumulatorja?

Skriti porabniki so pogosto posledica naknadno vgrajene opreme. Najboljša rešitev je, da se takšne naprave priključijo prek kontakta za vžig, da se napajanje prekine, ko je vozilo ugasnjeno. Pomagajo tudi naprave z avtomatskim izklopom pri nizki napetosti. Včasih je vzrok tudi programska napaka, zato je smiselno preveriti, ali so za vaš model vozila na voljo posodobitve programske opreme. Pomembno je vedeti, da dolgotrajno delovanje akumulatorja pri nizki napetosti skrajša njegovo življenjsko dobo. Redno polnjenje in pravočasno odkrivanje težav lahko preprečita neprijetna jutra in draga popravila.

