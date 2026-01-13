Moskisvet.com
Varni v prometu

Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?

E.R.
13. 01. 2026 04.00
1

Ročna zavora lahko zaradi nizkih temperatur pozimi hitro zmrzne, kar predstavlja nevšečnost in potencialno nevarnost. Poglejte, zakaj pride do zaleditve zavornega sistema in kako varno sprostiti blokirana kolesa. Izognite se nevarnim metodam in raje uporabite preverjene nasvete za odpravo težave.

Ko temperature padejo globoko pod ničlo, se številni vozniki srečajo z neprijetno težavo – zmrznjeno ročno zavoro, opozarja Revija HAK. Ker večina avtomobilov stoji na prostem, so izpostavljeni snegu, vlagi in mrazu, kar lahko povzroči, da zavorni mehanizem dobesedno zaledeni.

Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne?

Zimski mraz lahko vpliva na več delov zavornega sistema. Najpogosteje zaledeni:

kabel ročne zavore,

mehanizem, ki drži kolesa,

stik med zavorno oblogo in diskom ali bobnom.

Ko se to zgodi, voznik ob spustu ročne zavore občuti, da ročica nenadoma popusti brez običajnega upora. To je jasen znak, da je nekaj narobe.

Eden od mehanikov je opisal težavo takole:

"Če ročica pade brez napetosti, je velika verjetnost, da je del sistema zmrznil."

Kako varno sprostiti zmrznjeno ročno zavoro?

Najpomembnejše pravilo je, da ukrepate počasi in previdno, saj lahko napačen pristop poškoduje zavorni sistem.

1. Avto premikajte za nekaj centimetrov

Vozilo nežno premaknite naprej in nazaj – res počasi.

Cilj je, da se led postopoma odlepi, ne da bi pri tem obremenili zavorne komponente.

2. Uporabite topel zrak

Če se zavora ne sprosti, lahko pomaga sušilnik za lase.

Usmerite topel zrak v kolesa, kjer je zavora zablokirana (najpogosteje zadnja kolesa).

Po besedah strokovnjakov je to povsem dovolj:

"Topel zrak iz sušilnika je varen in učinkovit način za odmrzovanje zavor."

3. Česa nikoli ne smete početi?

Uporaba plinskih gorilnikov ali drugih odprtih virov ognja je izjemno nevarna.

Visoke temperature lahko poškodujejo:

zavorne cevi,

gumijaste dele,

lak vozila.

Strokovnjaki opozarjajo:

"Gorilniki niso rešitev – lahko povzročijo več škode kot koristi."

Kako se izogniti težavam v prihodnje?

Če je mogoče, avto parkirajte v zavetju ali garaži.

Če to ni izvedljivo, pa lahko pomaga:

izogibanje uporabi ročne zavore v ekstremnem mrazu (pri avtomatikih),

redno vzdrževanje zavornega sistema,

sušenje zavor po vožnji v snegu ali lužah.

Vir: Revija HAK

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
