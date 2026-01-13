Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?

Ko temperature padejo globoko pod ničlo, se številni vozniki srečajo z neprijetno težavo – zmrznjeno ročno zavoro, opozarja Revija HAK. Ker večina avtomobilov stoji na prostem, so izpostavljeni snegu, vlagi in mrazu, kar lahko povzroči, da zavorni mehanizem dobesedno zaledeni.

Zimski mraz lahko vpliva na več delov zavornega sistema. Najpogosteje zaledeni:

kabel ročne zavore,

mehanizem, ki drži kolesa,

stik med zavorno oblogo in diskom ali bobnom.

Ko se to zgodi, voznik ob spustu ročne zavore občuti, da ročica nenadoma popusti brez običajnega upora. To je jasen znak, da je nekaj narobe.

Eden od mehanikov je opisal težavo takole:

"Če ročica pade brez napetosti, je velika verjetnost, da je del sistema zmrznil."