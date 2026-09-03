Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko

Na videz neškodljivi gibi, ki jih naredimo za volanom, imajo lahko ogromne posledice. Eden od teh gibov, ki ga večina voznikov naredi samodejno, je, da vrata, ko parkiramo ob robu ceste, odpremo z levo roko. Čeprav se morda zdi povsem neškodljivo, je ta navada lahko izjemno nevarna – zlasti za kolesarje in motoriste.

icon-expand Morda se vam odpiranje vrat z levo roko zdi neškodljivo, a gre za izjemno nevarno nevado. FOTO: Shutterstock

Zakaj je odpiranje vrat z levo roko tvegano?

Ko odpremo vrata avtomobila z levo roko, naše telo ostane v istem položaju, naš pogled pa je usmerjen naprej. To znatno zmanjša vidno polje področja za nami in poveča tveganje, da ne opazimo kolesarja, motorista ali vozila, ki se nam približuje od zadaj. Voznik lahko v sekundi nepazljivosti odpre vrata ravno takrat, ko nekdo prehiteva avto – kar lahko privede do resne nesreče in celo smrtnega izida.

icon-expand Odpiranje vrat z levo roko lahko privede do nesreče s smrtnim izidom. FOTO: Shutterstock

Rešitev? Odprite vrata z desno roko

Če vrata odprete z desno roko, se bo vaše telo samodejno obrnilo nazaj, glava pa se bo nagonsko obrnila proti cesti za vozilom. To znatno poveča vidljivost in možnost, da pravočasno opazite udeležence v prometu, ki se vam približujejo od zadaj. Ta preprosta poteza lahko: - prepreči trčenje s kolesarjem ali motoristom, - prepreči poškodbe vašega avtomobila, - prepreči poškodbe vas ali vaših sopotnikov.

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Nizozemci so to tehniko uporabili prvi

Ta navada, znana kot "nizozemski prijem", se pogosto uporablja na Nizozemskem, v državi z razvito kolesarsko kulturo. Tam voznike že desetletja učijo odpirati vrata z desno roko – zaradi varnostnih razlogov. Tehnika je tako uspešna, da je postala del usposabljanja voznikov in kampanj po vsem svetu.

Sekunda, ki lahko reši življenje

Kolesar ne more vedeti, kdaj boste odprli vrata, tako kot vi ne morete predvideti, ali se vam kdo približuje. Zato se naslednjič, ko boste parkirali ob robniku, spomnite nizozemskega prijema – in odprite vrata z desno roko. Sekunda, ki lahko reši življenje.

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