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Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko

Moškisvet.com
03. 09. 2026 02.30
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Odpiranje vrat z desno roko je znano kot "nizozemski prijem". Preverite, kako vam lahko ta majhen gib reši življenje.

Na videz neškodljivi gibi, ki jih naredimo za volanom, imajo lahko ogromne posledice. Eden od teh gibov, ki ga večina voznikov naredi samodejno, je, da vrata, ko parkiramo ob robu ceste, odpremo z levo roko. Čeprav se morda zdi povsem neškodljivo, je ta navada lahko izjemno nevarna – zlasti za kolesarje in motoriste.

Morda se vam odpiranje vrat z levo roko zdi neškodljivo, a gre za izjemno nevarno nevado.
Morda se vam odpiranje vrat z levo roko zdi neškodljivo, a gre za izjemno nevarno nevado. FOTO: Shutterstock

Zakaj je odpiranje vrat z levo roko tvegano?

Ko odpremo vrata avtomobila z levo roko, naše telo ostane v istem položaju, naš pogled pa je usmerjen naprej. To znatno zmanjša vidno polje področja za nami in poveča tveganje, da ne opazimo kolesarja, motorista ali vozila, ki se nam približuje od zadaj.

Voznik lahko v sekundi nepazljivosti odpre vrata ravno takrat, ko nekdo prehiteva avto – kar lahko privede do resne nesreče in celo smrtnega izida.

Odpiranje vrat z levo roko lahko privede do nesreče s smrtnim izidom.
Odpiranje vrat z levo roko lahko privede do nesreče s smrtnim izidom. FOTO: Shutterstock

Rešitev? Odprite vrata z desno roko

Če vrata odprete z desno roko, se bo vaše telo samodejno obrnilo nazaj, glava pa se bo nagonsko obrnila proti cesti za vozilom. To znatno poveča vidljivost in možnost, da pravočasno opazite udeležence v prometu, ki se vam približujejo od zadaj.

Ta preprosta poteza lahko:

- prepreči trčenje s kolesarjem ali motoristom,

- prepreči poškodbe vašega avtomobila,

- prepreči poškodbe vas ali vaših sopotnikov.

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Nizozemci so to tehniko uporabili prvi

Ta navada, znana kot "nizozemski prijem", se pogosto uporablja na Nizozemskem, v državi z razvito kolesarsko kulturo. Tam voznike že desetletja učijo odpirati vrata z desno roko – zaradi varnostnih razlogov.

Tehnika je tako uspešna, da je postala del usposabljanja voznikov in kampanj po vsem svetu.

Sekunda, ki lahko reši življenje

Kolesar ne more vedeti, kdaj boste odprli vrata, tako kot vi ne morete predvideti, ali se vam kdo približuje. Zato se naslednjič, ko boste parkirali ob robniku, spomnite nizozemskega prijema – in odprite vrata z desno roko. Sekunda, ki lahko reši življenje.

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Vir: Kurir.rs

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KOMENTARJI (8)

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
robica03 11. 07. 2025 13.54
1 0
Le zakaj so ogledala?
ODGOVORI
odpisani zasedli vlado 10. 07. 2025 20.34
2 0
Vrata sem vedno odpiral z levo roko in jih bom tudi še naprej,ker večje blesarije nisem slišal kot je ta.Kolesar naj se vozi po poti za kolesarje ali pa se ustrezno ogne avtomobilo na cesti.Če se mi zaleti v vrata bo deležen še dodatne discipline z moje strani torej z rokami in nogami.
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Tomaž Hacin 09. 07. 2025 16.20
4 0
Pri nas moramo prvo kolesarje izobraziti, da bodo vedeli če obstaja kolesarska steza naj se vozijo tam, ne pa po cesti dva v štric.
ODGOVORI
Gonilnik 09. 07. 2025 16.06
2 0
Velja za vsa 4 vrata! :)
ODGOVORI
Pikaa1234 08. 07. 2025 15.26
4 1
Zivim ze leta na Nizozemskem pa to prvic slisim, niti ne poznam nikogar ki bi to dejansko upprabljal. To je spet kr neki. Vsi normalno uprabljamo ogledala in navadno tudi ne odpres vrat z vso hitrostjo...nevem no od kje vam ta info.
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?rnogled 08. 07. 2025 12.21
4 0
Zakaj pa ima avtomobil zunanje retrovizorje? Menda zato, da pogledaš kako je stanje za tabo, preden odpreš vrata. Odpiranje z desno roko, je kot bi šel z desno roko v levi žep.
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GretamUhan 07. 07. 2025 21.23
3 2
Ta prijem še dodatno poslabšuje stanje prenaseljenosti tega planeta. Prosim ne počnite tega. Naravna selekcija naj poskrbi za nespretne kolesarje da nam ne bodo svinjali vira genov za prehod na Mars.
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ložjemož 07. 07. 2025 13.00
7 1
Ko sem na sovoznikovi strani, tudi jaz odprem vrata z desno roko.
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