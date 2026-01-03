To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu

Zima prinaša spolzke ceste in nepričakovane situacije, ki lahko presenetijo še tako izkušenega voznika. Čeprav večina prisega na sol in pesek, obstaja preprostejša, cenejša in okolju prijaznejša rešitev – soda bikarbona. Kot pravijo vozniki, ki so jo že preizkusili, je lahko pravi skrivni adut v zimskih razmerah.

Če se avto zatakne na snegu ali ledu, je trik preprost: potresite nekaj sode bikarbone pred pogonska kolesa. Soda poveča trenje med pnevmatiko in spolzko površino, kar omogoči dovolj oprijema, da se vozilo premakne, pojasnjujejo izkušeni vozniki.

Pesek in sol sta klasična izbira, a imata slabosti – sol je agresivna in lahko poškoduje barvo ter okolje, pesek pa je nepraktičen za prenašanje. Soda bikarbona je manj abrazivna, okolju prijazna in jo lahko hranite v majhni škatlici pod sedežem ali v prtljažniku.

Soda bikarbona je vsestranska:

Nevtralizacija vonjav: če se v avtu pojavi zatohel vonj ali se kaj polije, potresite sodo po sedežih ali preprogah, pustite delovati nekaj ur in posesajte. Avto bo znova svež, brez uporabe kemikalij.

Zamrznjene ključavnice: v nujnih primerih lahko iz sode in vode pripravite pasto ter jo nanesete na ključavnico. Ne bo se odmrznila takoj, a lahko olajša odklepanje.