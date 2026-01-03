Moskisvet.com
soda bikarbona
Varni v prometu

To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu

E.R.
03. 01. 2026 02.00
1

Gre za poceni trik, ki vam lahko pozimi prihrani veliko živcev.

Zakaj je pozimi koristno imeti sodo v avtu?

Zima prinaša spolzke ceste in nepričakovane situacije, ki lahko presenetijo še tako izkušenega voznika. Čeprav večina prisega na sol in pesek, obstaja preprostejša, cenejša in okolju prijaznejša rešitev – soda bikarbona. Kot pravijo vozniki, ki so jo že preizkusili, je lahko pravi skrivni adut v zimskih razmerah.

Kako soda bikarbona pomaga na snegu in ledu?

Če se avto zatakne na snegu ali ledu, je trik preprost: potresite nekaj sode bikarbone pred pogonska kolesa. Soda poveča trenje med pnevmatiko in spolzko površino, kar omogoči dovolj oprijema, da se vozilo premakne, pojasnjujejo izkušeni vozniki.

Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
Preberi še
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati

Prednosti sode pred soljo in peskom

Pesek in sol sta klasična izbira, a imata slabosti – sol je agresivna in lahko poškoduje barvo ter okolje, pesek pa je nepraktičen za prenašanje. Soda bikarbona je manj abrazivna, okolju prijazna in jo lahko hranite v majhni škatlici pod sedežem ali v prtljažniku.

Več kot le pomoč na cesti

Soda bikarbona je vsestranska:

Nevtralizacija vonjav: če se v avtu pojavi zatohel vonj ali se kaj polije, potresite sodo po sedežih ali preprogah, pustite delovati nekaj ur in posesajte. Avto bo znova svež, brez uporabe kemikalij.

Zamrznjene ključavnice: v nujnih primerih lahko iz sode in vode pripravite pasto ter jo nanesete na ključavnico. Ne bo se odmrznila takoj, a lahko olajša odklepanje.

Praktični nasveti

Vedno imejte v avtu tesno zaprto škatlico sode bikarbone.

Uporabljajte jo varčno – pest ali dve zadostuje.

Za posipanje po cesti uporabite rokavice.

Soda bikarbona je varna za pnevmatike in ne poškoduje površin.

Vir: kurir.rs

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
?rni Ov?ar 03. 01. 2026 19.29
0 0
Jaz mam kar vrečo soli v avtu ziher je ziher.
