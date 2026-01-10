Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?

Zima na cestah vsako leto prinese razmere, ki lahko tudi izkušenim voznikom povzročijo težave, piše revija HAK. Snežna odeja, poledenela vozišča in nizke temperature močno vplivajo na oprijem pnevmatik ter posledično na dolžino zavorne poti. Strokovnjaki opozarjajo, da se prav v tem času tveganje za nesreče občutno poveča, zato je prilagojena vožnja ključnega pomena.

Ko je cesta prekrita s snegom, se zavorna pot lahko poveča tudi do štirikrat v primerjavi s suhim asfaltom. Če vozilo pri hitrosti 50 km/h na suhi podlagi potrebuje približno 25 metrov, se ta razdalja na zasneženi cesti lahko podaljša na okoli 100 metrov. Na poledeneli podlagi pa se razmere še dodatno zaostrijo – pri isti hitrosti se lahko zaustavna pot raztegne tudi do 265 metrov. To pomeni, da vozilo na ledu potrebuje več kot desetkrat več prostora, da se popolnoma ustavi.

K daljši zavorni poti prispevajo tudi slabo ohranjene pnevmatike ali obrabljeni zavorni diski. Kot poudarjajo prometni strokovnjaki, je tehnično brezhibno vozilo pozimi še pomembnejše kot v toplejših mesecih. Vozniki bi morali redno preverjati stanje gum, saj že nekaj milimetrov premalo profila lahko pomeni bistveno slabši oprijem.