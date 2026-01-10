Moskisvet.com
Varni v prometu

Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?

E.R.
10. 01. 2026 03.00
1

Pozor, vozniki! Snežene in poledenjele ceste pomenijo bistveno daljše zavorne poti. Izvedite, koliko več prostora potrebujete za varno ustavljanje in zakaj je tehnično brezhibno vozilo ključnega pomena.

Zima na cestah vsako leto prinese razmere, ki lahko tudi izkušenim voznikom povzročijo težave, piše revija HAK. Snežna odeja, poledenela vozišča in nizke temperature močno vplivajo na oprijem pnevmatik ter posledično na dolžino zavorne poti. Strokovnjaki opozarjajo, da se prav v tem času tveganje za nesreče občutno poveča, zato je prilagojena vožnja ključnega pomena.

Ko je cesta prekrita s snegom, se zavorna pot lahko poveča tudi do štirikrat v primerjavi s suhim asfaltom. Če vozilo pri hitrosti 50 km/h na suhi podlagi potrebuje približno 25 metrov, se ta razdalja na zasneženi cesti lahko podaljša na okoli 100 metrov. Na poledeneli podlagi pa se razmere še dodatno zaostrijo – pri isti hitrosti se lahko zaustavna pot raztegne tudi do 265 metrov. To pomeni, da vozilo na ledu potrebuje več kot desetkrat več prostora, da se popolnoma ustavi.

K daljši zavorni poti prispevajo tudi slabo ohranjene pnevmatike ali obrabljeni zavorni diski. Kot poudarjajo prometni strokovnjaki, je tehnično brezhibno vozilo pozimi še pomembnejše kot v toplejših mesecih. Vozniki bi morali redno preverjati stanje gum, saj že nekaj milimetrov premalo profila lahko pomeni bistveno slabši oprijem.

Eno najpomembnejših pravil varne vožnje v zimskih razmerah je ohranjanje zadostne varnostne razdalje. Več prostora med vozili omogoča več časa za reakcijo, kar je na spolzkih cestah ključnega pomena. Mostovi, klanci, podvozi in gozdni odseki so pozimi še posebej nevarni, saj se tam led pogosto zadrži dlje kot drugje. Vozniki bi morali na teh mestih voziti še bolj previdno in zmanjšati hitrost.

Zimske razmere zahtevajo več pozornosti, manj naglih manevrov in predvsem razumevanje, da se fizikalni zakoni na spolzki cesti ne spremenijo – le postanejo bolj neizprosni. Prilagojena vožnja, dobro vzdrževano vozilo in ustrezna varnostna razdalja so zato najboljša zaščita pred nesrečami v hladnih mesecih.

Vir: Revija HAK

Prelepa Soča 10. 01. 2026 17.29
0 0
Starejši to vemo, ker smo 50+ let vozili v snegu, mularija 30+ pa pojma nima.
