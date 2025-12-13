Moskisvet.com
vožnja po klancu navzdol
Varni v prometu

Če ste mislili, da s tako vožnjo prihranite z gorivom, se motite

E.R.
13. 12. 2025 04.00
0

Se tudi vi vozite po klancu navzdol z avtomobilom v prostem teku, ker mislite, da tako prihranite z gorivom? Poglejte, zakaj je taka vožnja nevarna in neučinkovita.

Stara navada, ki ne prinaša prihrankov

Ob naraščajočih cenah goriva številni vozniki iščejo načine, kako zmanjšati porabo. Ena od razširjenih praks je spust po klancu z menjalnikom v nevtralnem položaju. Na prvi pogled se zdi logično – gravitacija opravlja delo, motor pa naj bi porabil manj goriva. Toda resnica je povsem drugačna: vožnja v prostem teku ne prinaša prihrankov, hkrati pa povečuje tveganje za okvare in nesreče, opozarjajo na Index.hr.

Poraba goriva v sodobnih avtomobilih

Pri novejših vozilih z elektronskim vbrizgavanjem goriva računalnik ob spustu in sproščenem plinu popolnoma prekine dovod goriva. Motor se vrti zaradi koles, kar pomeni, da je poraba goriva v tem trenutku nič. Če pa vozite v prostem teku, mora motor kljub temu delovati na minimalnih vrtljajih, kar zahteva stalno dovajanje goriva. Rezultat: večja poraba, kot če bi vozili v prestavi.

Preberi še
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje

Posledice za vozilo

Vožnja v prostem teku ne obremenjuje le motorja, temveč tudi druge komponente:

Zavore: ker ne uporabljate zaviranja z motorjem, vso delo opravijo zavore, kar vodi v hitrejšo obrabo ploščic in kolutov.

Sklopka: pri ročnem menjalniku dolgotrajno držanje pedala povzroča nepotrebno obremenitev in lahko poškoduje ležaje.

Varnostni sistemi: brez pomoči motorja je vozilo manj stabilno, kar povečuje tveganje pri nenadnih manevrih.

Varnostni vidik

Največja težava vožnje v prostem teku je varnost. Pri dolgih spustih se zavore lahko pregrejejo in izgubijo učinkovitost. Avtomobil začne pospeševati, volan postane manj odziven, vožnja skozi ovinke pa nevarna. Poleg tega preklop nazaj v prestavo zahteva dragocene sekunde, kar je v kritičnih situacijah lahko usodno. Nenadna sprostitev sklopke pri visoki hitrosti pa lahko celo destabilizira vozilo.

Preberi še
Zato avtomobila ne bi smeli voziti v bundi

Pravna ureditev

V številnih državah je vožnja v prostem teku po klancu prepovedana z zakonom. Čeprav je nadzor nad takšnim ravnanjem težaven, sodobni avtomobili beležijo podatke o vožnji. V primeru nesreče lahko ti podatki pokažejo, da je voznik vozil v nevtralnem položaju, kar vpliva na odgovornost.

Zaključek: vedno vozite v prestavi

Vožnja v prostem teku je mit, ki ne prinaša prihrankov, temveč povečuje porabo goriva, obrabo vozila in tveganje za nesreče. Najbolj varna in učinkovita praksa je uporaba zaviranja z motorjem, ki hkrati varuje zavore in zagotavlja večji nadzor nad vozilom. Pravilo je preprosto: vozilo naj bo vedno pod nadzorom menjalnika.

Vir: Index

vožnja klanec prosti tek nevarnost varnost v prometu nevarna vožnja avto avtomobil vozilo
