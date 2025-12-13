Če ste mislili, da s tako vožnjo prihranite z gorivom, se motite

Stara navada, ki ne prinaša prihrankov
Ob naraščajočih cenah goriva številni vozniki iščejo načine, kako zmanjšati porabo. Ena od razširjenih praks je spust po klancu z menjalnikom v nevtralnem položaju. Na prvi pogled se zdi logično – gravitacija opravlja delo, motor pa naj bi porabil manj goriva. Toda resnica je povsem drugačna: vožnja v prostem teku ne prinaša prihrankov, hkrati pa povečuje tveganje za okvare in nesreče, opozarjajo na Index.hr.
Poraba goriva v sodobnih avtomobilih
Pri novejših vozilih z elektronskim vbrizgavanjem goriva računalnik ob spustu in sproščenem plinu popolnoma prekine dovod goriva. Motor se vrti zaradi koles, kar pomeni, da je poraba goriva v tem trenutku nič. Če pa vozite v prostem teku, mora motor kljub temu delovati na minimalnih vrtljajih, kar zahteva stalno dovajanje goriva. Rezultat: večja poraba, kot če bi vozili v prestavi.
Posledice za vozilo
Vožnja v prostem teku ne obremenjuje le motorja, temveč tudi druge komponente:
Zavore: ker ne uporabljate zaviranja z motorjem, vso delo opravijo zavore, kar vodi v hitrejšo obrabo ploščic in kolutov.
Sklopka: pri ročnem menjalniku dolgotrajno držanje pedala povzroča nepotrebno obremenitev in lahko poškoduje ležaje.
Varnostni sistemi: brez pomoči motorja je vozilo manj stabilno, kar povečuje tveganje pri nenadnih manevrih.
Varnostni vidik
Največja težava vožnje v prostem teku je varnost. Pri dolgih spustih se zavore lahko pregrejejo in izgubijo učinkovitost. Avtomobil začne pospeševati, volan postane manj odziven, vožnja skozi ovinke pa nevarna. Poleg tega preklop nazaj v prestavo zahteva dragocene sekunde, kar je v kritičnih situacijah lahko usodno. Nenadna sprostitev sklopke pri visoki hitrosti pa lahko celo destabilizira vozilo.
Pravna ureditev
V številnih državah je vožnja v prostem teku po klancu prepovedana z zakonom. Čeprav je nadzor nad takšnim ravnanjem težaven, sodobni avtomobili beležijo podatke o vožnji. V primeru nesreče lahko ti podatki pokažejo, da je voznik vozil v nevtralnem položaju, kar vpliva na odgovornost.
Zaključek: vedno vozite v prestavi
Vožnja v prostem teku je mit, ki ne prinaša prihrankov, temveč povečuje porabo goriva, obrabo vozila in tveganje za nesreče. Najbolj varna in učinkovita praksa je uporaba zaviranja z motorjem, ki hkrati varuje zavore in zagotavlja večji nadzor nad vozilom. Pravilo je preprosto: vozilo naj bo vedno pod nadzorom menjalnika.
Vir: Index
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV