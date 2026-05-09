Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?

Na slovenskih cestah se vse pogosteje srečujemo z modrim prometnim znakom, ki označuje območje umirjenega prometa . Gre za znak z belimi simboli (hiše, odrasla oseba, otrok z žogo in avtomobil) na modri podlagi, ki voznikom in pešcem jasno sporoča, da vstopajo v posebno prometno območje z natančno določenimi pravili.

Ta prometni znak označuje območje, kjer si vozila, pešci in otroci delijo prometno površino , pri čemer imajo pešci absolutno prednost . Namen takšnega območja je povečati varnost in udobje za stanovalce in obiskovalce , zlasti za najranljivejše udeležence v prometu – otroke, starejše in pešce.

Ob vstopu v območje, označeno s tem znakom, začnejo veljati posebna pravila:

Najvišja dovoljena hitrost vožnje za katerokoli prevozno sredstvo je le 10 km/h (to morajo upoštevati tudi vozniki električnih e-skirojev).

Pešci imajo prednost pred vozili in se lahko gibajo po celotni površini, ne le po pločnikih.

Otroci se smejo igrati na cesti, zato morajo biti vozniki še posebej pozorni.

Parkiranje je dovoljeno samo na označenih mestih.

Ob izhodu iz območja velja pravilo obveznega ustavljanja in prednosti vseh drugih udeležencev na glavni cesti.