prometni znak za območje umirjenega prometa
Varni v prometu

Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?

09. 05. 2026 03.19
Kaj pomeni modri znak za območje umirjenega prometa? Preverite, kakšna pravila veljajo in zakaj je omejitev hitrosti tu ključnega pomena za varnost.

Na slovenskih cestah se vse pogosteje srečujemo z modrim prometnim znakom, ki označuje območje umirjenega prometa. Gre za znak z belimi simboli (hiše, odrasla oseba, otrok z žogo in avtomobil) na modri podlagi, ki voznikom in pešcem jasno sporoča, da vstopajo v posebno prometno območje z natančno določenimi pravili.

Kaj označuje znak za območje umirjenega prometa?

Ta prometni znak označuje območje, kjer si vozila, pešci in otroci delijo prometno površino, pri čemer imajo pešci absolutno prednost. Namen takšnega območja je povečati varnost in udobje za stanovalce in obiskovalce, zlasti za najranljivejše udeležence v prometu – otroke, starejše in pešce.

Kakšna pravila veljajo v območju umirjenega prometa?

Ob vstopu v območje, označeno s tem znakom, začnejo veljati posebna pravila:

Najvišja dovoljena hitrost vožnje za katerokoli prevozno sredstvo je le 10 km/h (to morajo upoštevati tudi vozniki električnih e-skirojev).

Pešci imajo prednost pred vozili in se lahko gibajo po celotni površini, ne le po pločnikih.

Otroci se smejo igrati na cesti, zato morajo biti vozniki še posebej pozorni.

Parkiranje je dovoljeno samo na označenih mestih.

Ob izhodu iz območja velja pravilo obveznega ustavljanja in prednosti vseh drugih udeležencev na glavni cesti.

Zakaj je ta omejitev pomembna?

Območja umirjenega prometa so načrtovana tako, da zmanjšajo prometne nesreče, hrup in onesnaženost. Omejitev hitrosti na 10 km/h bistveno zmanjša posledice trčenja in poveča možnost pravočasnega zaviranja. Po podatkih strokovnjakov je pri tej hitrosti tveganje za smrtno nesrečo drastično manjše kot pri višjih hitrostih.

Takšna območja so ceste oz. ulice, ki se nahajajo v zelo urbanem okolju in so pogosta v stanovanjskih naseljih, okolici šol, vrtcev in otroških igrišč, kjer je promet sicer nujen, vendar mora biti podrejen varnosti.

Ne gre zgolj za formalnost!

Modri prometni znak za območje umirjenega prometa ni le formalnost, temveč ključen element pri zagotavljanju varnosti najbolj izpostavljenih udeležencev v prometu. Omejitev hitrosti na 10 km/h, pravila o prednosti pešcev in omejeno parkiranje pripomorejo k boljši prometni kulturi, večjemu spoštovanju in predvsem – k varnejšemu vsakdanu za vse.

Viri: Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Agencija za varnost prometa, RS Prometno-varnostna priporočila AMZS, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Evropska prometna varnostna agencija (ETSC)

